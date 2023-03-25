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Капелло рассказал, как заставил «Реал» избавиться от Роналдо

25 марта 2023, 19:27

Бывший тренер «Реала» Фабио Капелло вспомнил об уходе из клуба легендарного бразильца Роналдо. В 2007 году игрок был продан в «Милан».

«Реалу» повезло, что он сумел от него избавиться. Помню, я поговорил с президентом и сказал ему, что с Роналдо надо попрощаться. Он весил 94 килограмма. Я как-то беседовал с ним и спросил: «Сколько ты весил, когда выиграл чемпионат мира в 2002 году?» Он ответил: «84». Понимаете ли, когда вы весите 94 кило, то уже не можете играть в футбол. Он должен был похудеть, но не мог этого сделать. Ему очень нравилась ночная жизнь, женщины...

В общем, я уговорил президента продать Роналдо. Там уже все было согласовано с каким-то арабским клубом, но тут мне позвонил Берлускони (тогдашний президент «Милана» — прим.) и спросил: «Фабио, что насчет Роналдо?» Я ответил: «Мистер президент, забудьте о нем, ему нравится гулять по ночам, ему нравятся женщины, он весит 94 килограмма». Он на это заявил: «Большое спасибо, Фабио». На следующий день La Gazetta dello Sport вышла с заголовком «Роналдо в „Милане“».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 07:02
с этими звёздами всё так специфично ... )
Hamman
Hamman
25 марта в 23:35
Что интереснее, так это то что Роналдо при весе 94 кг в Милане пробегал 100 метровку быстрее остальных, более молодых и лёгких одноклубников...
lNGMAN
lNGMAN ответ ABir (раскрыть)
25 марта в 21:40
Больше так не делай ))
ABir
ABir ответ lNGMAN (раскрыть)
25 марта в 21:32
Согласен, надо быть внимательней
ABir
ABir ответ Ironigor (раскрыть)
25 марта в 21:31
Согласен, спасибо за поправку
ABir
ABir ответ memphis (раскрыть)
25 марта в 21:30
Признаю свою ошибку, невнимательно прочитал
lNGMAN
lNGMAN ответ ABir (раскрыть)
25 марта в 21:19
Роналдо ,а не Роналду ))
Ironigor
Ironigor ответ ABir (раскрыть)
25 марта в 20:56
Дружище, ты перепутал. Речь идёт совершенно за другого Роналдо !)
memphis
memphis ответ ABir (раскрыть)
25 марта в 20:51
Ты точно про Роналдо пишешь?)))
ABir
ABir
25 марта в 20:33
Заставил избавиться Реал, а он до сих пор в строю и за сборную выступает
Брулин
Брулин
25 марта в 19:34
Фабио Капелло: «Анчелотти – лучший из всех. Побеждаешь в Испании, Италии, Англии и Франции – значит, разбираешься в футболе»
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