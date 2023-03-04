IFAB обозначила позицию по регламентации компенсированного времени

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вчера, 19:10

Международный совет футбольных ассоциаций ( IFAB ) в рамках заседания общего собрания в Лондоне принял решение, что опыт чемпионата мира в Катаре с увеличением компенсированного времени в поединках необходимо распространить на все соревнования.

В некоторых играх прошедшего мундиаля рефери добавляли к первому и второму тайму пять и более минут. В заявлении организации сказано:

Подход, примененный во время чемпионата мира, где был реализован более точный расчет «компенсированного времени», был воспринят положительно. Принято решение — соревнования по всему миру должны следовать этому подходу.

Помимо этого, делегаты прокомментировали информацию касательно возможного введения постоянных дополнительных замен футболистов при подозрении на сотрясение мозга.