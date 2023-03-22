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«Оренбург» продаёт билеты на матч РПЛ за 10 рублей

вчера, 13:01
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов09.04.2023 Не начался

«Оренбург» установил сверхнизкую цену на билеты на ближайший домашний матч РПЛ против «Ростова», который пройдет 9 апреля. Пресс-служба клуба сообщает:

Учитывая, что матч «вынесен» на понедельник, Футбольный Клуб «Оренбург» запускает акцию! 🎊Только в марте, и только на официальном сайте, билет на матч «Оренбург» — «Ростов» за 1️⃣0️⃣ (❗️) рублей. 1 апреля карета снова станет тыквой и установятся обычные цены🎃 👏Нам нужна ваша поддержка, оформляйте карту болельщика и на стадион!

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Иван Стаканов (раскрыть)
вчера в 19:51
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 18:44
    Дороговато...
    Вот если бы все 7500 билетов за 10 рублей...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 14:11
    Вот он Комунизм в отдельно взятом регионе, хоть и за 10 руб. Болельщикам надо воспользоваться, мечтой, машиной времени. Слава Оренбургу!
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 14:00
    Уже пусть тогда Оренбург платит, чтобы на него смотрели.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 13:40
    Вот если бы без карты болельщика....
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Иван Стаканов (раскрыть)
    вчера в 13:19
    А вы лично платите налоги, что бы говорить за всех россиян?
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ ermak6848 (раскрыть)
    вчера в 13:18
    Не знаю как у вас в столицах (Москва, Питер), но в регионах и раньше были акции "вход свободен".
    По сути это такая акция, просто берут символическую цену.
    А вас не понять. То недовольны, что билеты сильно дорогие, а сейчас наоборот подвох видите, что по сути бесплатно на стадион пускают.
    По мне лично, то такие акции только приветствовать надо и остальным клубам надо брать пример.
    Иван Стаканов
    Иван Стаканов
    вчера в 13:17
    За все остальное заплатит Газпром)
    С налогов граждан России)
    ue88h37t85h2
    ue88h37t85h2
    вчера в 13:16
    Нужна карта и дешёвые билеты
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:15
    На мой субъективный взгляд, очень правильное решение. Тем более день игры , понедельник .
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 13:11
    С этой картой болельщика кидает из одной крайности в другую
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 13:06
    Какая " доброта " вдруг наступила..
    Гость
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