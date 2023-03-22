Француз Коло вспомнил об упущенном шансе на последних секундах финала ЧМ-22

Форвард сборной Франции Рэндал Коло вспомнил о моменте, который он не реализовал в финале ЧМ-2022 против Аргентины.
Когда уже шло компенсированное к овертайму время, нападающий вышел один на один с вратарем, но пробил точно в него. Счет остался 3:3, матч перешел в серию пенальти, где победили латиноамериканцы.
Этот удар мог изменить мою жизнь. Я, как и все французы, хотел бы оставить тот эпизод позади, но это случилось, и нужно смириться с тем, что в жизни иногда так бывает. После того момента я решил, что мне нужно улучшить завершение атак, я работаю над этим и думаю, что стану лучше.
А так - 8 и позор страны.
Бензема бы забил.
Привет Дешаму. Двоим престарелым примадоннам подарил по чемпионству. Одному Евро другому Мир.
Прям Магистр Ордена звезд-пенсионеров.
А так - 8 и позор страны.
Бензема бы забил.
Привет Дешаму. Двоим престарелым примадоннам подарил по чемпионству. Одному Евро другому Мир.
Прям Магистр Ордена звезд-пенсионеров.