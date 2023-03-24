Правила поведения касательно пенальти и празднования гола изменятся

Футбольные правила поведения во время исполнения пенальти и учета времени празднования гола изменятся.
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) опубликовал список изменений в правилах футбола, они вступят в силу со следующего сезона, с 1 июля.
Во время пенальти вратари «не должны проявлять неуважение к игре и оппоненту, то есть отвлекать бьющего футболиста обманным путем».
Рефери отдельно будут учитывать празднования голов при решении касательно компенсированного к таймам времени. Подчеркивается, что таковые часто приводят к значительной потере игрового времени.
Помимо этого, теперь регламент не требует от арбитра принимать меры в отношении лишнего футболиста или постороннего лица, оказавшегося на футбольном поле во время гола, если он не повлиял на эпизод со взятием ворот.
Нельзя проявлять неуважение к бьющим пенальти? Мартинес всего лишь сказал несколько слов бьющим пенальти и откинул мяч в сторону. Он же не трогал футболистов и не оскорблял, как Матерации Зидана.
Рефери будут учитывать время празднования голов? Так уже такое правило есть. на ЧМ сколько минут добавляли? По 15 минут.
Теперь арбитр не будет отвечать за лишних игроков, которые были на поле и не влияли на игру? Это правильно. А то всё не устают ныть, что гол Месси не должны были засчитывать. Там игроки на другом конце поля были, но это не волнует.
Нельзя проявлять неуважение к бьющим пенальти? Мартинес всего лишь сказал несколько слов бьющим пенальти и откинул мяч в сторону. Он же не трогал футболистов и не оскорблял, как Матерации Зидана.
Рефери будут учитывать время празднования голов? Так уже такое правило есть. на ЧМ сколько минут добавляли? По 15 минут.
Теперь арбитр не будет отвечать за лишних игроков, которые были на поле и не влияли на игру? Это правильно. А то всё не устают ныть, что гол Месси не должны были засчитывать. Там игроки на другом конце поля были, но это не волнует.
Почему так однобоко ??
Пусть и бьющий пенальти проявит уважение к игре и оппоненту в воротах... и катит мяч туда куда показал своим разбегом...
А самые "уважающие игру и оппонента" могут и перед пробитием сказать вратарю куда он покатит мячик...
Почему так однобоко ??
Пусть и бьющий пенальти проявит уважение к игре и оппоненту в воротах... и катит мяч туда куда показал своим разбегом...
А самые "уважающие игру и оппонента" могут и перед пробитием сказать вратарю куда он покатит мячик...