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Открыта продажа билетов на товарищеский матч Иран – Россия

вчера, 13:57
ИранЛоготип футбольный клуб Иран-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия23.03.2023 в 20:00 Не начался

Пресс-служба РФС сообщает, что стартовала продажа билетов на товарищеский матч Иран – Россия.

Национальные сборные России и Ирана сыграют товарищеский матч в четверг, 23 марта. Встреча пройдёт в Тегеране на стадионе «Азади» и начнётся в 20:30 по местному времени (20:00 по московскому). Продажа билетов продлится до 21 марта включительно на сайте официального билетного партнёра РФС Кассир.ру.

После оформления заказа на указанный покупателем адрес электронной почты высылается ваучер, подтверждающий факт покупки билета.

При оформлении заказа данные зрителя заполняются строго латиницей, в соответствии с загранпаспортом, по которому будет пересекаться граница (город указывается на русском языке).

После покупки ваучер необходимо распечатать, и в день проведения матча обменять на билет в кассе стадиона. Обмен производится при предъявлении заграничного паспорта РФ с ФИО, точно совпадающими с указанными в ваучере.

Количество: 1 билет в 1 руки.

Обращаем ваше внимание на то, что в день матча билеты продаваться не будут, как в России, так и на территории Ирана.

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Источник: rfs.ru
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