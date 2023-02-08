Чиро нанёс Хорватию на футбольную карту. Блажевич – герой страны

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сегодня, 21:35

Футбол формировал самосознание целого народа.

Тренер над всеми тренерами

Маленький Миро не выговаривал все буквы, его дразнили. В одном из детских спектаклей была кукла по имени Чиро с похожим дефектом речи. Так к Блажевичу прилепилось прозвище, которое огорчало его маму Катарину. Спустя годы в «Динамо» подопечные прозвали тренера солиднее — Блаж. А потом сыграли против клуба из его родного Травника, Мирослава узнали старые знакомые и начали орать: «Чиро, Чиро».

С той поры в Хорватии Блажевича чаще называли именно так. Он прожил долгую жизнь, двух дней не хватило до 88-летия. Двенадцать лет боролся с раком. В отличие от молодых футболистов, которым не повезло, тренер не справился, хотя был бойцом. Увидел хорватских игроков разных поколений, оценил ЧМ в Катаре, где Модрич с командой выступили достойно, завоевали «бронзу», как когда-то Мирослав.

Блажевич родился в семье боснийских хорватов. Играл в футбол, собирал с сестрами часы, чтобы подзаработать. Позже оказался в Швейцарии, где начал тренировать. Как-то вступил в спор с уборщицей, которая заявила, что если он – будущий тренер сборной, то она – будущая мисс Швейцарии. Через пять лет Мирослав возглавил команду. А затем вернулся домой, чтобы сделать «Динамо» из Загреба чемпионом.

Чуть позже Чиро бежал в Швейцарию, сербские власти увидели в нем диссидента. Карьера в клубах не складывалась, что для будущего героя сборной нормально. Зато ближе к развалу империи вернулся. С восстановлением независимости руководил знакомым «Динамо». Дальше возглавил сборную, причем по ходу отбора на ЧМ -98 Блажевича едва не уволили...

«Золотое поколение» не подвело

Путь на ЧМ был сложным. Дания и Словения кусались, а в стыках попали на команду Украины. Игроки киевского «Динамо» неудачно сыграли в Загребе, хорваты выиграли 2:0. Украинцы не проиграли Ярни, Шимичу, Сольдо, Асановичу, Тудору, Бобану, Бокшичу и Шукеру в ответной игре – 1:1, но мяча молодого Шевченко не хватило. Также Блажевичу явно помог норвежский судья Педерсен (а резервным арбитром был тот самый Эвребе).

При счете 1:0 арбитры не засчитали гол Косовского. Повторы точно сделали футбол чище, раньше глупые офсайды часто мешали. Если бы команда Сабо отыгралась, то никакой сенсации чемпионата мира от Хорватов, вся история пошла бы иначе. А вот за пару лет до этого в финальную часть Евро-1996 «клетчатые» вышли из группы с Италией. В Англии ограничились победами над турками и чемпионами датчанами в группе с Португалией.

Затем вылетели от будущих победителей немцев. Достойно уступили 2:1. Но во Францию ехали, чтобы впервые в истории пройти первый раунд плей-офф. Группа попалась удобная, звездная Аргентина и дебютанты из Ямайки и Японии. Как знаем, дальше солнце зашло за тучи, волны били так больно, душа плакала, но не из-за смерти надежды Хорватии. Блажевич полагался на голы Шукера. Уступил Аргентине, но избежал встречи с Англией в пользу Румынии.

А затем случился главный матч в карьере. Мирослав не знал, как остановить Бирхоффа. Позеленел, стало плохо. Футболисты испугались, ведь Германия была мощнее. Но Блажевич вспомнил уроки истории. У генерала Монтгомери не было преимущества над армией Роммеля, но британские войска в Северной Африке сделали все, чтобы истощить фаворита, отрезав от топлива. И разгромили армию противника. Хорваты поступили так же, выждали и выиграли 3:0.

Все новые успехи – заслуга Чиро

Бывают не великие, но системные тренеры. И это именно такой специалист, мастер мотивации. Чиро был младшим в семье из восьми детей Катарины и Мате Блажевичей. О первых двух родители не говорили, они умерли от испанского гриппа. У Блажевича осталось три сестры и два брата. Привык командовать, хоть и был младшим. Мирослав считал «бронзу» ЧМ -98 подарком судьбы, но всегда выделял чемпионство с «Динамо» в 1982-м.

Загреб ждал праздника с 1958 года. Хорваты и предположить не могли, что доживут до национального праздника после третьего места во Франции. Дубль Тюрама – единственные мячи легендарного защитника в сборной, вывели Зидана в финал, но в матче за третье место Хорватия обыграла Нидерланды Хиддинка. Но чемпионаты мира станут любимыми для «шашечных». Были в финале, а во время смены поколений пошалили в Катаре.

Хорваты справились бы без Блажевича? Нет, речь о выдумщике и великолепном обманщике. Он понятия не имел, как выглядят защитники Эстонии, но описывал их так, что Бобан, Шукер и Просинечки готовились к матчу, словно к финалу с Бразилией. Оценивая роль мастера мотивации, вспомните чешский путь. Финал Евро-96 не стал первым из многих. Не прошли на ЧМ , а спустя годы Недведу не хватило своего Блажевича против греков.

Сборная Сербии – похожий пример. Хватало звезд футбола, а результаты куда хуже. Блажевич вселил в хорватов веру, которая будет жить после него. Сделал великое дело для целой страны. Билич, Влаович, Ярни, Бокшич, Бобан и Шукер помогли, но за стиль отвечал Блажевич. Был пижоном, носил большой белый шарф, чтобы замечали издалека. Позже добавилась коллекция аксессуаров. Чиро в шутку говорил, что шарфы приносят ему удачу.

Во Франции нашел другой счастливый предмет гардероба, фуражку жандарма. Блажевич подшутил над собой, ведь во время работы в «Нанте» его бросили в тюрьму, когда расследовали договорные матчи с участием «Марселя». Мирослав затаил обиду, но обыграть французов не сумел. Чиро был настоящим «психом», как его любя называли подопечные. Эпатажный и самовлюбленный – идеальный тренер для той хорватской команды.