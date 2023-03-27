Месси может перейти в «Интер», если Дзанетти сможет убедить его

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может продолжить карьеру в «Интере». Об этом в своих соцсетях написал журналист Серхио Гонсалес.
Надежный источник сообщил мне, что «Интер» намерен подписать Лео. Дзанетти [вице-президент «Интера»] был бы главным фактором его трансфера.
Переговоры о продлении контракта с ПСЖ зашли в тупик, «Барселона» ограничена ФФП. Остается один вопрос — сможет ли Дзанетти убедить Месси?
Как Барса будет готова вернуть его, он обязательно вернётся в родной клуб.
Как Барса будет готова вернуть его, он обязательно вернётся в родной клуб.
всегда на слуху...!!!
всегда на слуху...!!!
С гномом в ЛЧ не попадут.
С гномом в ЛЧ не попадут.