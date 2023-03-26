Убивают дух футбола. Коллина и Инфантино снова изменили правила игры

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сегодня, 15:24

Ввели «закон Мартинеса».

Дальше вратарям запретят дышать

В футболе много реальных проблем с правилами и арбитрами, а занимаются глупостями. Международный совет футбольных ассоциаций это только ФИФА , Уэльс, Англия, Шотландия и Ирландия. Где тут успешные менеджеры чемпионских федераций?

Среди руководства IFAB нет людей из криминальной судебной системы, понимающих логику правосудия и футбол одновременно. На заседании под руководством Дебби Хьюитт – главы Английской федерации, прицепились к вратарям перед пенальти:

Вратарь должен оставаться на линии ворот, между двумя стойками и перед игроком, выполняющим удар, до момента удара по мячу. Вратарь не должен вести себя таким образом, чтобы незаконно отвлекать игрока, выполняющего удар. Например, не затягивать исполнение пенальти и не касаться штанг, перекладины или сетки ворот.

Писали это люди без юридического образования. «Оставаться на линии» не сочетается с правилом, что вратарь может двигаться до удара, если пятка одной его ноги на линии ворот. Если голкипер не принял решение за 0.2-0.5 секунды до удара, то у него нет шансов отразить качественно выполненный пенальти.

И что значит «незаконно отвлекать»? Показать язык незаконно? Часто моргать законно? И вратарь не может «затянуть исполнение пенальти», свисток у арбитра. Рефери должен наказывать за неспортивное поведение. Запрет касаться штанг, перекладины и сетки ни в какие ворота не лезет.

Это не обман и не давление. Может, прикажут держать руки по швам? Формулировки размытые, арбитры начнут по-разному оценивать одинаковые действия голкиперов. Причем отделяем мухи от котлет. Мартинес в сериях пенальти против Колумбии и на чемпионате мира вел себя некрасиво.

Особенно на Кубке Америки, где оскорблял соперников словесно. Но зачем тогда судьи? Арбитры могли осечь аргентинца, показав желтую карточку. А если нужно, то и красную. Можно удалить голкипера во время серии пенальти. Тогда его место занимает один из футболистов с правом наносить удары.

Всё, вопрос закрыт. А если Мартинес и другие голкиперы на ЧМ вели себя, по мнению чиновников, неспортивно – например, матерились, то арбитрам стоило выполнять свою работу, вынося предупреждения. Новым правилом сковали и без того беззащитных в момент пенальти вратарей.

Нельзя делать футбол стерильным

Тысячи трупов рабочих в Катаре для Инфантино проблемой не стали. А гримасы и прыжки голкипера перед пенальти – главная беда. Также изменили правило о выбежавших на поле игроках. Законы футбола не вычитаны, поэтому возникают такие коллизии. Формально судья финала ЧМ должен был отменить гол Месси.

Но не поступил против духа игры. Стоило давно уточнить, что если выбежавшие игроки не влияют, то это просто радость. Но в IFAB не занимаются отладкой законов. Зато снимать футболки игрокам давно запретили. Причем без аргументов. Позже придумали, будто религиозным людям нельзя видеть мужской торс.

Расскажите это мусульманину Салаху, у которого в социальных сетях полно фотографий без футболки. Многие снимают футболку после голов, то есть закон не работает, нуждается в уточнениях или полной отмене, ведь ни на что не влияет. Как можно наказывать Соболева за посвящение гола умершей маме?

Причина не в исламе и не в «чрезмерной радости». Просто в ФИФА любят деньги. Боялись, что будет видно белье известных фирм – реклама, за которую Инфантино не заплатят. А теперь выдумали «правило Мартинеса». Причем кто «за»? Госпожа Хьюитт стала главой Английской федерации, не работая в футболе.

Ей шестьдесят лет, она из бизнеса и болеет за «Ливерпуль». Иронично, ведь самые знаменитые серии пенальти с танцами вратарей прошли с участием киперов мерсисайдцев Гроббелара и Дудека в финалах Кубка чемпионов. Футбол это не шахматы, а шоу, но дедушки и бабушки запретили веселиться. Нельзя оскорблять соперников.

А вот гримасы, жесты, прыжки и танцы на линии ворот это традиция. Особенно с учетом, что не сказано о методах отвлечения со стороны нападающих. Могут долго стоять до пенальти, мотая нервы. Или прыгать перед ударом. Это не стоит запрещать, но тогда голкиперам надо оставить обманные движения.

Осталось запретить праздновать голы

У Инфантино нездоровая привязанность к чистому игровому времени. А исследования показывают, что его количество от класса футболистов зависит слабо, это случайные колебания. Например, чистое игровое время в РПЛ бывало выше, чем в чемпионатах топ-5. А из-за средних скоростей иногда казалось, будто пауз больше.

Надо бороться с затяжками времени, но эксперимент с продлением матча на 20 минут на ЧМ провалился. Сначала арбитры перебрали в оценках, а по ходу турнира снижали количество компенсированных минут. Также ничего не говорят о низкой квалификации и дефиците рефери. Добавляют матчи, рискуя здоровьем футболистов.

Не все железные, как Бруну Фернандеш и Робертсон. У футбола много проблем, в том числе, с законами. Деятельность агентов и трансферный рынок не регулируются. А вот «правило Мартинеса» появилось. Невероятная глупость и ханжество. Есть арбитр с карточками, этого хватало для оценки неспортивного поведения.

В ФИФА знали, как Мартинес праздновал на Кубке Америки, приставив приз к паху. И никак его не наказали, поэтому он повторил жест на ЧМ и на днях. До сих пор нет реакции. Эмилиано сыграл против Панамы, хотя его стоило дисквалифицировать на несколько матчей за то, как вел себя после финала.