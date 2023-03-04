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В стыковых матчах между РПЛ и Первой лигой отменено правило выездного гола

вчера, 10:29

На последнем заседании исполкома РФС произошли изменения в регламенте стыковых матчей между РПЛ и Первой лигой.

Правило выездного гола теперь отменено. В стыковых матчах, которые пройдут в июне, встретятся 13-я и 14-я команда РПЛ и 3-я и 4-я команда Первой лиги.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 15:10
С одной стороны правильно, а с другой гостевой гол ой как ценен
agent Smith
agent Smith
вчера в 13:12
Абсолютно правильное и логичное решение. Я думал, что оно действовало уже в прошлом году.
j455fd82aj4z
j455fd82aj4z
вчера в 11:15
Это решение давно напрашивалось
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:03
Это наверно то же самое, если удалить мушку у женского пола. Раз! И нет изюминки).
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:50
Раз на выезде забивать необязательно, можно ставить афтобус в надежде забить тухленький гол дома.
Думаю, зрелищности это решение никак не добавит.
Нужно добиваться результативных матчей, зрители приходят смотреть на голы .
Так что это решение спорное, на мой взгляд...
Сп62
Сп62
вчера в 10:38
С голом на выезде было бы интересней. В нём есть логика.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:34
Может это и к лучшему?
А может и нет!)
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:31
Подстраиваются под мировые стандарты...
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