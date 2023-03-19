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РПЛ отреагировала на выход дисквалифицированного игрока в составе «Пари НН»

вчера, 20:07
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 1Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Российская Премьер-Лига выступила с официальным заявлением относительно участия хавбека Ярослава Михайлова в матче «Пари НН» — «Торпедо».

Ранее стало известно, что игрок не имел права выходить на поле, так как должен был отбыть дисквалификацию за перебор желтых карточек.

Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов ранее был заявлен за «Зенит» и перешёл в сентябре в клуб из Нижнего Новгорода. До перехода он успел сыграть за основную команду «Зенита» в Мир РПЛ и за «Зенит-2» во второй лиге, где получил 2 жёлтые карточки. В матчах РПЛ за «Пари НН» Ярослав также получил два предупреждения и должен был пропустить матч 20-го тура против «Торпедо».

Электронная система управления соревнованиями РПЛ в автоматическом режиме не учитывает карточки, полученные в других турнирах, и не может блокировать заявку игрока, как это происходит в иных случаях.

В соответствии с пунктом 5.9.2 регламента РПЛ, ответственность за внесение в систему информации о дисциплинарных наказаниях лежит на клубах РПЛ. Однако о предупреждениях Михайлова во второй лиге администрация «Пари НН» Лигу не проинформировала.

Таким образом, в случае подачи протеста футбольным клубом «Торпедо-Москва» инцидент может быть рассмотрен КДК РФС.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:49
Типа :Если подадим протест,то три очка,а если не подадим,то все 10???
pomor45
pomor45
вчера в 23:10
Торпедо предпочтёт откат. Торг будет только о его величине.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:00
А если не подадут.то вы просто отмолчитесь? Тогда вы-безответственные бездельники
Ice van Reed
Ice van Reed ответ ABir (раскрыть)
вчера в 22:05
А когда было иначе
ABir
ABir
вчера в 21:56
Всю ответственность РПЛ свалили на клубы, мы тут не при делах, разбирайтесь сами. Чудненько устроились.
Egorium23
Egorium23
вчера в 21:42
Чиновники РПЛ совсем не хотят работать, только бабло огребают.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 21:35
разворовывают миллиарды долларов на российском футболе, а софт с общей базой данных так и не осилили
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:49
Торпедовцам этот технарь что мертвому припарка - продление агонии и больше ничего не даст...
lotsman
lotsman
вчера в 20:19
Будут тянуть на технарь.
112910415
112910415
вчера в 20:19
Торпедо получит бесценные 3 очка !
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