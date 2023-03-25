Фердинанд: «Роналду едва не плакал, когда проигрывал мне в пинг-понг»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд вспомнил о своих взаимоотношениях с Криштиану Роналду во времена, когда португалец впервые оказался на «Олд Траффорд».
Я и еще один парень, Квинтон Форчун, мы часто выводили его из себя. Если хотите, то это был буллинг на грани дозволенного. Он тогда был намного моложе нас, и мы хотели таким образом закалить его, сделать более устойчивым.
Также помню, как у нас была привычка играть в пинг-понг в качестве разминки перед матчами. Я выносил его, но и он побеждал... Это была дуэль уровня Надаль-Федерер. Если бы ее показывали по телевидению, у нее были бы отличные рейтинги. Роналду уже тогда не любил проигрывать. Помню, как он едва не плакал, когда ему не удавалось меня победить.
когда соревнуешься, естественно мечтать об успехе
когда соревнуешься, естественно мечтать об успехе