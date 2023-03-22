Полиция Неаполя усилила меры безопасности перед матчем Италии и Англии

Власти Неаполя надеются предотвратить беспорядки перед игрой сборных Италии и Англии в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года. Матч состоится 23 марта.
Сообщается, что в город прибудет порядка 2500 фанатов из Англии, местная полиция усилит контроль правопорядка и уже контактирует со Скотленд-Ярдом с целью предотвращения возможных беспорядков. Фанатов предупредили, что у них будут изыматься предметы, которые потенциально возможно использовать в незаконных целях.
Приезжих болельщиков доставят на стадион на 20 автобусах, места их проживания и территория у отелей, где будут находиться сборные, переведут под особый контроль.
Сообщается, что наиболее активные болельщики из Неаполя уже прислали организаторам фан-матча, который был запланирован на 23 марта, письмо с угрозами, по этой причине игру пришлось отменить.
А затем показали нарезку встреч с русскими "болельщиками" - убегающая толпа, родоначальников круглого, так и не поняла, что это за русские люди были в количестве трёх человек, по пояс голые и с непонятной наколкой у одного на плече - на фоне раскрытого парашюта выбиты слова: "Дядя Вася"!
А затем показали нарезку встреч с русскими "болельщиками" - убегающая толпа, родоначальников круглого, так и не поняла, что это за русские люди были в количестве трёх человек, по пояс голые и с непонятной наколкой у одного на плече - на фоне раскрытого парашюта выбиты слова: "Дядя Вася"!