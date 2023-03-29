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Защитник «Челси» Рис Джеймс может перейти в «Реал»

вчера, 23:11

«Реал» намерен укрепить правый фланг обороны этим летом.

По данным источника, главной трансферной целью «сливочных» станет Рис Джеймс из «Челси».

В качестве альтернативы англичанину мадридский клуб рассматривает Жоау Канселу («Манчестер Сити», на данный момент в аренде в «Баварии»), Хуана Фойта («Вильярреал») и Давиде Калабрию («Милан»).

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:30
Рис конечно же хороший игрок, и в прошлом сезоне выдавал просто фантастические игры, но как оказалось он травматичен и все ни как не может выйти на пик после травмы. Заполучить его будет сложно. Синие не нуждаются в деньгах да и не захотят отпускать своего основного игрока. Деньгами их тоже не удивишь...
Лучше взять Дюмфриса. Как по мне и по качеству не уступает, и стоить будет дешевле. Ну или вообще дешевый вариант Павар...год по контракту, продлевать отказывается, так что уйдет за копейки
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:19, ред.
Джеймс хороший вариант, но вряд ли Челси отпустит своего воспитанника, даже в лучший клуб мира, зачем им это? Зимой Реал не хотел его брать, тем более там аренда с правом выкупа от Баварии, но они уже сказали что делать этого не будут.

Я думаю шансы приобрести летом остаются. Рис воспитанник клуба, еще он очень любит Челси, да и контракт у него до 2026го. Так что вероятность трансфера составляет 1%.
drug01
drug01
сегодня в 00:09
Надо подождать до лета!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:43
Это сейчас только чьи-то пустые прикидки.
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