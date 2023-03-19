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Матч ЦСКА — «Зенит» посетили менее 10 тысяч зрителей

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:38
Зная как его подопечные будут играть Медведеву надо было все билеты скупить...трансляцию по ТВ отменить...и афиши посдирать...чтоб никто случайно не увидел...как его миллионеры проигрывают команде которая в сезоне два раза проиграла Торпедо...
ДСА
ДСА
сегодня в 07:13
Футбол для чиновников, а не для болельщиков.
fd2c7ugrnbc9
fd2c7ugrnbc9
сегодня в 06:45
Может просто немытых санэпиднадзор не пропускал?
p5c9pgnp4nzw
p5c9pgnp4nzw
сегодня в 06:42
Большое спасибо за введение ярма болельщика всем аффторам этой бредятины! Шоб вы так жили, как мы вам благодарны!
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 06:15
Походу, в Ингерманландии перебили всех бездомных? Или их не пускают на Баклан-арену?
112910415
112910415
сегодня в 05:12
ау, бывший министр транспорта !....
adekvat
adekvat
сегодня в 04:22
Чувствовал народ что смотреть нечего будет. Возня на картофельном поле ленивых колхозанов.
kust07
kust07 ответ karnager (раскрыть)
сегодня в 04:17
По себе чужих не судят.
протон
протон
сегодня в 04:16, ред.
Напомним, что посещаемость игр РПЛ резко снизилась после введения на матчах турнира Fan ID.
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Да просто людям надоело это всё нововедение.
Если б не это зло - фан уйди, стадик был бы полный.
Да причем тут зима?
Перевод на "Весна-осень" отключить Фан ид. переход на Азиатский чемпионат. это сложно?
Сережа конечно игроком был куда более уважаемым человеком.
Семак конечно, будем соблюдать. Перестав ходить на стадион, я никаких законов не нарушаю!
Закон соблюдают, Сергей, просто игнорируют посещение стадионов. Жаль, что некогда джентльмен года и уважаемый во все футбольном мире Семак перестал иметь своё мнение.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:47
Маловато будет, а с другой стороны и почти 10 тыс. тоже неплохо. Хотя на таких матчей аншлаг должен быть.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:44
Просто такие болельщики.
CSKA2012
CSKA2012 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 02:16, ред.
Так по мне лучше денег вкладывали в детские школы футбольные на юге страны , вспомнить только таких осетинских футболистов как Гогниев, Дзагоев , Габулов и много осетинских ребят, которые были бы не хуже бразильских легионеров если вложили в футбольные школы Краснодара, Осетии. Галицкий правильный регион выбрал для развития футбола, сколько там ребят сейчас из их школы играет в РПЛ.
CSKA2012
CSKA2012 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 01:31
Дерби всея Руси это ЦСКА - Спартак или Спартак - ЦСКА , а это так пока Газпром спонсирует))
karnager
karnager
сегодня в 00:17, ред.
10к, но честных и порядочных людей пришло. А остальные теперь в пивнушке или на диване сидят, плачут, грызут ногти, но фан айди не сделают ни за что! Протест)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:03
И это ещё неплохие цифры, на других матчах посещаемость ещё хуже...
ABir
ABir
вчера в 23:54
И не очень холодно вроде было, и вывеска матча была достойной, и интрига была. В чем же причина, что мало так болельщиков? Надо спросить у законодателей, они все знают, за всех решают
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:32
Пора бы чинушам ещё чего ни будь придумать 10 "тыщ" - это всё таки многовато!)
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:29
Супер матч, дерби всея Руси !
Да здравствует Fan ID !!!(((
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:28
Десятка это совсем мало для такого матча
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