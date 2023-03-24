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Правила поведения касательно пенальти и празднования гола изменятся

вчера, 17:13

Футбольные правила поведения во время исполнения пенальти и учета времени празднования гола изменятся.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) опубликовал список изменений в правилах футбола, они вступят в силу со следующего сезона, с 1 июля.

Во время пенальти вратари «не должны проявлять неуважение к игре и оппоненту, то есть отвлекать бьющего футболиста обманным путем».

Рефери отдельно будут учитывать празднования голов при решении касательно компенсированного к таймам времени. Подчеркивается, что таковые часто приводят к значительной потере игрового времени.

Помимо этого, теперь регламент не требует от арбитра принимать меры в отношении лишнего футболиста или постороннего лица, оказавшегося на футбольном поле во время гола, если он не повлиял на эпизод со взятием ворот.

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Перевод с Твиттер IFAB Фото: Сайт outlookindia.com
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Все комментарии
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 04:53
Пусть мутит на ленточке.
John 5mith
John 5mith ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
вчера в 23:35
Лучше Гроббелаара. Дудек просто копировал его "двадцать лет спустя". С тем же итогом.
faneng
faneng
вчера в 23:05
Смешные правила.
Про вратаря - это про Эмилиано Мартинеса, похоже. И здесь двоякая ситуация: он вроде ничего плохого не делал, но "выпендривался" - это как бы неспортивное поведение. А что если все вратари начнут выпендриваться при пробитии пенальти?

Смешной последний пункт про лишних людей на поле. То есть теперь могут посторонние бродить по полю, а судья будет как ни в чем не бывало продолжать матч?
Capral
Capral ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
вчера в 21:30
Помню, как он в 2005 отбил пенальти от Шевы в ЛЧ и Ливер выиграл финал. Я тогда болел за Ливер!
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:19
Дудека вспомни
112910415
112910415
вчера в 20:36
ужас ! уже три дня ничего не реформировали ! пора, пора ...
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:08
Юра, пенальти- это наказание, то-есть штрафной удар в пределах штрафной. О каких равных условиях ты говоришь? Пенальти- это не шоу.
Rattlehead
Rattlehead ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:01, ред.
Мартинесу вручили приз как лучшему голкиперу мундиаля, а он его приложил к причинному месту и исполнил неприличный жест, а давеча он со своими некоторыми умственно отсталыми партнерами по сборной повторил сей жест после матча с Панамой, но только в этот раз это была не Золотая перчатка, а реплика Кубка Мира. Это банальное неуважение, за которое нужно жестко карать.
DraKoshka
DraKoshka
вчера в 19:43
А мне кажется, что нужно изменить правила в другую степь. Дело в том, что у вратаря и так мало шансов отбить разящий удар. Было бы более-менее справедливо, если бы бьющий не имел права добивать.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:39
Кстати, добавлю к ранее сказанному. Почему бьющий и вратарь должны находиться в неравных условиях ? Первый может мутить воду ложными движениями, а второму в этом отказано. Обязан быть паритет, иначе голкипер находится априори в проигрышном положении. Несправедливо по отношению к нему. Если не сказать больше. Пенальти на то и пенальти, чтобы определить, кто искуснее в исполнении или отражении штрафного удара.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 19:32
а если вратарь будет отвлекать бьющего обманным путом, тогда что? карточка киперу? а если она вторая в матче? или пенальти еще один за то что нарушал в штрафной? или прочто айяйяй скажет или ремня дадут?
Хотя толерасты эти ведь могут и по попке похлопать больно. и страстно.
ПРОСТО ЮЛИЙ
ПРОСТО ЮЛИЙ
вчера в 19:30
нужно запретить бьющим пенальти останавливаться, менять темп разбега и скакать козлом...удар должен производиться в едином движении.
Capral
Capral ответ Evilhuman (раскрыть)
вчера в 19:22
Шаги считать не надо. Не нужно превращать футбол в балет и танцы с подскоками.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:19
Гол Месси не должны были засчитывать говорят те, кто хотел победы французов, они же и фанаты криша.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:19
Забитый гол в футболе не может быть ПРАЗДНИКОМ,это должно быть итогом хорошей работы.Всё размывается -сплошные "праздники",по любому ничтожному поводу,и сплошные "рекорды".Новогодние ёлки ставят с лета,уничтожая у детей ожидание и ощущения чего-то необычного и ожидаемого.Всё напродажу.
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 19:13
Бредятина, давайте бьющим запретим при пробидии останавливаться, притормаживать, будем считать одинаковое количество шагов, определенную скорость разбега... Маразм
Энвер Икрянов
Энвер Икрянов
вчера в 19:08
Бедные вратари они и так обречены , а теперь еще петлю на шею одевают!
lotsman
lotsman
вчера в 19:08
Значит так, вратарь должен стоять как истукан, пока мяч не влетит в ворота.)0
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 18:44
А можно ли вратарю показывать "жест Мартинеса" бьющему игроку?... Это будет считаться отвлечением?... А-ха-ха-ха..
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 18:37
Толерантная 21я вообще шансов вратарю не оставляет
Сначало должен стоять на линии, теперь рожи корчить нельзя. Все эти многие ненужные нововведения убивают зрелищность в футболе
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:20
И запретить вратарям бегать по линии ворот, во время пробития пенальти!!! Помню, когдато, Шовковский- фраер дешевый, любил задом крутить, во время исполнения пенальти.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:16
Разве это о футболе?
Все высосано из пальца.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:04
Поведения вратаря должно быть примерно таким.
shur
shur
вчера в 18:01, ред.
...все эти неймаровские-левандовские козлиные подскоки и словно в рапиде эти замедленные подходы к мячу - запретить!!!
Установил, разбег, удар и всё, умеешь и знаешь в какой угол
бить никакой крендель не отвлечёт!!! А тренерам мандражоров
близко к мячу не подпускать...!!!
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:58, ред.
Как же претит мир со своей гипертрофированной толерантностью и либеральностью...
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 17:54
Криштиану Роналду просит IFAB ввести пункт о десятипроцентном кешбэке с каждого одиннадцатиметрового.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:51, ред.
Во время пенальти вратари «не должны проявлять неуважение к игре и оппоненту, то есть отвлекать бьющего футболиста обманным путем».))

Почему так однобоко ??
Пусть и бьющий пенальти проявит уважение к игре и оппоненту в воротах... и катит мяч туда куда показал своим разбегом...

А самые "уважающие игру и оппонента" могут и перед пробитием сказать вратарю куда он покатит мячик...
adekvat
adekvat
вчера в 17:48
Скоро по цвету кожи и ориентации начнут разделять. Вратарь темненький, пенальти должен бить темненький, вратарь заднеприводный, бьет такой же. И вообще слово футбол надо переименовать, в например, даже не знаю как, я РУССКИЙ, эти засран"ы придумают скоро. Например УКРБОЛ.
adekvat
adekvat ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 17:41
А тому кто бьет можно? ДИСКРИМИНАЦИЯ.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:36

И всё будет...
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