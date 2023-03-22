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«Пари НН» засчитано техническое поражение в игре с «Торпедо»

вчера, 16:48
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 1Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

КДК РФС присудил техническое поражение «Пари НН» в матче 20-го тура РПЛ с «Торпедо», который завершился вничью 1:1.

Причиной стало участие в игре дисквалифицированного Ярослава Михайлова. Хавбек должен был пропустить игру из-за перебора желтых карточек.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:47, ред.
В этом междуусобойчике,замкнутом на самих себя,любое "суровое наказание" чревато сливом конфиденциальной информации,которое нанесёт интересам хозяйчиков непоправимый ущерб.Поэтому всё решается полюбовно и не болезненно.
Дед моей супруги рассказывал,как он ,будучи уволенным с завода Лесснера за участие в забастовке,болтался без работы и почти умирал с голоду,имея на руках блестящую характеристику о его профессиональных возможностях.Пока на Невском(после начала первой мировой),не встретил бывшего главного инженера завода Лесснера,возглавившего Казённый патронный завод.Тот его расспросил,прочитал его "резюме" и рассмеялся,сказав : " Сынок,да тебя никуда и взять не могли,потому что твоя характеристика подписана карандашом красного цвета,а не синего,или чёрного.И любой "кадровик" знает,что ты-неблагонадёжный! Но мне нужен высококвалифицированный специалист,я тебя знаю,поэтому приходи завтра".
Вот что такое-лишение права на работу,по сговору лиц одного круга.А в данном случае этого нет.
cska1948
cska1948 ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 09:35
В клубе должна быть конкретная фамилия и имя того, кто отвечает за ЭТО рублём и вплоть до увольнения.
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:28
Не знаю такое физическое лицо-Клуб.Или он уже в Израиль эмигрировал.А вот ивановым-гольдштейнам-каримовым-петренко,кормящимся от футбола,такие мысли в голову не приходят.Они твёрдо знают,что их провинности должным образом оценены не будут,а клубов,желающих узнать внутреннюю кухню конкурентов,много. "Геркусы-мантусы" и талалаи(эти вечно блуждающие звёзды)тому пример.Мы же всё толкуем по-старорежимному:О совести и ответственности(синоним-профессионализм).
cska1948
cska1948 ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 09:18
Всё это так, но ТРИ очка снимают с клуба и он, как заинтересованное лицо, должен В ПЕРВУЮ очередь следить за этим.
L.Hamilton
L.Hamilton ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 07:48
А в чём преступление? Пусть два следующих матча пропустит в виде наказания. Вполне справедливое наказание. Не пропустил этот матч, пропустит два следующих, и хорошо запомнит.
L.Hamilton
L.Hamilton ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 07:45
А вы не связывайтесь с букмекерами и тогда они не будут вас кидать))
7stars2
7stars2
вчера в 22:43
Такими методами торпедо в этом сезоне может попасть в десятку!
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:55, ред.
Так и организаторы турнира должны следить за этим.Называется "профилактика правонарушений".Состав известен не в ходе игры.Нахрена тогда шайка надсмотрщиков на футбольном матче судьи,инспекторы.И все получают немалые деньги.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:53
"Торжество Закона",или очередное решение,которое ни на что не влияет.Кроме "безупречной репутации "РФС и РПЛ...
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 21:21
Вряд ли. Событие уже прошло, отыграно было 90 минут. Многие, кто ставил на 1х и х уже забрали свои деньги.
zooveterinar
zooveterinar ответ Georgud (раскрыть)
вчера в 20:46
Ну,хорошо!!! А как должно быть?!! Игратьс игроком,которого дисквалифицировали?? Этот бардак надо рубить на корню,я бы написал бы по-другому,но забанят,не могу!!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:41
Торпедо,с победой долгожданной!!!
112910415
112910415
вчера в 20:22
и у Торпедо появляются шансы !
cska1948
cska1948
вчера в 19:25
Читаю лучшие комментарии и удивляюсь. За нарушение футбольных правил наказывают клубы, но следить за тем, чтобы клубы не нарушали правила должен не сам заинтересованный клуб, а дядя, которому от наказания клуба не жарко, не холодно! Неужели клубам и здесь нужна нянька?
