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IFAB обозначила позицию по регламентации компенсированного времени

вчера, 19:10

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) в рамках заседания общего собрания в Лондоне принял решение, что опыт чемпионата мира в Катаре с увеличением компенсированного времени в поединках необходимо распространить на все соревнования.

В некоторых играх прошедшего мундиаля рефери добавляли к первому и второму тайму пять и более минут. В заявлении организации сказано:

Подход, примененный во время чемпионата мира, где был реализован более точный расчет «компенсированного времени», был воспринят положительно. Принято решение — соревнования по всему миру должны следовать этому подходу.

Помимо этого, делегаты прокомментировали информацию касательно возможного введения постоянных дополнительных замен футболистов при подозрении на сотрясение мозга.

Что касается временных замен из‑за сотрясения мозга, общее собрание подтвердило, что испытания на данном этапе проводиться не будут, но вопрос по‑прежнему активно изучается. Было решено, что следует уделить больше внимания обучению, чтобы улучшить применение протоколов, разработанных для постоянных замен при сотрясении мозга.

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Перевод с apnews.com
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Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:34
Главное чтобы все арбитры придерживались регламента и не злоупотребляли своей важностью на поле.
112910415
112910415
вчера в 20:09
между тем, всё хорошо в меру !
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:02
Хорошо , если бы с добавленным временим не переходили пределы разумного.
drug01
drug01
вчера в 19:54
Первенство мира в Катаре дало толчок добавлять время игры
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