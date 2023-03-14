В ближайшее время будет утверждён формат ЧМ-2026. Всего проведут 104 матча

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вчера, 14:46

На конгрессе ФИФА в Кигали (Руанда) в этот четверг будет утверждён новый формат чемпионата мира.

Ожидается, что в турнире примут участие 48 сборных. Изначально планировалось разделить команды на 16 групп по 3 сборных в каждой, но ФИФА отказалась от этой идеи, решив сделать формат с 12 группа по 4 сборной в каждой.