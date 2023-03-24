Правила поведения касательно пенальти и празднования гола изменятся

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вчера, 17:13

Футбольные правила поведения во время исполнения пенальти и учета времени празднования гола изменятся.

Международный совет футбольных ассоциаций ( IFAB ) опубликовал список изменений в правилах футбола, они вступят в силу со следующего сезона, с 1 июля.

Во время пенальти вратари «не должны проявлять неуважение к игре и оппоненту, то есть отвлекать бьющего футболиста обманным путем».

Рефери отдельно будут учитывать празднования голов при решении касательно компенсированного к таймам времени. Подчеркивается, что таковые часто приводят к значительной потере игрового времени.

Помимо этого, теперь регламент не требует от арбитра принимать меры в отношении лишнего футболиста или постороннего лица, оказавшегося на футбольном поле во время гола, если он не повлиял на эпизод со взятием ворот.