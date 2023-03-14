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ФИФА утвердила формат чемпионата мира 2026 года

вчера, 19:20

На 73-м конгрессе ФИФА в Кигали (Руанда) был утверждён новый формат чемпионата мира 2026 года.

В турнире примут участие 48 сборных, которые будут разделены на 12 групп по четыре команды. Из каждого квартета в 1/16 финала выйдут первые две сборные, а также восемь лучших команд, занявших 3-е место.

Финал ЧМ-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, состоится 19 июля 2026 года.

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Перевод с fifa.com Фото: Сайт The Economic Times
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Все комментарии
Roger Young
Roger Young ответ Икарус (раскрыть)
сегодня в 09:13
кубок кстати тоже можно по такому принципу разыгрывать)
Икарус
Икарус
вчера в 23:33
Предлагаю построить в ФИФА донатную, где страны могли бы донатить на то , чтобы поехать на ЧМ.Дать 5-6 квот от донатной, кто больше влил бабла, тот и получает места.
Bivaliy67
Bivaliy67
вчера в 22:46
Что-то мне подсказывает, что ЧМ в 2026г. не состоится.., или состоится, но не там.., или там, но не по футболу...
ssspartak
ssspartak ответ 1580556558 (раскрыть)
вчера в 22:26
Абсолютно так, "с языка снял". Увеличение команд - чисто финансовая задумка.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 22:23
ФИФА хочет ещё больше денег от турнира.
pomor45
pomor45
вчера в 22:20
Количество в качество не перейдёт. Просто мороки будет больше.
dok66
dok66
вчера в 22:15
Ой , не знам , не знам ... Почему-то мне очень хочется , чтобы этот эксперимент накрылся медным тазом .
Варвар7
Варвар7 ответ foxsziver (раскрыть)
вчера в 21:23
Конечно вкусы и предпочтения у всех разные (да и сколько людей столько и мнений). Ну а если например приесться "элитное" качество, то можно в интернете найти, что то попроще и посмотреть. Благо сейчас футбола самого разнообразного предостаточно.
PS. Ведь наверное не зря перед ЧМ проводится отборочный турнир.
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:15
А зачем вообще ограничения? Давайте сделаем чемпионат для всех 251 стран мира и успокоимся на этом. Зато точно никого не обидим.
foxsziver
foxsziver ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:45
но это палка о двух концах, при меньшем кол-ве может приесться "элитное" качество
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 19:54
48 команд, не перебор ли?
1580556558
1580556558 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:37
Больше матчей, больше бабла. Сам по себе ЧМ не рентабелен (для кого угодно, но конечно же не для ФИФА). Но чем больше команд, тем больше бобельщиков, чем больше болельщиков, тем больше бабла. Ну и конечно же больше денег с продажи билетов, прав на трансляции и тд.
протон
протон
вчера в 19:35
Давайте просто все сборные мира начнут и 2 победителя группы выходят в 1/48 финала. Сыграем 600 игр за 28 дней. Праздник футбола
lotsman
lotsman
вчера в 19:30
Чем больше команд, чем больше игр, тем больше выгоды для ФИФА.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:26, ред.
Вот это сходняк!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:22
От большего количества команд будет страдать качество матчей.
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