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Стало известно, почему «Бавария» уволит Нагельсманна и назначит Тухеля

вчера, 09:07

Стали известны подробности скорого увольнения Юлиана Нагельсманна с должности главного тренера «Баварии». Об этом рассказал известный инсайдер Фабрицио Романо.

Юлиан Нагельсманн пока не получал прямых сообщений от «Баварии». Он видел информацию в СМИ. Заявление клуба ожидается в пятницу — решение принято за последние часы.

Томас Тухель сразу же принял предложение «Баварии», хотя у него было еще два варианта: «Тоттенхэм» и «Реал». «Бавария» ценит стиль Тухеля на поле, но также и его поведение за пределами поля — за то, как он обращается с прессой. Они убеждены, что он идеальный человек для этой работы.

Насколько я понимаю, между Нагельсманном и руководством «Баварии» были серьезные проблемы. Плюс некоторые игроки больше не доверяли тактике тренера. Вот почему руководство решило сменить тренера.

«Бавария» чувствует, что может выиграть Лигу чемпионов и Бундеслигу, поэтому они считают, что это будет идеальный момент, чтобы совершить шокирующие изменения, поскольку им нужно было что-то новое. У них было не так много имен в списке, и они хотели поторопиться с приглашением Тухеля.

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Все комментарии
Palex
Palex ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 10:22
Ломается, если подход дилетанский и спонтанный. В данном случае, игроки уже долгое время были не довольны, схемами Нагельсмана, они от них устали и перестали их понимать. Рукодство после некоторых раздумий, приняла решение менять тренера. Так как Бавария,проводит второй круг, это просто безобразие.
Palex
Palex ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:15
Бавария всегда фаворит и уже 6 раз выиграла ЛЧ. Ман Сити всегда фаворит, но ЛЧ не выйграла ни разу. Бавария-команда легенда, МС- проект, такой же, как и ПСЖ.
Ron09
Ron09 ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 19:47, ред.
В первом матче против Псж не было ведение мяча от игроков Баварии мяч от них отскакивал
Roger Young
Roger Young ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:02
может именно этого они и добиваются?)
lobsterdam
lobsterdam ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:57
Бавария не оставила бы следа от Сити, если бы не эта возможная перестановка перед решающими матчами. Не будучи фанатом Баварии (совсем), тем не менее был впечатлен ее игрой
Икарус
Икарус ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:19
    Karkaz
    Karkaz ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 15:00
    Когда столько новостей накидывают про увольнение, это на 99% правда. Если бы
    это была 1 новость, за несколько дней, неделю, то можно сомневаться, а когда уже обсуждают причины, как будут платить зарплату Нагельсману, кто будущий тренер, то тут уже почти решён вопрос.
    John 5mith
    John 5mith
    вчера в 14:49
    Эээ...
    «Бавария» чувствует, что может выиграть Лигу чемпионов и Бундеслигу..."
    и чтобы этого избежать они спешат "совершить шокирующие изменения"?
    Capral
    Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 13:53
    Юра, для того чтобы, верить этой информации или не верить- надо её изучать, или хотябы ознакомиться. Посмотреть немецкое телевидение, послушать мнения немецких ведущих спортивных журналистов. А просто так, голословно утверждать "верю не верю"- несолидно.
    Юра, без обид, но за тобой, частенько такое водится. Надо быть в теме и владеть вопросом, а я уверен, ты, Юра- не видел ни одной игры Баварии...
    Надеюсь на понимание.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 13:41
    Поживём - увидим. Лично я не верю этой информации. Кто окажется прав, узнаем через некоторое время. Наши домыслы и размышления по этому поводу не имеют никакого значения.
    stromshik
    stromshik
    вчера в 13:06
    Ещё осталось вернуть Левандовского и срочно вылечить Нойера, и всё у них получится
    Karkaz
    Karkaz
    вчера в 13:04
    Всё правильно делают. Бавария могла громить ПСЖ в обоих матчах, учитывая проблемы с составом французов и какой тренер ими руководит, но благодаря тактике Нагельсамна сыграла слабо, могли пропускать что в первой игре, что во второй. А Тухель как раз доказал, что может в ЛЧ добиваться успеха, финал с ПСЖ и победа с Челси это подтверждает.
    Capral
    Capral
    вчера в 12:26, ред.
    Тем, кто считает, что Тухелю надо время для адаптации в Баварии, могу сказать следущее: Тухель- немец, знает язык, что тоже немало важно, знает особенности немецкого футбола, знает внутреннюю кухню Баварии, ну и, он- достаточно уже опытный, и качественный специалист, что, он, доказывал работая в других клубах. И что особенно интересно, что Тухель, в отличие от своих соотечественников- разноплановый тренер, креативный, что тоже интересно!!! Получится у него, с ходу, ярко ворваться в Баварию- покажет время. Я, лично- всегда симпатизировал ему, а значит- желаю Удачи в Баварии!!!
    Capral
    Capral ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
    вчера в 12:13
    Здравствуйте, Дмитрий!
    Я, точно также считаю как Вы, Ковач- был примитивным выбором Баварии. Но возможно, есть вещи нам неизвестные, и соображения- из которых исходит руководство Мюнхена...
    Джиперс Криперс
    Джиперс Криперс ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 12:08
    Здравствуйте, Виктор! А мне кажется, что Нико Ковач был худшим тренером. А по поводу Нагельсманна я считаю, что ему рано тренировать такой клуб, как Бавария.
    112910415
    112910415
    вчера в 12:01
    истеричные действия всегда сомнительны
    Capral
    Capral
    вчера в 11:41, ред.
    TV-Senders "Sport TV" считает, что за 11 последних лет, Бавария под руководством Нагельсманна- худший вариант из всех возможных. Особенно чувствительным, руководство Мюнхена считает поражение от Леверкузена и максимально близкое присутствие Дортмунда...
    Также, по мнению специалистов, Нагельсманн очень чувствителен к критике и болезненно реагирует на непонимание со стороны.
    светлый-путь
    светлый-путь
    вчера в 11:20
    Короче , Тухеля берут прессекретарем что ли ?
    Elliada
    Elliada ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
    вчера в 11:13
    Это пока.
    Ministri Krasnodar
    Ministri Krasnodar ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 11:07
    Вы каждый год отправляете и меняете состав ) Только ваш предел -это АПЛ .
    Elliada
    Elliada ответ Palex (раскрыть)
    вчера в 11:00
    Делали ставку на нападение. А так полсостава дети.

