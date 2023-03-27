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Месси может перейти в «Интер», если Дзанетти сможет убедить его

вчера, 13:21

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может продолжить карьеру в «Интере». Об этом в своих соцсетях написал журналист Серхио Гонсалес.

Надежный источник сообщил мне, что «Интер» намерен подписать Лео. Дзанетти [вице-президент «Интера»] был бы главным фактором его трансфера.

Переговоры о продлении контракта с ПСЖ зашли в тупик, «Барселона» ограничена ФФП. Остается один вопрос — сможет ли Дзанетти убедить Месси?

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ kinderpingui (раскрыть)
сегодня в 00:22
А что ему до рейтинга клуба? В Барселоне у его семьи всё прекрасно, он ищет спокойствие, а не кто больше заплатит. Если его впишут в зп ведомость, то летом он окажется на Камп Ноу.
kinderpingui
kinderpingui ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 22:01
Посмотри трансферную стоимость клуба ПСЖ и какой он в рейтинге и сравни с нынешней барсой. Надо ли ему идти на понижение???
Agamaga........
Agamaga........ ответ kinderpingui (раскрыть)
вчера в 21:32
Для него ПСЖ временное убежище, как и для многих игроков, которые там бегают.
Как Барса будет готова вернуть его, он обязательно вернётся в родной клуб.
112910415
112910415
вчера в 20:37
дело практически на мази ! )
kinderpingui
kinderpingui ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 19:12
Слово "только" не объективно, т.к. второй год за ПСЖ бегает )))
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:18
Кто последний в очереди из Обещалкиных???
shur
shur
вчера в 17:12
...Италия любит супер героев , сама не играет, зато звёзды
всегда на слуху...!!!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 16:51
Месси хочет играть только за Барселону.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 16:40
Все хотят, но не могут...
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:31
Ну пусть подпишут.
С гномом в ЛЧ не попадут.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:03
Месси может перейти в "Спартак", если Зарема сможет ... !)
Прохорович
Прохорович
вчера в 14:21
Надежные источники сообщили у что у месси договоренность с клубом ТОМЬ,
ДСА
ДСА
вчера в 13:47
Откуда у Интера деньги на зарплату Месси? Не верю.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:24
Есть предчувствие, что журналист перед написание статьи чего то не того курнул...
lotsman
lotsman
вчера в 13:24
Надёжные источники сообщают, а сам Месси говорит что нибудь?
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