Стало известно, почему «Бавария» уволит Нагельсманна и назначит Тухеля

Стали известны подробности скорого увольнения Юлиана Нагельсманна с должности главного тренера «Баварии». Об этом рассказал известный инсайдер Фабрицио Романо.
Юлиан Нагельсманн пока не получал прямых сообщений от «Баварии». Он видел информацию в СМИ. Заявление клуба ожидается в пятницу — решение принято за последние часы.
Томас Тухель сразу же принял предложение «Баварии», хотя у него было еще два варианта: «Тоттенхэм» и «Реал». «Бавария» ценит стиль Тухеля на поле, но также и его поведение за пределами поля — за то, как он обращается с прессой. Они убеждены, что он идеальный человек для этой работы.
Насколько я понимаю, между Нагельсманном и руководством «Баварии» были серьезные проблемы. Плюс некоторые игроки больше не доверяли тактике тренера. Вот почему руководство решило сменить тренера.
«Бавария» чувствует, что может выиграть Лигу чемпионов и Бундеслигу, поэтому они считают, что это будет идеальный момент, чтобы совершить шокирующие изменения, поскольку им нужно было что-то новое. У них было не так много имен в списке, и они хотели поторопиться с приглашением Тухеля.
Придет Тухель и начнет ставить свою игру. Игрокам нужно время, чтобы вникнуть и адаптировать его футбол. А времени нет. Не исключаю, что Бавария может вообще остаться без трофеев в этом сезоне.
Придет Тухель и начнет ставить свою игру. Игрокам нужно время, чтобы вникнуть и адаптировать его футбол. А времени нет. Не исключаю, что Бавария может вообще остаться без трофеев в этом сезоне.
Также, по мнению специалистов, Нагельсманн очень чувствителен к критике и болезненно реагирует на непонимание со стороны.
Также, по мнению специалистов, Нагельсманн очень чувствителен к критике и болезненно реагирует на непонимание со стороны.