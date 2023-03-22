Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыОтбор ЧЕ-2024

Полиция Неаполя усилила меры безопасности перед матчем Италии и Англии

вчера, 21:54
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия-:-Логотип футбольный клуб АнглияАнглия22:45 Не начался

Власти Неаполя надеются предотвратить беспорядки перед игрой сборных Италии и Англии в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года. Матч состоится 23 марта.

Сообщается, что в город прибудет порядка 2500 фанатов из Англии, местная полиция усилит контроль правопорядка и уже контактирует со Скотленд-Ярдом с целью предотвращения возможных беспорядков. Фанатов предупредили, что у них будут изыматься предметы, которые потенциально возможно использовать в незаконных целях.

Приезжих болельщиков доставят на стадион на 20 автобусах, места их проживания и территория у отелей, где будут находиться сборные, переведут под особый контроль.

Сообщается, что наиболее активные болельщики из Неаполя уже прислали организаторам фан-матча, который был запланирован на 23 марта, письмо с угрозами, по этой причине игру пришлось отменить.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стоимость билетов на матч Россия — Ирак начинается от 600 рублей
Сегодня, 12:27
Сборную России в Иране поддержат 500 болельщиков
Сегодня, 12:16
«Оренбург» продаёт билеты на матч РПЛ за 10 рублей
Вчера, 13:01
Месси не захотел подходить к фанатам ПСЖ после поражения от «Ренна»
20 марта Фото
ОфициальноОткрыта продажа билетов на товарищеский матч Иран – Россия
20 марта
Болельщики «Барселоны» желали смерти Винисиусу во время матча
20 марта
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:41
Англичан можно было бы и совсем не пускать ради безопасности.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:57
Не припомню на каком чемпе англичане бузили не по детски...
А затем показали нарезку встреч с русскими "болельщиками" - убегающая толпа, родоначальников круглого, так и не поняла, что это за русские люди были в количестве трёх человек, по пояс голые и с непонятной наколкой у одного на плече - на фоне раскрытого парашюта выбиты слова: "Дядя Вася"!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:44
Да вы чё...Две абсолютно мирных страны из одного лагеря единомышленников?
drug01
drug01
вчера в 22:28
Эти болельщики всегда были в центре внимания а сейчас ещё более
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 