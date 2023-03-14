ФИФА утвердила формат чемпионата мира 2026 года

На 73-м конгрессе ФИФА в Кигали (Руанда) был утверждён новый формат чемпионата мира 2026 года.
В турнире примут участие 48 сборных, которые будут разделены на 12 групп по четыре команды. Из каждого квартета в 1/16 финала выйдут первые две сборные, а также восемь лучших команд, занявших 3-е место.
Финал ЧМ-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, состоится 19 июля 2026 года.
PS. Ведь наверное не зря перед ЧМ проводится отборочный турнир.
PS. Ведь наверное не зря перед ЧМ проводится отборочный турнир.