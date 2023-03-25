Ван Нистелрой назвал главную ошибку в своей карьере

Известный голландский форвард рассказал о главном сожалении в своей карьере.

В 2009 году «Реал» летом подписал Бензема, Кака и Роналду. Для меня в основе места больше не было. Я с этим смирился, потому что мне тогда было уже 33. Но я хотел поехать на ЧМ -2010, а потому решил уйти в «Гамбург». Я принял это решение слишком быстро. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что не должен был покидать Мадрид. Это была главная ошибка в моей карьере.