П.С. К техническому поражению, в таких случаях, я бы ещё не хилый штраф с клуба взыскал.
socc57
socc57 ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 19:05
Я думаю что игроки точно Регламент не читают. За количеством карточек должен следить Клуб, как об этом указано в Регламенте.
socc57
socc57 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 18:50
Ещё такая тонкость в регламенте, если бы у Нижнего Новгорода была вторая команда в ФНЛ или ПФЛ, то в этом случае карточки бы не суммировались.
socc57
socc57 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 18:45
Михайлов получил карточки даже не ФНЛ , а ПФЛ когда играл за Зенит 2.
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:33, ред.
Ну, так в турнирной таблице-то это отразите, пожалуйста.
А то смотрю, как было 8 очков у Торпедо, так и осталось.
А должно теперь быть - 10.
dok66
dok66
вчера в 18:31
Было ожидаемо , когда прошла инфа о жк и пропуске матча . В штабе НН нет что ли спортивного департамента , который должен отслеживать жк . И это в РПЛ ?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:24
Идиотский регламент. Кто составлял его и утверждал, закопали мину. Сами то они туда не попадут, потому-что знают его, как составители Букваря. Если не изменяет память, этот футболист имел ЖК в ФНЛ и две сейчас в РПЛ. Если не ошибаюсь. Разные конторы, а наказание в кучу.
112910415
112910415
вчера в 18:21
эх, не дождался Талалаев ...
Capral
Capral ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 18:14
Причем крупную!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:01
Неужели резервному или какому там судье нельзя проверить заявку команды по списку? Получается, НН что-то пропустил, а Торпедо проявило бдительность.
Почему бы этого не сделать судьям?
А этот случай выглядит некрасиво. Типа, они знали и ждали результат. А теперь им выкатили 2 лишних очка и отобрали у НН одно...
Gahi
Gahi
вчера в 17:58
Одним словом торпедировали результат который из ничейного стал победным, а так не должно быть тем более когда клубы испытывают определённые трудности с набором очков. Российский футбол уже более года варится в собственном соку ограничение в международных соревнованиях должно функционеров от футбола РФС и РПЛ подтолкнуть и направить все свои усилия для качественного провидения чемпионата. Если так быстро принимают меры после игры, а что мешает до игры каждого матча предупредить клубы тем же комитетом о том какие футболисты не имеют права выходить на поле в предстоящем матче. Конечно большая вина лежит на клубах, но и организаторы чемпионата в лице РПЛ несут определённую ответственность раз допускают футболистов которые не имеют право играть в конкретном матче. Это то же самое показать во время матча игроку две желтые карточки, но при этом дать ему возможность находятся на поле и играть. Так нет, арбитр матча просто настаивает чтобы футболист покинул поле и ушёл в подтрибунное помещение после чего возобновляет игру. Вот так нужно поступать и до начала матча организаторам чемпионата отправлять наказанных футболистов подтрибунное помещение, тем более составы и заявка от клуба известны заранее. Удачи
drug01
drug01
вчера в 17:52
Всё по правилам, у Торпедо три очка
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:46
А причем здесь Торпедо? Такой регламент.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:09
Талалаев ушёл и Торпедо моментально победу одержало.... На классе. Спокойно и уверенно....

Алгоритм выявления таких случаев - на уровне троечника из седьмого класса. Вопрос: почему это не делается? Мне кажется, что это максимально тупая система, когда клубы сами должны следить за карточками игроков, которые даже не в этих клубах эти карточки получали. Неужели так сложно сделать простенькую программу, которая будет проверять на такие простые косяки перед матчем?

Пи.Си. Интересно, букмекеры перерасчет сделают?... или кинут всех.....:)))
Georgud
Georgud
вчера в 17:04
Очень жаль, так не должно быть.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 17:00
Всё равно Торпедо вылетит!
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:58, ред.
Я думал занимается персонал клубный, но видно игроки сами должны следить за карточками, за этим делом никто не закреплён.
Гость
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