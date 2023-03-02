Кажется, «Ливерпуль» выздоравливает. К этому множество предпосылок

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сегодня, 11:29

Борьба за топ-4 только обострилась.

Фабиньо провел свой лучший матч сезона против «Вулверхэмптона»

Прошедшая 1 марта встреча стала одной из лучших для бразильского опорника. Весь сезон болельщики «красных», а также сторонние наблюдатели, не могли понять, в чем причина такого серьезного спада относительно прошлой кампании. Если брать отрезок за несколько лет, за исключением последнего года, его можно смело включить в число лучших опорных полузащитников мира. Однако после окончания сезона 21/22 что-то произошло.

В январе этого года Фабиньо был вытеснен из основного состава мерсисайдцев 18-летним Стефом Байчетичем, но уже в феврале снова вернулся в строй, но все еще не напоминая себя прежнего. В прошлой игре бразилец вышел в тройке с все тем же Байчетичем, а также Харви Эллиотом. И этот матч Фабиньо точно может занести в свой актив: он сделал наибольшее количество отборов, 3 перехвата на чужой половине поля, 4 возврата мяча и 3 выигранных единоборства. Вполне неплохо относительно предыдущих встреч, когда даже Клопп открыто критиковал игрока:

Он знает, что далек от своей лучшей формы. Ему надо продолжать работать, чтобы вернуться. Он многие годы был исключительном, но сейчас у него не получается.

Есть предпосылки к возвращению к форме троицы правого фланга команды

Как и Фабиньо, в этом сезоне плохо функционировал правый фланг команды. Трент до чемпионата мира не сделал ни одной голевой передачи, а Хендерсон все больше уступает свое место Харви Эллиоту, который еще не успел набрать необходимых навыков для этой роли.

Не изменяет себе только Салах – египтянин в матче против «Вулвз» забил свой 20-й гол в сезоне, став 4-м футболистом Премьер-Лиги, который пересек эту отметку. Компанию ему составили Холанд, Кейн и Рэшфорд. С момента перехода из «Ромы», египтянин стабильно пробивает отметку в 20 забитых мячей, несмотря на то, находится ли клуб в кризисе или пребывает на подъеме.

Позитивные звоночки возвращения тройки были еще в матче против «Ньюкасла», когда свой первый гол «красные» забили после комбинации именно на правом фланге. В той ситуации к ним присоединился еще и Фабиньо, который оттянул на себя игрока соперника, позволив Тренту сместится в центр в освободившуюся зону. При полученном пространстве англичанину удалось без сопротивления выдать потрясающую передачу на набегавшего в штрафную площадь Нуньеса.

Мадридскому «Реалу» также удалось забить благодаря действию без мяча на правом фланге. Отдав передачу Салаху, Хендерсон уволок за собой Алабу, который являлся визави египтянина. При меньшем количестве оборонительных игроков, опекавших Салаха, ему удалось выдать передачу в образовавшийся коридор на все того же Дарвина.

Очевидно, что Трент и Салах на своих позициях неприкасаемые, а футболист на позиции центрального полузащитника в этой троице постоянно сменяется. В этом сезоне здесь успели сыграть Хендерсон, Эллиот, Наби Кейта. К плохой форме команды добавлялось еще и отсутствие стабильности, если говорить о правом фланге «Ливерпуля», но сейчас есть основания полагать, что существует тенденция к положительному.

«Красные» набрали хороший ход, выдав, возможно, свой лучший отрезок

После поражения от «Вулверхэмптона» 0:3 в начале февраля у «Ливерпуля» был отрезок из 9 дней без матчей. Похоже, Юргену Клоппу удалось использовать его в своих целях:

«Мы пришли после матча, проанализировали с ребятами игру в воскресенье, а затем дали им два выходных дня. После того как мы поговорили, я подумал на 100%, что это хорошая идея не видеться в течение двух дней! Это было полезно, наше настроение как команды намного лучше».

После этого «Ливерпуль» провел 4 встречи в Премьер-Лиге, 3 из которых завершились с одинаковым для команды счетом 2:0. Кроме того, эти матчи Алиссон не пропустил ни одного мяча. Что касается игры 1/8 Лиги чемпионов, то в стартовые 25 минут «красные» были максимально похожи на себя образца лучших времен. Им удалось задавить «Реал» прессингом, накрывать гостей на своей трети поля и заставлять ошибаться. К сожалению для них, напора не хватило на всю встречу, но сам факт того, что футболистам удалось сыграть подобным образом, говорит о многом.

Впереди очень упорная борьба за топ-4 и попадание в Лигу чемпионов

Из-за множества перенесенных матчей в текущем сезоне многие вынуждены высчитывать количество потерянных очков. Так, например, «Ливерпуль» имеет игру в запасе относительно «Тоттенхэма», который идет на 4-м месте и опережает мерсисайдцев на 6 очков. «Брайтон» и вовсе сыграл на 3 встречи меньше лондонцев и на 2 меньше «красных», отставая на 10 и 4 очков, соответственно.

Скорее всего, топ-3 Англии уже сформировалась. Нет никаких предпосылок, что кто-то из лидирующих клубов начнет проседать, дав шанс отстающим командам. «Манчестер Юнайтед» опережает «Тоттенхэм» на 4 очка, но к тому же имеет игру в запасе, что дает «красным дьяволам» комфортное преимущество.

«Ливерпулю» же остается продолжать играть и набирать форму. Последний отрезок в 4 матча дает болельщикам команды надежду на серию из положительных результатов, которые позволили бы «красным» попасть в лигочемпионскую зону, что дало бы дополнительный финансовый буст перед предстоящей летней перестройкой.