МЮ пропустил семь, а «Барселона» — восемь. Эпичные разгромы грандов в 21 веке

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сегодня, 15:18

«Ливерпулю» и «Реалу» тоже есть что вспомнить.

«Манчестер Юнайтед» — поражение 0:7

Невилл недавно допускал, что тен Хаг финиширует в таблице АПЛ выше, чем Артета. Теперь отказался от своих слов, пока Каррагер его троллил. После серии успехов – проход «Барселоны», победа в Кубке Лиги, «Юнайтед» нырнул в преисподнюю. Только не как хозяин, а как раб атак Салаха, Гакпо, Нуньеса и Робертсона. МЮ прилег на историческое дно, с 1931 года не проигрывали 0:7. Впрочем, разгромы стали частью будней МЮ . Уступали 6:1 «шпорам». Проигрывали 4:0 и 5:0 «Ливерпулю». «Брайтон» и «Брентфорд» выигрывали у «дьяволов» по 4:0. Тен Хаг лишь начал перестройку. Ему досталась команда, где Лисандро и Варан могут на одну игру стать Магуайром.

«Барселона» — поражение 2:8

Поражение МЮ не забудут, как минимум обзор исторического матча увидят сотни миллионов людей. С влетом «Барселоны» та же история. Ее написали на глазах у цифрового мира. «Бавария» уничтожила каталонцев в четвертьфинале Лиги чемпионов, который состоял из одного матча из-за пандемии. В августе 2020 года Мюллер, Киммих, Коутиньо и Левандовски не обратили внимания на автогол Алабы и мяч Суареса. Подопечные Флика скопировали успех немцев против Бразилии в полуфинале ЧМ -2014, победа на века.

«Ливерпуль» — поражение 2:7

В 1950-х годах «красные» проиграли 9:1 «Бирмингему», а вот в 21-м веке влетали с разницей в пять мячей, пропуская семь и шесть голов соответственно. Случилось это дважды, причем сравнительно недавно. 7:2 уступили «Астон Вилле» в октябре 2020 года. А в 2015-м было поражение 1:6 в АПЛ от «Сток Сити». Клубы из Бирмингема любят уничтожать «Ливерпуль». «Астон Вилла» также обыгрывала Клоппа 5:0 в Кубке Лиги три с копейками года назад. Но МЮ и «Эвертону» никогда в шесть-семь мячей не уступали.

«Реал» Мадрид – поражение 1:6

У «Реала» были жесткие поражения в прошлом веке, дважды влетали «Эспаньолу» 8:1 и 7:1. Также проигрывали «Овьедо», «Валенсии», «Малаге», пропуская по шесть-семь мячей. Но в 21-м веке самым крупным оказалось поражение от «Сарагосы» в полуфинале Кубка Короля в 2006-м. Причем не подумайте, что у «Реала» играли дублеры. На поле были Касильяс, Сальгадо, Рамос, Эльгера, Роберто Карлос, Гути, Бекхэм, Робиньо и Роналдо. А вот если искать разгром, который все помнят, то это влет от «Барселоны» со счетом 5:0 в 2010-м. Педро, Вилья, Хави, Иньеста и Месси разнесли оборону Моуриньо.

«Бавария» — поражение 0:5

Привыкли всех громить. Кроме «Барселоны», выносили 12:0 ноунеймов в Кубке Германии полтора года назад. Это рекорд двадцать первого века для клуба из Мюнхена. А вот поражений с неприличным счетом в новом столетии у них немного. «Бавария» раньше могла проиграть 2:9, 1:8 или 0:7, а теперь предел – разница в пять мячей в пользу соперника. Поскольку у Нагельсманна и его команды есть нелюбимый соперник – «Боруссия» М, то не удивляет, что именно у «жеребцов» рекорд нового века. Разбили «Баварию» 5:0 два года назад в Кубке Германии.

«Ювентус» — поражение 1:5

Итальянцы славятся защитой, и комплименты не на пустом месте. Даже в прошлом веке у «Ювентуса» нет поражения в восемь-девять мячей. В истории клуба один вынос 7:0, австрийский «Виннер Спорт» разгромил «Ювентус» в Кубке чемпионов в 1958 году. Зато не раз туринцы уступали 5:0 в Серии А от самых разных соперников. Но эти поражения разбросаны по десятилетиям прошлого века. В новом столетии самым крупным оказался свежий разгром от «Наполи» со счетом 5:1. Осимхен и Кварацхелия записали свое имя в историю Серии А.

«Манчестер Сити» — поражение 1:8

«Горожане» любят забивать много. Недавно поставили клубный рекорд – победа 9:0 в Кубке Лиги. Громили «Уотфорд» 8:0 в АПЛ , разнесли «Лидс» с разницей в семь мячей. Аналогичное количество мячей получил «Шальке» в ЛЧ . Примеров много, все они свежие. А вот рекордное поражение 9:2 древнее, конца пятидесятых от ВБА . Зато есть знаменитый матч против «Мидлсбро». Влетели 1:8 в АПЛ . На дворе был 2008 год, позор пережили Чорлука, Элано, Данн и Петров. Спустя 15 лет трудно представить матч, в котором Гвардиолу разгромят крупнее.

«Челси» — поражение 0:6

Поскольку Абрамович на заре века подобрал «Челси», то клуб был защищен от эпичных погромов. А в прошлом столетии они проверили дно в поединке против «Вулверхэмптона», проиграли 1:8. А недавно нарвались на Гвардиолу и «Манчестер Сити». В феврале 2019-го «горожане» разгромили «Челси» 6:0 в рамках АПЛ . Дубль на счету Стерлинга, который в итоге перешел в клуб из Лондона. Три гола забил Агуэро, а дополнил разгром мяч Гюндогана. Редкий для «Челси» крупный разгром, предыдущий случился в 2002-м году, когда проиграли «Тоттенхэму» 5:1.

ПСЖ – поражение 1:6