«Пари НН» может получить техническое поражение в матче с «Торпедо»

«Пари НН» может получить техническое поражение в сегодняшнем матче РПЛ против «Торпедо».
Дело в том, что на поле в составе нижегородцев вышел хавбек Ярослав Михайлов, который ранее получил четыре желтые карточки и должен был отбыть после них дисквалификацию.
Две из них Михайлов получил в матчах Второй лиги в прошлом году, еще две — уже в РПЛ в составе «Пари НН». Согласно регламенту РПЛ, предупреждения, полученные в разных лигах, суммируются.
Или недруги ждут результата...и в случае поражения активируют функцию "Неотбытая дисква"???
Как то не по-человечьи....
Или недруги ждут результата...и в случае поражения активируют функцию "Неотбытая дисква"???
Как то не по-человечьи....