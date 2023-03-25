Капелло рассказал, как заставил «Реал» избавиться от Роналдо

Бывший тренер «Реала» вспомнил об уходе из клуба легендарного бразильца . В 2007 году игрок был продан в «Милан».

«Реалу» повезло, что он сумел от него избавиться. Помню, я поговорил с президентом и сказал ему, что с Роналдо надо попрощаться. Он весил 94 килограмма. Я как-то беседовал с ним и спросил: «Сколько ты весил, когда выиграл чемпионат мира в 2002 году?» Он ответил: «84». Понимаете ли, когда вы весите 94 кило, то уже не можете играть в футбол. Он должен был похудеть, но не мог этого сделать. Ему очень нравилась ночная жизнь, женщины...

В общем, я уговорил президента продать Роналдо. Там уже все было согласовано с каким-то арабским клубом, но тут мне позвонил Берлускони (тогдашний президент «Милана» — прим.) и спросил: «Фабио, что насчет Роналдо?» Я ответил: «Мистер президент, забудьте о нем, ему нравится гулять по ночам, ему нравятся женщины, он весит 94 килограмма». Он на это заявил: «Большое спасибо, Фабио». На следующий день La Gazetta dello Sport вышла с заголовком «Роналдо в „Милане“».