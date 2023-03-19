Матч ЦСКА — «Зенит» посетили менее 10 тысяч зрителей

Стала известна посещаемость центрального матча 20-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом». Игру посетили 9974 зрителя.
Напомним, что посещаемость игр РПЛ резко снизилась после введения на матчах турнира Fan ID.
Стала известна посещаемость центрального матча 20-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом». Игру посетили 9974 зрителя.
Напомним, что посещаемость игр РПЛ резко снизилась после введения на матчах турнира Fan ID.
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Да просто людям надоело это всё нововедение.
Если б не это зло - фан уйди, стадик был бы полный.
Да причем тут зима?
Перевод на "Весна-осень" отключить Фан ид. переход на Азиатский чемпионат. это сложно?
Сережа конечно игроком был куда более уважаемым человеком.
Семак конечно, будем соблюдать. Перестав ходить на стадион, я никаких законов не нарушаю!
Закон соблюдают, Сергей, просто игнорируют посещение стадионов. Жаль, что некогда джентльмен года и уважаемый во все футбольном мире Семак перестал иметь своё мнение.
----------------------------------
Да просто людям надоело это всё нововедение.
Если б не это зло - фан уйди, стадик был бы полный.
Да причем тут зима?
Перевод на "Весна-осень" отключить Фан ид. переход на Азиатский чемпионат. это сложно?
Сережа конечно игроком был куда более уважаемым человеком.
Семак конечно, будем соблюдать. Перестав ходить на стадион, я никаких законов не нарушаю!
Закон соблюдают, Сергей, просто игнорируют посещение стадионов. Жаль, что некогда джентльмен года и уважаемый во все футбольном мире Семак перестал иметь своё мнение.
Да здравствует Fan ID !!!(((
Да здравствует Fan ID !!!(((