МЮ пропустил семь, а «Барселона» — восемь. Эпичные разгромы грандов в 21 веке

«Ливерпулю» и «Реалу» тоже есть что вспомнить.
«Манчестер Юнайтед» — поражение 0:7
Невилл недавно допускал, что тен Хаг финиширует в таблице АПЛ выше, чем Артета. Теперь отказался от своих слов, пока Каррагер его троллил. После серии успехов – проход «Барселоны», победа в Кубке Лиги, «Юнайтед» нырнул в преисподнюю. Только не как хозяин, а как раб атак Салаха, Гакпо, Нуньеса и Робертсона. МЮ прилег на историческое дно, с 1931 года не проигрывали 0:7. Впрочем, разгромы стали частью будней МЮ. Уступали 6:1 «шпорам». Проигрывали 4:0 и 5:0 «Ливерпулю». «Брайтон» и «Брентфорд» выигрывали у «дьяволов» по 4:0. Тен Хаг лишь начал перестройку. Ему досталась команда, где Лисандро и Варан могут на одну игру стать Магуайром.
«Барселона» — поражение 2:8
Поражение МЮ не забудут, как минимум обзор исторического матча увидят сотни миллионов людей. С влетом «Барселоны» та же история. Ее написали на глазах у цифрового мира. «Бавария» уничтожила каталонцев в четвертьфинале Лиги чемпионов, который состоял из одного матча из-за пандемии. В августе 2020 года Мюллер, Киммих, Коутиньо и Левандовски не обратили внимания на автогол Алабы и мяч Суареса. Подопечные Флика скопировали успех немцев против Бразилии в полуфинале ЧМ-2014, победа на века.
«Ливерпуль» — поражение 2:7
В 1950-х годах «красные» проиграли 9:1 «Бирмингему», а вот в 21-м веке влетали с разницей в пять мячей, пропуская семь и шесть голов соответственно. Случилось это дважды, причем сравнительно недавно. 7:2 уступили «Астон Вилле» в октябре 2020 года. А в 2015-м было поражение 1:6 в АПЛ от «Сток Сити». Клубы из Бирмингема любят уничтожать «Ливерпуль». «Астон Вилла» также обыгрывала Клоппа 5:0 в Кубке Лиги три с копейками года назад. Но МЮ и «Эвертону» никогда в шесть-семь мячей не уступали.
«Реал» Мадрид – поражение 1:6
У «Реала» были жесткие поражения в прошлом веке, дважды влетали «Эспаньолу» 8:1 и 7:1. Также проигрывали «Овьедо», «Валенсии», «Малаге», пропуская по шесть-семь мячей. Но в 21-м веке самым крупным оказалось поражение от «Сарагосы» в полуфинале Кубка Короля в 2006-м. Причем не подумайте, что у «Реала» играли дублеры. На поле были Касильяс, Сальгадо, Рамос, Эльгера, Роберто Карлос, Гути, Бекхэм, Робиньо и Роналдо. А вот если искать разгром, который все помнят, то это влет от «Барселоны» со счетом 5:0 в 2010-м. Педро, Вилья, Хави, Иньеста и Месси разнесли оборону Моуриньо.
«Бавария» — поражение 0:5
Привыкли всех громить. Кроме «Барселоны», выносили 12:0 ноунеймов в Кубке Германии полтора года назад. Это рекорд двадцать первого века для клуба из Мюнхена. А вот поражений с неприличным счетом в новом столетии у них немного. «Бавария» раньше могла проиграть 2:9, 1:8 или 0:7, а теперь предел – разница в пять мячей в пользу соперника. Поскольку у Нагельсманна и его команды есть нелюбимый соперник – «Боруссия» М, то не удивляет, что именно у «жеребцов» рекорд нового века. Разбили «Баварию» 5:0 два года назад в Кубке Германии.
«Ювентус» — поражение 1:5
Итальянцы славятся защитой, и комплименты не на пустом месте. Даже в прошлом веке у «Ювентуса» нет поражения в восемь-девять мячей. В истории клуба один вынос 7:0, австрийский «Виннер Спорт» разгромил «Ювентус» в Кубке чемпионов в 1958 году. Зато не раз туринцы уступали 5:0 в Серии А от самых разных соперников. Но эти поражения разбросаны по десятилетиям прошлого века. В новом столетии самым крупным оказался свежий разгром от «Наполи» со счетом 5:1. Осимхен и Кварацхелия записали свое имя в историю Серии А.
«Манчестер Сити» — поражение 1:8
«Горожане» любят забивать много. Недавно поставили клубный рекорд – победа 9:0 в Кубке Лиги. Громили «Уотфорд» 8:0 в АПЛ, разнесли «Лидс» с разницей в семь мячей. Аналогичное количество мячей получил «Шальке» в ЛЧ. Примеров много, все они свежие. А вот рекордное поражение 9:2 древнее, конца пятидесятых от ВБА. Зато есть знаменитый матч против «Мидлсбро». Влетели 1:8 в АПЛ. На дворе был 2008 год, позор пережили Чорлука, Элано, Данн и Петров. Спустя 15 лет трудно представить матч, в котором Гвардиолу разгромят крупнее.
«Челси» — поражение 0:6
Поскольку Абрамович на заре века подобрал «Челси», то клуб был защищен от эпичных погромов. А в прошлом столетии они проверили дно в поединке против «Вулверхэмптона», проиграли 1:8. А недавно нарвались на Гвардиолу и «Манчестер Сити». В феврале 2019-го «горожане» разгромили «Челси» 6:0 в рамках АПЛ. Дубль на счету Стерлинга, который в итоге перешел в клуб из Лондона. Три гола забил Агуэро, а дополнил разгром мяч Гюндогана. Редкий для «Челси» крупный разгром, предыдущий случился в 2002-м году, когда проиграли «Тоттенхэму» 5:1.
ПСЖ – поражение 1:6
Парижане являются молодым грандом, им всего 53 года. Для сравнения, сегодня у «Реала» 121-й день рождения. С другой стороны, ПСЖ не сразу стал богатым, еще в семидесятых пропускали по шесть мячей. Поражение от «Нанта» 6:0 – самое крупное в истории. Но в двадцать первом столетии ПСЖ получил другой знаменитый урок. Казалось, что французы пройдут «Барселону» после победы 4:0. Но каталонцы не сдались. Не будем врать, им немного помог немецкий арбитр Айтекин. Впрочем, Неймар, Месси, Суарес и Роберто тоже постарались. Луис Энрике прав – тот матча все, кто его видел, запомнят на всю жизнь. Теперь у ПСЖ новые герои и новые вызовы, в среду игра против «Баварии».