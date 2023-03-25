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Ван Нистелрой назвал главную ошибку в своей карьере

25 марта 2023, 18:43

Известный голландский форвард Руд ван Нистелрой рассказал о главном сожалении в своей карьере.

В 2009 году «Реал» летом подписал Бензема, Кака и Роналду. Для меня в основе места больше не было. Я с этим смирился, потому что мне тогда было уже 33. Но я хотел поехать на ЧМ-2010, а потому решил уйти в «Гамбург». Я принял это решение слишком быстро. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что не должен был покидать Мадрид. Это была главная ошибка в моей карьере.

Стоит отметить, что в заявку сборной Нидерландов на ЧМ-2010 ван Нистелрой в итоге всё равно не попал

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 02:17
Ага, сидя на скамейке выиграл бы несколько ЛЧ…)))
Ice van Reed
Ice van Reed
25 марта в 20:35
Эта ошибка Берта ван марвейка, не вызов Ван Нистелроя, ценой в Чемпионство!!!
izrafel
izrafel
25 марта в 18:47
Ну теперь уже осталось только вспоминать и сожалеть....
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