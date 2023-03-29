Защитник «Челси» Рис Джеймс может перейти в «Реал»

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вчера, 23:11

«Реал» намерен укрепить правый фланг обороны этим летом.

По данным источника, главной трансферной целью «сливочных» станет из «Челси».

В качестве альтернативы англичанину мадридский клуб рассматривает («Манчестер Сити», на данный момент в аренде в «Баварии»), («Вильярреал») и («Милан»).