«Реал» один из самых неудобных соперников для «Ливерпуля» на евроарене. Мерсисайдцы достаточно долгое время не могут победить «сливочных»

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сегодня, 12:26

«Красным» предоставился очередной шанс отомстить мадридцам за последние поражения.

Финал сезона 1980/1981. Третий еврокубковый трофей «Ливерпуля»

К финалу Кубка европейских чемпионов команды подходили в ранге клубов, которые уже не единожды поднимали над головой самый престижный трофей Старого света. Большинство успехов «Реала» в КЕЧ пришлись на далекие 50-е и 60-е. Для «Ливерпуля» те времена были самыми плодоносными в плане трофеев. Команда была на передовой во всех турнирах – побеждала в Кубке УЕФА в 1973 и 1976 годах, дважды подряд в Кубке европейских чемпионов в 1977 и 1978 гг., а также являлась гегемоном на внутренней арене.

В последний раз «королевский» клуб был в еврокубковом финале ровно 10 лет назад, когда проиграл Кубок обладателей кубков лондонскому «Челси». А потолком для «сливочных» в 70-х годах стали 2 полуфинальные стадии КЕЧ .

Сама игра на «Парк де Пренс» получилась довольно равной, и первый тайм завершился ничейным результатом. Счет был открыт лишь на 81-й минуте усилиями защитника «красных» Алана Кеннеди, который отправил мяч в сетку ворот Агустина. После пропущенного мяча голкиперу «Реала» потребовалось несколько раз спасти ворота, поскольку «Ливерпулю» одного гола было недостаточно и англичане пошли в навал. Однако изменений в счете более не последовало, и мерсисайдцы стали чемпионами в парижском финале.

1/8 сезона 2008/2009. Катастрофа для «Реала»

К концу нулевых «Реал», как и к моменту предыдущей встречи команд, нельзя было назвать грозной силой в Европе: «сливочные» долгое время вылетали в одной и той же стадии плей-офф Лиги чемпионов. В свою очередь «Ливерпуль» был очень хорош и часто добирался до финальных раундов, в том числе и до двух финалов.

Несмотря на это «Реал» выходил на матчи 1/8 финала в качестве фаворита противостояния, так как «Ливерпуль» боролся с некоторыми проблемами в зимний период, а «сливочные» выдали серию из 9 побед подряд в Ла Лиге с разницей забитых и пропущенных 26:2. Кроме того, в первой встрече на «Сантьяго Бернабеу» у «красных» отсутствовали две главные звезды команды – Джеррард и Торрес. Однако кадровые проблемы не стали серьезным препятствием, и мерсисайдцы выиграли у хозяев поля со счетом 1:0 благодаря голу Йосси Бенаюна на 82-й минуте.

Ответная встреча на «Энфилде» не предвещала большой беды для «Реала», но уже с первых минут стало ясно, что хозяева вышли с неимоверной мотивацией. Тот матч закончился победой «Ливерпуля» со счетом 4:0, а уже на следующий день испанская пресса катком проехалась по своему клубу. В том году «красным» не удалось поднять над головой трофей Лиги чемпионов – на стадии 1/4 «Челси» оказался сильнее мерсисайдцев.

Групповой этап сезона 2014/15. «Сливочные» отомстили «Ливерпулю»

В 2014 году строился «Реал», который впоследствии победил в ряде лигочемпионских финалов – первый как раз был выигран в предшествующем сезоне. В том же году им предстояло сыграть 2 групповые встречи с «Ливерпулем» Брендана Роджерса, который совсем недавно был близок к победе в чемпионате Англии, но потерял свою главную звезду в лице Луиса Суареса. С вырученных средств англичане приобрели множество игроков, но встроить их в состав не удалось.

«Энфилд» не стал преградой для команды Анчелотти – «Реал» легко и непринужденно справился с хозяевами поля, победив со счетом 3:0. Пусть «Ливерпуль» находился не в самой лучшей форме, но для «сливочных» эта победа имела важное историческое значение после болезненных поражений в 1981 и 2009 году.

