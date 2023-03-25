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Фердинанд: «Роналду едва не плакал, когда проигрывал мне в пинг-понг»

25 марта 2023, 18:31

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд вспомнил о своих взаимоотношениях с Криштиану Роналду во времена, когда португалец впервые оказался на «Олд Траффорд».

Я и еще один парень, Квинтон Форчун, мы часто выводили его из себя. Если хотите, то это был буллинг на грани дозволенного. Он тогда был намного моложе нас, и мы хотели таким образом закалить его, сделать более устойчивым.

Также помню, как у нас была привычка играть в пинг-понг в качестве разминки перед матчами. Я выносил его, но и он побеждал... Это была дуэль уровня Надаль-Федерер. Если бы ее показывали по телевидению, у нее были бы отличные рейтинги. Роналду уже тогда не любил проигрывать. Помню, как он едва не плакал, когда ему не удавалось меня победить.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:29
Пусть сначала ложки украденные в Кремле вернёт....мемуарист-ложкокрад....
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 09:11
Ну это уже какие-то психические отклонения. Не впервой приходится читать про Рона такие вещи
112910415
112910415
вчера в 07:34
и это нормально
когда соревнуешься, естественно мечтать об успехе
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 00:00
Привили комплекс неполноценности.
Байкал-38
Байкал-38
25 марта в 22:05
Ну нельзя так с девчонкой поступать, выросло и вообще в истеричку превратилась.
Rupertt
Rupertt
25 марта в 21:38
Да он почти всегда плачет, если что-то не получается, слишком эмоциональный.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
25 марта в 20:41
...прям какой то вечер воспоминаний на Соккере...!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
25 марта в 20:24
Рон не умеет проигрывать до сих пор, Фердинанд закалил его основательно
Варвар7
Варвар7
25 марта в 18:34
Рио засел мемуары писать?
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