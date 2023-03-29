Защитник «Челси» Рис Джеймс может перейти в «Реал»

«Реал» намерен укрепить правый фланг обороны этим летом.
По данным источника, главной трансферной целью «сливочных» станет Рис Джеймс из «Челси».
В качестве альтернативы англичанину мадридский клуб рассматривает Жоау Канселу («Манчестер Сити», на данный момент в аренде в «Баварии»), Хуана Фойта («Вильярреал») и Давиде Калабрию («Милан»).
Лучше взять Дюмфриса. Как по мне и по качеству не уступает, и стоить будет дешевле. Ну или вообще дешевый вариант Павар...год по контракту, продлевать отказывается, так что уйдет за копейки
Лучше взять Дюмфриса. Как по мне и по качеству не уступает, и стоить будет дешевле. Ну или вообще дешевый вариант Павар...год по контракту, продлевать отказывается, так что уйдет за копейки
Я думаю шансы приобрести летом остаются. Рис воспитанник клуба, еще он очень любит Челси, да и контракт у него до 2026го. Так что вероятность трансфера составляет 1%.
Я думаю шансы приобрести летом остаются. Рис воспитанник клуба, еще он очень любит Челси, да и контракт у него до 2026го. Так что вероятность трансфера составляет 1%.