Стало известно, почему «Бавария» уволит Нагельсманна и назначит Тухеля

Стали известны подробности скорого увольнения с должности главного тренера «Баварии». Об этом рассказал известный инсайдер Фабрицио Романо.

Юлиан Нагельсманн пока не получал прямых сообщений от «Баварии». Он видел информацию в СМИ . Заявление клуба ожидается в пятницу — решение принято за последние часы.

Томас Тухель сразу же принял предложение «Баварии», хотя у него было еще два варианта: «Тоттенхэм» и «Реал». «Бавария» ценит стиль Тухеля на поле, но также и его поведение за пределами поля — за то, как он обращается с прессой. Они убеждены, что он идеальный человек для этой работы.

Насколько я понимаю, между Нагельсманном и руководством «Баварии» были серьезные проблемы. Плюс некоторые игроки больше не доверяли тактике тренера. Вот почему руководство решило сменить тренера.

«Бавария» чувствует, что может выиграть Лигу чемпионов и Бундеслигу, поэтому они считают, что это будет идеальный момент, чтобы совершить шокирующие изменения, поскольку им нужно было что-то новое. У них было не так много имен в списке, и они хотели поторопиться с приглашением Тухеля.