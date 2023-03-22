Француз Коло вспомнил об упущенном шансе на последних секундах финала ЧМ-22

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вчера, 15:00

Форвард сборной Франции вспомнил о моменте, который он не реализовал в финале ЧМ -2022 против Аргентины.

Когда уже шло компенсированное к овертайму время, нападающий вышел один на один с вратарем, но пробил точно в него. Счет остался 3:3, матч перешел в серию пенальти, где победили латиноамериканцы.