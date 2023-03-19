«Пари НН» может получить техническое поражение в матче с «Торпедо»

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вчера, 17:44

«Пари НН» может получить техническое поражение в сегодняшнем матче РПЛ против «Торпедо».

Дело в том, что на поле в составе нижегородцев вышел хавбек , который ранее получил четыре желтые карточки и должен был отбыть после них дисквалификацию.