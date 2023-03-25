Фердинанд: «Роналду едва не плакал, когда проигрывал мне в пинг-понг»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» вспомнил о своих взаимоотношениях с во времена, когда португалец впервые оказался на «Олд Траффорд».

Я и еще один парень, Квинтон Форчун, мы часто выводили его из себя. Если хотите, то это был буллинг на грани дозволенного. Он тогда был намного моложе нас, и мы хотели таким образом закалить его, сделать более устойчивым.

Также помню, как у нас была привычка играть в пинг-понг в качестве разминки перед матчами. Я выносил его, но и он побеждал... Это была дуэль уровня Надаль-Федерер. Если бы ее показывали по телевидению, у нее были бы отличные рейтинги. Роналду уже тогда не любил проигрывать. Помню, как он едва не плакал, когда ему не удавалось меня победить.