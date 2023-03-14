ФИФА утвердила формат чемпионата мира 2026 года

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вчера, 19:20

На 73-м конгрессе ФИФА в Кигали (Руанда) был утверждён новый формат чемпионата мира 2026 года.

В турнире примут участие 48 сборных, которые будут разделены на 12 групп по четыре команды. Из каждого квартета в 1/16 финала выйдут первые две сборные, а также восемь лучших команд, занявших 3-е место.