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«Пари НН» может получить техническое поражение в матче с «Торпедо»

вчера, 17:44
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 1Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

«Пари НН» может получить техническое поражение в сегодняшнем матче РПЛ против «Торпедо».

Дело в том, что на поле в составе нижегородцев вышел хавбек Ярослав Михайлов, который ранее получил четыре желтые карточки и должен был отбыть после них дисквалификацию.

Две из них Михайлов получил в матчах Второй лиги в прошлом году, еще две — уже в РПЛ в составе «Пари НН». Согласно регламенту РПЛ, предупреждения, полученные в разных лигах, суммируются.

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Все комментарии
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 20:56
Так соблюдайте правила - какие проблемы?
Scorp689
Scorp689 ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
вчера в 19:40
Талалайку никто не принуждал протест подавать....
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 19:32
А в чём подлость? В том, что в НН слепошарые сидят?
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:23
Пердив ждёт Торпедо, подлость не поможет....
ABir
ABir
вчера в 19:13
По регламенту это будет понятно, по человечески и по спортивному как-то подловато
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:01
Может после таких проколов и разгонят к такой-то матери этих кабинетных БЕЗДЕЛЬНИКОВ!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:59
Так пострадают то не данные "кабинетные бездельники" а команда...спортсменов жаль...менеджеров - нет...
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:56
А разве по-человечески, иметь хрен знает какой штат всяких помощников главного тренера, а следить за карточками в командах НЕКОМУ? Локомотив, теперь Пари НН. Кто следующий?
nik9373
nik9373 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:46
Если цена ошибки - "технарь", то люди должны за что-то отвечать.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:32
Косяк, однако.
АлексАлекс
АлексАлекс ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:29
Тут вопрос чья обязанность это проверять. Видимо есть обязанность у клуба и нет обязанности у инспектора, исходя из возможности наказания именно клуба. Надо знать проверяется ли заявка на матч в принципе или просто принимается под ответственность клуба. В любом случае, виноват сам Пари НН
Аксинья
Аксинья
вчера в 18:28
Каждая из команд имеет весьма обширный административный штаб и неужели нельзя назначить человека который бы контролировал такие нюансы. Если прокололся - то пайка в кормушке урезается. Всего то делов то...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ АлексАлекс (раскрыть)
вчера в 18:21
Не так то ...что "ошибку" можно было предотвратить..так как составы становятся известны не со стартовым свистком...

Тот же условный инспектор матча мог просто сказать..."Михайлов заявлен не по регламенту, исключите во избежание технаря "
memphis
memphis
вчера в 18:20
Цирк продолжается
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:16
Теперь Торпедо может доигрывать матч спокойно.
АлексАлекс
АлексАлекс ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:16
Ну вот за свою ошибку и понесут наказание, что не так?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ nik9373 (раскрыть)
вчера в 18:11, ред.
Все ошибаются...и даже те кто деньги получает...
Что в этом такого ??

...или вы видите заговор...темной вчерашней нижегородской ночью...в секретном антиторпедовском логове...на тайном съезде совета директоров Пари НН было принято антифутбольное решение...Выпустить четырёхкарточника Михайлова...??
nik9373
nik9373 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:07
Кому сказать, тем людям которые деньги за это получают? Регламент изучить религия не позволила?
я из Химок
я из Химок
вчера в 18:06
Раз положено значит должны! Вот и посмотрим что нарешают!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 17:58
Я ничего не имею против НН, но что значит «может»? Если это правда, то клуб должен быть наказан - опять-таки я не знаю всех нюансов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:52, ред.
До матча ...имея заявку на игру нельзя было об этом сказать???
Или недруги ждут результата...и в случае поражения активируют функцию "Неотбытая дисква"???

Как то не по-человечьи....
Гость
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