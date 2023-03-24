Против «Эвертона» начали расследование из-за нарушения финансовых правил

Руководство АПЛ передало в независимую комиссию сведения о возможном нарушении «Эвертоном» правил лиги касательно прибыльности и устойчивого развития. Отмечается, что предполагаемое нарушение произошло в прошлом сезоне.
Комиссия не зависит от клубов и Премьер-Лиги. Независимый председатель судебной коллегии АПЛ назначит членов комиссии. Рассмотрение данного эпизода будет осуществляться в частном порядке и носить конфиденциальный характер.
Ранее у «Эвертона» был зафиксирован убыток в 371,8 млн фунтов стерлингов за три года, правила АПЛ позволяют за этот период лишь 105 млн. «Ирискам» может грозить штраф или снятие очков.
а потом ...
а потом ...
«Первопроходцами» были ПСЖ с рекордным трансфером Неймара и Мбаппе.
«Первопроходцами» были ПСЖ с рекордным трансфером Неймара и Мбаппе.
Как говорил Вовочка из анекдота :"И эти люди запрещают нам ковыряться пальцем в носу???".
Как говорил Вовочка из анекдота :"И эти люди запрещают нам ковыряться пальцем в носу???".