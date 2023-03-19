РПЛ отреагировала на выход дисквалифицированного игрока в составе «Пари НН»

Российская Премьер-Лига выступила с официальным заявлением относительно участия хавбека в матче «Пари НН» — «Торпедо».

Ранее стало известно, что игрок не имел права выходить на поле, так как должен был отбыть дисквалификацию за перебор желтых карточек.

Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов ранее был заявлен за «Зенит» и перешёл в сентябре в клуб из Нижнего Новгорода. До перехода он успел сыграть за основную команду «Зенита» в Мир РПЛ и за «Зенит-2» во второй лиге, где получил 2 жёлтые карточки. В матчах РПЛ за «Пари НН» Ярослав также получил два предупреждения и должен был пропустить матч 20-го тура против «Торпедо».

Электронная система управления соревнованиями РПЛ в автоматическом режиме не учитывает карточки, полученные в других турнирах, и не может блокировать заявку игрока, как это происходит в иных случаях.

В соответствии с пунктом 5.9.2 регламента РПЛ , ответственность за внесение в систему информации о дисциплинарных наказаниях лежит на клубах РПЛ . Однако о предупреждениях Михайлова во второй лиге администрация «Пари НН» Лигу не проинформировала.