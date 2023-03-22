Полиция Неаполя усилила меры безопасности перед матчем Италии и Англии

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вчера, 21:54

Власти Неаполя надеются предотвратить беспорядки перед игрой сборных Италии и Англии в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года. Матч состоится 23 марта.

Сообщается, что в город прибудет порядка 2500 фанатов из Англии, местная полиция усилит контроль правопорядка и уже контактирует со Скотленд-Ярдом с целью предотвращения возможных беспорядков. Фанатов предупредили, что у них будут изыматься предметы, которые потенциально возможно использовать в незаконных целях.

Приезжих болельщиков доставят на стадион на 20 автобусах, места их проживания и территория у отелей, где будут находиться сборные, переведут под особый контроль.

Сообщается, что наиболее активные болельщики из Неаполя уже прислали организаторам фан-матча, который был запланирован на 23 марта, письмо с угрозами, по этой причине игру пришлось отменить.