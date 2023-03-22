«Пари НН» засчитано техническое поражение в игре с «Торпедо»

КДК РФС присудил техническое поражение «Пари НН» в матче 20-го тура РПЛ с «Торпедо», который завершился вничью 1:1.
Причиной стало участие в игре дисквалифицированного Ярослава Михайлова. Хавбек должен был пропустить игру из-за перебора желтых карточек.
Алгоритм выявления таких случаев - на уровне троечника из седьмого класса. Вопрос: почему это не делается? Мне кажется, что это максимально тупая система, когда клубы сами должны следить за карточками игроков, которые даже не в этих клубах эти карточки получали. Неужели так сложно сделать простенькую программу, которая будет проверять на такие простые косяки перед матчем?
Пи.Си. Интересно, букмекеры перерасчет сделают?... или кинут всех.....:)))
Алгоритм выявления таких случаев - на уровне троечника из седьмого класса. Вопрос: почему это не делается? Мне кажется, что это максимально тупая система, когда клубы сами должны следить за карточками игроков, которые даже не в этих клубах эти карточки получали. Неужели так сложно сделать простенькую программу, которая будет проверять на такие простые косяки перед матчем?
Пи.Си. Интересно, букмекеры перерасчет сделают?... или кинут всех.....:)))