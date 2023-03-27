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ФИФА и Ассоциация европейских клубов создадут женский клубный мундиаль

вчера, 22:12

ФИФА и Ассоциация европейских клубов создадут женский чемпионат мира для клубов. В заявлении ФИФА сказано:

Меморандум о взаимопонимании подразумевает обязательство до 2030 года придерживаться международного календаря матчей, который был единогласно утвержден Советом ФИФА 14 марта 2023 года.

Ассоциация европейских клубов подтверждает поддержку нового формата розыгрыша Клубного чемпионата мира, который вступит в силу с 2025 года при участии 12 европейских клубов, ежегодного поединка между победителем Лиги чемпионов и победителем межконтинентального плей-офф, а также создания Клубного чемпионата мира среди женщин.

Вероятно, под межконтинентальным раундом плей-офф подразумеваются отборочные поединки на клубное мировое первенство с участием команд из всех конфедераций, кроме УЕФА.

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Перевод с fifa.com Фото: Сайт frontofficesports.com
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Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
сегодня в 08:56, ред.
В заголовке новость про "женский клубный мундиаль"

В комментариях же проснулись настоящие РУССКИЕ МУЖИКИ И БОГАТЫРИ

Женщина же на кухне должна быть?!

Если у вас в жизни плохо и нет ничего хорошего, то зачем вы свое нутро наружу выварачиваете

Ну в целом, ничего нового, целевая аудитория соккер.ру...
Struhan
Struhan ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 07:28
Может кому то это шапито и понравится) тем же европейцам, это же их ассоциация там придумывает всё это.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:49
Хотят играть, пусть играют. Только зачем? Все равно любителей женского футбола много не будет.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:49
Мероприятие затратное и неокупаемое.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 02:34
И третий нужен обязательно,для геев-трансвиститов!! А то как-то ,не толирантно!!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:48
Деньги отмывать(зарабатывать)можно на чём (и-КОМ)угодно.Дальше грядёт юношеская....подростковая Лиги.Только,мужики,ради бога-не смешивайте в кучу все гендеры,их ведь тоже можно(и логично) свести в отдельный турнир! Уверен,что он будет иметь грандиозный успех и прибыльность.А всё остальное оставьте накм.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:42, ред.
В понятие Жещина теперь растянутое, в него может попасть 52 гендера в любое время и это будет не Чемпионат женщин, а "шапито" европейского разлива... Печально всё это, уже футбол и повесточку мешают...
Гость
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