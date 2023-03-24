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ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Против «Эвертона» начали расследование из-за нарушения финансовых правил

вчера, 21:29

Руководство АПЛ передало в независимую комиссию сведения о возможном нарушении «Эвертоном» правил лиги касательно прибыльности и устойчивого развития. Отмечается, что предполагаемое нарушение произошло в прошлом сезоне.

Комиссия не зависит от клубов и Премьер-Лиги. Независимый председатель судебной коллегии АПЛ назначит членов комиссии. Рассмотрение данного эпизода будет осуществляться в частном порядке и носить конфиденциальный характер.

Ранее у «Эвертона» был зафиксирован убыток в 371,8 млн фунтов стерлингов за три года, правила АПЛ позволяют за этот период лишь 105 млн. «Ирискам» может грозить штраф или снятие очков.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:00
цунами начинается с небольшой волны !
а потом ...
ОПС
ОПС
сегодня в 03:47
Если и проверять, то проверять всех. Не верится, что бы кто то оставался чистым, когда в футболе крутятся огромные деньги.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 03:44
Эвертону уже давно пора пройти очищение Чемпионшипом.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:15
Тот кто может себе позволить переизбыток в 371,8 млн фунтов стерлингов....тот наверняка может позволить себе и штраф оплатить...))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:21
Да бред этот ФФП. Все находят пути обхода, особенно ТОП клубы.
«Первопроходцами» были ПСЖ с рекордным трансфером Неймара и Мбаппе.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:56
Так теперь Эвертон , сначала в частном порядке и конфиденциально, потом прилюдно и официально, со всеми вытекающими последствиями.
mcq5w9b8fr5z
mcq5w9b8fr5z
вчера в 21:56
Проверка будет серьёзная, штраф или снятие очков
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:53
Господи,что,давно не ясно,что вся эта система прогнила снизу доверху??? Детская наивность.Гнилой западный мирр только и может производить на свет респектабельных миллиардеров-воров,да неучей у власти,поставленных ими.Спортивные организации-не исключение.
Как говорил Вовочка из анекдота :"И эти люди запрещают нам ковыряться пальцем в носу???".
barmatuxa
barmatuxa
вчера в 21:52
Лажа какая-то :( В 16-м году были реальные бабки. Так я забрал (знание математики в помощь!) за 8 месяцев этой МАЛИНЫ 8х4х4000=128000 рубликов. Респект сайту. Достойные призы были.
adekvat
adekvat
вчера в 21:47, ред.
Весь мир коррупционеры, взяточники, одни мы евросоюзовцы и пендосы шелковые и пушистые. И всех заставим жить по нашим ценностям.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:45
Сейчас рано что-то говорить. Время покажет, что там накавыряет комиссия.
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