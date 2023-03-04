В стыковых матчах между РПЛ и Первой лигой отменено правило выездного гола

На последнем заседании исполкома РФС произошли изменения в регламенте стыковых матчей между РПЛ и Первой лигой.
Правило выездного гола теперь отменено. В стыковых матчах, которые пройдут в июне, встретятся 13-я и 14-я команда РПЛ и 3-я и 4-я команда Первой лиги.
Думаю, зрелищности это решение никак не добавит.
Нужно добиваться результативных матчей, зрители приходят смотреть на голы .
Так что это решение спорное, на мой взгляд...
Думаю, зрелищности это решение никак не добавит.
Нужно добиваться результативных матчей, зрители приходят смотреть на голы .
Так что это решение спорное, на мой взгляд...
А может и нет!)
А может и нет!)