Перед матчем на «Сантьяго Бернабеу» казалось, что результат уже заранее известен. А после объявления стартовых составов сложилось впечатление, что главный тренер «красных» капитулировал еще до выхода на поле в Мадриде, выставив ротированный состав. Результат не заставил себя ждать, и «сливочные» без особого труда довели дело до победы.

Финал сезона 2017/18. Бенефис Лориса Кариуса

26 мая 2018 года в Киеве состоялся второй финал главного еврокубкового турнира, который разыграли эти две команды. Оба коллектива подходили ко встрече в хороших кондициях – «Ливерпуль» сметал всё и вся благодаря атакующей троице в лице Мане, Фирмино и Салаха, а «Реал» в целом был махиной, которая до этого выиграла две Лиги чемпионов подряд.

Финал начался не самым удачным образом для «красных», поскольку в борьбе с Серхио Рамосом получил повреждение Мохамед Салах, являвшийся главной ударной силой команды. Потеря столь значимого игрока повлияла на игру «Ливерпуля» и сильно изменила ход матча. Это было единственное значимое событие в первом тайме. Основные развернулись уже во втором.

Главную роль в том финале сыграл Лорис Кариус, который до сих пор не оправился от того психологического удара и уже 2 года не выходит в стартовом составе в официальных матчах. По официальной позиции «Ливерпуля», немецкий голкипер получил сотрясение в одном из столкновений с тем же Серхио Рамосом, что привело к потере ориентировки и понимания пространства. За этим последовала ошибка Кариуса и передача на Бензема, а позже и пропущенный мяч, летевший прямо в голкипера после удара Бэйла с 35-метрового расстояния. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу мадридцев, которые победили в турнире в третий раз подряд.

Четвертьфинал сезона 2020/21. Кризисный «Ливерпуль» не стал помехой «Реалу»

В той кампании подопечные Юргена Клоппа больше боролись со своими проблемами, нежели с теми, что возникли из вне. В начале сезона в лазарет на долгий срок отбыл Вирджил ван Дейк, который был оплотом обороны «красных», чуть позже за ним последовали Гомес и Матип. Мерсисайдцы остались без основных центральных защитников и перепробовали за кампанию более 15 различных комбинаций на этой позиции. В какой-то момент здесь выходила даже пара Хендерсона и Фабиньо, привыкшая играть в центре поля.

К матчам 1/4 Лиги чемпионов у «Ливерпуля» уже сформировалась пара защитников, состоящая из Филлипса и Уильямса, но она могла разбавляться взятым в аренду из «Шальке» Озаном Кабаком. Все эти игроки не соответствовали уровню данной стадии турнира, но другого выхода у команды не было.

Это привело к легкому для «Реала» результату. «Сливочные» не встретили серьезного сопротивления от мерсисайдцев в Мадриде, победив со счетом 3:1, а матч на «Энфилде» завершился без голов, и дальше прошли подопечные Зинедина Зидана.

Финал 2021/22. Матч имени Тибо Куртуа

Перед встречей в Париже многие гадали, смогут ли мерсисайдцы сломить характер соперника, поскольку «Реалу» удалось выиграть в ряде финалов Лиги чемпионов. К тому же в предыдущих стадиях того сезона мадридцы раз за разом проходили дальше за счет воли и неимоверных действий на поле.

К финальному матчу 2022 года команды подошли в идеальных составах. Так же можно было описать и саму встречу. Коллективы очень редко ошибались и не позволяли своему оппоненту создавать по-настоящему серьезных моментов у своих ворот. Однако в созидании у «Ливерпуля» были некоторые успехи, и им удавалось добраться до ворот Тибо Куртуа. К счастью для мадридцев, бельгийский голкипер поймал кураж и сделал 9 сэйвов, сохранив ворота «сухими».

Единственный гол в той игре был забит Винисиусом, замкнувшим прострельную передачу Вальверде. Тот удар стал единственным для «сливочных» в финальной встрече, но его было достаточно, чтобы победить «Ливерпуль» и вновь стать обладателем Лиги чемпионов.