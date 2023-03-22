«Оренбург» продаёт билеты на матч РПЛ за 10 рублей

«Оренбург» установил сверхнизкую цену на билеты на ближайший домашний матч РПЛ против «Ростова», который пройдет 9 апреля. Пресс-служба клуба сообщает:

Учитывая, что матч «вынесен» на понедельник, Футбольный Клуб «Оренбург» запускает акцию! 🎊Только в марте, и только на официальном сайте, билет на матч «Оренбург» — «Ростов» за 1️⃣0️⃣ (❗️) рублей. 1 апреля карета снова станет тыквой и установятся обычные цены🎃 👏Нам нужна ваша поддержка, оформляйте карту болельщика и на стадион!