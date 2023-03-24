Против «Эвертона» начали расследование из-за нарушения финансовых правил

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вчера, 21:29

Руководство АПЛ передало в независимую комиссию сведения о возможном нарушении «Эвертоном» правил лиги касательно прибыльности и устойчивого развития. Отмечается, что предполагаемое нарушение произошло в прошлом сезоне.

Комиссия не зависит от клубов и Премьер-Лиги. Независимый председатель судебной коллегии АПЛ назначит членов комиссии. Рассмотрение данного эпизода будет осуществляться в частном порядке и носить конфиденциальный характер.