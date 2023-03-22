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Француз Коло вспомнил об упущенном шансе на последних секундах финала ЧМ-22

вчера, 15:00
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Форвард сборной Франции Рэндал Коло вспомнил о моменте, который он не реализовал в финале ЧМ-2022 против Аргентины.

Когда уже шло компенсированное к овертайму время, нападающий вышел один на один с вратарем, но пробил точно в него. Счет остался 3:3, матч перешел в серию пенальти, где победили латиноамериканцы.

Этот удар мог изменить мою жизнь. Я, как и все французы, хотел бы оставить тот эпизод позади, но это случилось, и нужно смириться с тем, что в жизни иногда так бывает. После того момента я решил, что мне нужно улучшить завершение атак, я работаю над этим и думаю, что стану лучше.

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Все комментарии
Икарус
Икарус
сегодня в 01:55
Лучший игрок ЧМ-2022 выиграл просто богоподобно в этом моменте, на чутье вывез эпизод, как и наследие Месси.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 21:30
Подними чуть мяч - и ты Герой 6ации и сделал Историю.
А так - 8 и позор страны.
Бензема бы забил.
Привет Дешаму. Двоим престарелым примадоннам подарил по чемпионству. Одному Евро другому Мир.
Прям Магистр Ордена звезд-пенсионеров.
cska1948
cska1948 ответ Estiva (раскрыть)
вчера в 20:31
В сборной Аргентины заслуги есть только у одного игрока и вы его хорошо знаете.
112910415
112910415
вчера в 20:19
бывает в судьбе такая большая развилка ...
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:14
У Коло нервы не выдержали , можно было просто перекинуть через вратаря
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:20
Не стоит зацикливаться на этом моменте. Надо двигаться дальше. Коло молодой форвард, все у него впереди и еще будет возможность выиграть Чемпионат мира.
Estiva
Estiva
вчера в 17:47
Этот нереализованный момент скорее заслуга Мартинеса, чем провал Коло
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответ Lyon2009 (раскрыть)
вчера в 16:33
И не говори брат. Этот промах просто убило меня.
Lyon2009
Lyon2009
вчера в 16:31
Все настроение испоганил мне этот чувак((
izrafel
izrafel
вчера в 16:10
Клеймо на всю жизнь.... этот момент будут долго помнить
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:09
Это теперь всю жизнь локти кусать будет
q2gank54w5gf
q2gank54w5gf
вчера в 15:48
Лоханулся тогда негр просто эпически
sova147
sova147
вчера в 15:32
Теперь эта память на всю жизнь
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 15:14
Неправда... Он бил мимо вратаря в ближний угол... Но Мартинес шестым чувством отбил ногой...
L.Hamilton
L.Hamilton
вчера в 15:12
Мартинес сыграл просто блестяще!!! Он спас всех аргентинцев!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:04
Ну и почему бы не вспомнить, если есть что...
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