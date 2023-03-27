ФИФА и Ассоциация европейских клубов создадут женский клубный мундиаль

ФИФА и Ассоциация европейских клубов создадут женский чемпионат мира для клубов. В заявлении ФИФА сказано:

Меморандум о взаимопонимании подразумевает обязательство до 2030 года придерживаться международного календаря матчей, который был единогласно утвержден Советом ФИФА 14 марта 2023 года.

Ассоциация европейских клубов подтверждает поддержку нового формата розыгрыша Клубного чемпионата мира, который вступит в силу с 2025 года при участии 12 европейских клубов, ежегодного поединка между победителем Лиги чемпионов и победителем межконтинентального плей-офф, а также создания Клубного чемпионата мира среди женщин.