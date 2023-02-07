Кержаков возглавил клуб на Кипре. Россияне тренируют за рубежом с переменным успехом

1675750712

сегодня, 09:18

Рассказываем о самых известных российских специалистах во главе футбольных команд за границей.

Алексендр Кержаков принял управление над кипрским клубом «Кармиотисса». Точные детали станут известны после подписания официального соглашения. «Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра после 22-х туров. В последних четырёх турах киприоты потерпели 3 поражения и уволили своего предыдущего тренера Софриниса Августи. Вспоминаем самых успешных отечественных тренеров в зарубежных странах.

Непомнящий первым довел африканскую сборную до 1/4 чемпионата мира

Валерий Кузьмич Непомнящий непосредственным образом причастен к одному из самых значимых событий в африканском футболе. Он стал первым специалистом, которому удалось довести сборную из Африки до четвертьфинала чемпионата мира. Непомнящий был также и первым российским тренером, который довел команду до восьмерки лучших на планете.

Его сборная Камеруна в 1990 году играла на групповом этапе с действующими чемпионами мира, аргентинцами, а также с командами Румынии и Советского Союза. В матче открытия камерунцам предстояло сыграть против сборной Аргентины. Камерун одержал минимальную победу благодаря голу Омам-Бийика. Во втором туре африканцам удалось одолеть румынов, что досрочно гарантировало выход из группы. Третий матч уже не нес такого важного значения, подопечные Непомнящего проиграли со счетом 0:4 сборной СССР . Поражение в 3-м туре не помешало камерунцам — они вышли с первого места в группе.

В 1/8 финала им досталась сборная Колумбии. Основное время матча завершилось безголевой ничьей. Однако в дополнительное время главная звезда сборной Камеруна Роже Милла разразился дублем, а колумбийцы смогли ответить только одним забитым мячом. Благодаря этой победе Камерун впервые в истории Африки вышел в четвертьфинал мундиаля, где проиграл сборной Англии, ведомой Гари Линекером, лишь в дополнительное время.

Леонид Слуцкий был первым отечественным тренером в Англии

Перед периодом в Голландии Слуцкий тренировал на Туманном Альбионе, где возглавлял только что вылетевший из Премьер-Лиги «Халл Сити». В Англии у Леонида дела складывались не очень хорошо. После двадцати матчей его команда была худшей по результативности и смогла одержать только 4 победы. В итоге «Халл Сити» расположился в нижней части таблицы и лишь после смены тренера смог улучшить результаты, закончив сезон на 9-м месте.

В марте 2018 года Леонида Слуцкого объявили главным тренером голландского клуба «Витесс». Как только Слуцкий приступил к своим обязанностям, он сразу заявил о серьезных намерениях: «Необходимо пытаться стабильно выступать в Лиге Европы, то есть попадать в топ-4 страны».

В сезоне 2018/19 команда Слуцкого заняла 5-е место. В Голландии проводят дополнительные матчи для определения клуба, который будет представлять страну в Лиге Европы. «Витессу» Слуцкого не удалось отобраться в еврокубковый турнир.

Следующий сезон складывался для голландского коллектива не совсем удачно. После пятнадцати туров на счету «Витесса» было 6 поражений, Леонид Слуцкий принял решение подать в отставку. Тот сезон команда завершила на 9-м месте в чемпионате, а о борьбе за еврокубковую зону разговоров не вела. В клубе очень любили российского специалиста и надеялись, что он продолжит управление командой, но, по словам капитана «Витесса» Брайна Лиссена, ему тяжело давалось каждое поражение:

Мне все еще больно за Слуцкого. Я видел, как он был взволнован после каждого поражения. Он этого не заслуживает. Раньше я работал со многими тренерами, но ради него я действительно готов пойти в огонь.

Карпин погостил в «Мальорке» лишь полгода и вернулся в Россию

В августе 2014 года началась зарубежная тренерская карьера Валерия Карпина. Сценарий развития событий был схож с игровой карьерой Карпина. Он перебирался из «Спартака» в клуб с Пиренейского полуострова, возглавив «Мальорку», которая является небезызвестной командой, проживавшей трудный финансовый период. В предшествующем сезоне «Мальорка» заняла 18-е место из двадцати двух возможных в турнирной таблице Сегунды.

В новой кампании руководство поставило перед Карпиным слишком амбициозные цели — «Мальорка» должна была бороться за выход в Примеру. Но и сам Карпин был серьезно настроен:

Я хотел вернуться в Испанию, и «Мальорка» предоставила мне такую возможность. В данный момент ситуация в клубе не очень простая. Хочу, чтобы моя команда играла, как «Барселона», но всё зависит от футболистов. Уверен, «Мальорка» будет бороться за выход в Примеру.

Валерий возглавил испанский клуб за десять дней до начала сезона, подготовить команду в такой короткий период не представлялось возможным. В итоге за первые семь туров российский тренер не одержал ни одной победы и набрал лишь пару очков.

Карпин уже был готов покинуть команду, но «Мальорка» неожиданно выдала пятиматчевую победную серию, что заставило забыть о кризисе. К сожалению, больше успешных периодов не было. К началу 2015-го команда перестала давать результат и осела на 15-м месте. После трех поражений подряд руководство клуба приняло решение об увольнении Карпина.

Черчесов — самый титулованный отечественный тренер за рубежом

После работы в России Черчесова неожиданно занесло в Польшу — в октябре 2015 года его назначили главным тренером «Легии». Перед ним была поставлена задача победить в чемпионате. В итоге ему удалось выиграть свои первые в тренерской карьере трофеи — чемпионат и Кубок Польши.

После окончания сезона 2015/16 Черчесов попросил дополнительные средства для трансферных расходов и усиления состава, но получил отказ. Во время межсезонья стороны разорвали контракт по обоюдному согласию в связи с расхождением взглядов по ключевым вопросам.

После «Легии» был период в сборной России, а уже в декабре 2021 года Черчесов возглавил венгерский клуб «Ференцварош». В том же сезоне он досрочно привел команду к победе в чемпионате страны, а также в национальном кубке, снова оформив «золотой дубль». В текущем сезоне тренеру удалось впервые за 47 лет вывести «Ференцварош» в еврокубковую весну, заняв первое место в группе с «Монако», «Црвеной Звездой» и «Трабзонспором».