    Что было в групповой стадии неважно. Салах забил 8 голов в ЛЧ, а сколько против Реала??? Плей-офф не то же самое, что группа. Конечно, Бавария каждый год фаворит, но в этом году не выиграть ЛЧ. Либо МС, либо Реал отправит их домой.
    Palex
    Palex ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 10:54
    Каким образом они хотели выиграть ЛЧ, если у них играют дети?
    Бавария в этой Лиги, выиграла все матчи с разницей мячей 21-2.
    Это разве не претендент нв победу?
    НЕЭГО И СТ
    НЕЭГО И СТ
    вчера в 10:42
    Юлик совсем молод ещё... Вот и допрыгался на бровке... Скромнее надо быть... Флик до него был умнее и интереснее ..
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    вчера в 10:40
    Будет забавно, если после такой неожиданной смены по среди сезона, Бавария не то не выиграет ЛЧ, ещё и титул в Бундеслиге упустит)
    adekvat
    adekvat
    вчера в 10:36
    На переправе коней не меняют.
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 10:32
    Тухель умеет обыгрывать Гвардиолу 👍🏽
    Интересный четверть финал будет!
    LOpp
    LOpp
    вчера в 10:31
    после таких скоропостижных решений обычно всех ломается.
    похоже Бавария пролетит и в чемпе и в ЛЧ
    Mi6
    Mi6
    вчера в 10:29, ред.
    Нагельсмана в ЦСКА вместо Федотова))
    Elliada
    Elliada ответ PowerOverwhelming (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 10:13
    Поживем и увидим.
    ОПС
    ОПС
    вчера в 09:57
    Нагельсманн точно без работы не останется. Как Бавария будет играть при Тухеле пока непонятно, но скоро увидим.
    Гость
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