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В ближайшее время будет утверждён формат ЧМ-2026. Всего проведут 104 матча

вчера, 14:46

На конгрессе ФИФА в Кигали (Руанда) в этот четверг будет утверждён новый формат чемпионата мира.

Ожидается, что в турнире примут участие 48 сборных. Изначально планировалось разделить команды на 16 групп по 3 сборных в каждой, но ФИФА отказалась от этой идеи, решив сделать формат с 12 группа по 4 сборной в каждой.

Всего команды проведут 104 матча в рамках ЧМ-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Турнир будет длиться 39 дней.

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Перевод с theathletic.com
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Все комментарии
Asper
Asper
вчера в 22:57
Да че мелочиться, давайте 48 групп по 4 команды
В турнире сыграют 416 матчей, он будет длиться 5 месяцев и будет принят... ммм.. да похрен, всеми странами будет принят
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:30
Жадность меняет футбол
alexamit
alexamit
вчера в 17:44
Очередной дурдом от ФИФЫ!ЧМ и так смотреть неинтересно, а будет ещё муторнее!
drug01
drug01 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:48
А что он может сказать????
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:59
А что по этому поводу скажет член УЕФА, товарищ Дюков !?!)
shlomo
shlomo
вчера в 14:55
Посмотрим на сколько это будет все оправдано в качестве зрелищности игр и особенно распределения команд по группам
Гость
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