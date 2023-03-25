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Чепчугов рассказал историю о том, как разбил окно машины Набабкина

25 марта 2023, 16:32

Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал высказывание бывшего спортивного директора клуба Олега Яровинского, который рассказал, что голкипер однажды «насандалился и барагозил на базе».

Ласточка день начинает, а соловей заканчивает! Однажды по приглашению на свадьбу от нашего дорогого доктора Саидыча у нас случился нонсенс с Набабкиным! Отмечу сразу, что Кирилл — прекрасный человек с чувством юмора и великолепный футболист!

Тогда я приехал с женой Ксенией, а Кирилл был со своей замечательной девушкой, и так получилось, что мы присели за одним столом. Мы наслаждались праздником, и вдруг в один из моментов решение Кирилла проверить мои часы на прочность оказалось фатальным — разбилось стекло!

Я предлагал решить это по-человечески, но в итоге прошло около месяца без какого-либо решения. И вот спокойный, добрый Сергей в тренировочный день выпил достаточно много, чтобы приехать на базу и решить вопрос! Итог же таков, что Сергей разбил голыми руками стекла машины его и заплатил за это свою цену! Мораль такова, что я прав!

Незачем меня популяризировать! Будь счастлив, Олег Яровинский! Удачи Кириллу и успехов!

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:44
Из написанного не понял вообще ничего...
От чьего лица повествование...
Это пишет Сергей о себе в 3-м лице?? и хвалиться как он нехило напился и разёс стекло машины??
minai
minai
25 марта в 21:05
Из этой мутной истории можно понять следующее: кипер Чепчугов, совершенно пьяный, вместо того, чтобы пойти на тренировку, разнёс стёкла Лады-Калины Кирилла Набабкина.
Союзник противников
Союзник противников
25 марта в 19:39
Вступил в "Союз писателей о многострадальном российском футболе".
Варвар7
Варвар7
25 марта в 18:15
Создалось впечатление, что это всё писалось под большим "градусом".
Брулин
Брулин
25 марта в 16:59
Чепчугов: Надеюсь, Сафонову удобно прикрывать каркас ворот с новой прической. Мне нравится такой имидж Матвея
Гость
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