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Месси готов снизить зарплату ради перехода в «Барселону»

вчера, 17:10

Нападающий ПСЖ Лионель Месси готов пойти на уступки ради возвращения в «Барселону». Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро.

Месси готов получать зарплату, которая соответствует экономической ситуации «Барселоны». Люди в клубе, которые были против его возвращения, поняли, что переход Лео станет большим финансовым вливанием.

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Все комментарии
Triem
Triem ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 05:31
Верно. Да и с Барселоной он выиграл все что можно
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 01:32, ред.
Реально отличный же игрок, БЫЛ, просто сказочный. Но его настолько заобожали, что от него уже блевать охота...
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 21:29
тошнит уже от Месси
myst5
myst5
вчера в 20:58
Не нужен этот балласт барсе. Забыть и двигаться дальше . Он уже не будет тем Месси
Мелкий 4
Мелкий 4
вчера в 20:34
Не всего он достиг. Надо ЧМ выиграть хоть раз.
XL-965
XL-965 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:08
Шевченко и КАКА в Милан
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:01
Только если в мечтах Ромеро...
Elliada
Elliada ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 19:32
Я не верю в возвращения. В истории достаточно примеров, когда игрок возвращался в бывший клуб и проваливался. Например, Роналду и МЮ, Лукаку и Челси и т. д. Возможно, есть удачные примеры, но я о них не слышал.
lotsman
lotsman
вчера в 19:30
Может в конце концов определится, наконец то.
Amiralla
Amiralla
вчера в 19:23
Я верю в Месси!
cska1948
cska1948
вчера в 19:20
ЧТО? Семья Месси согласилась на понижение в зарплате? И вы в это верите?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:10
Месси готов снизить зарплату всей Барселоне ради перехода в «Барселону»
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:04
Если проанализировать сообщения прессы о нём хотя бы частично,то станет ясно,что он готов на всё...Но когда-нибудь потом.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:02
Не продлит.
Обязательно вернётся летом!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:02, ред.
В наше время никому верить нельзя, особенно журналюгам, которые частенько зарабатывают свой хлеб недостоверной, порой фантастической, информацией. Но в данном случае почему и не поверить или хотя бы представить, что она действительна, т.к. Месси вернётся, по-существу, в родную гавань, где его любят и ждут, и встретят с распростёртыми объятиями.
Карьера на излёте, ещё год-два можно вполне попылить в "Барселоне" на высшем уровне, а затем со спокойной душой и чувством выполненного долга перед мировым вообще и аргентинским футболом в частности уйти на покой и проводить время со своими домочадцами. Ты в гамаке (или бассейне), детишки крутятся рядом, жена на кухне жарит картошечку с грибками, одним словом, красота.
"Что ещё надо, чтобы встретить старость ?!" - Абдулла, "Белое солнце пустыни".
Agamaga........
Agamaga........ ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 19:01
От Месси скорее всего нет условий по зарплате, сколько Барса будет готова заплатить, на то и даст согласие.
Он всего достиг в футболе. Для него сейчас играть за 10 или за 30 млн нет значения.
За собой он приведёт инвесторов, которых так не хватает клубу, придут деньги.
Какие могут быть сомнения в его игре, если он недавно выиграл ЧМ, стал самым полезным игроком турнира, за ПСЖ он второй игрок. За Барсу будет рвать на поле!
Отыграет два сезона и закончит европейскую карьеру в Барселоне! Вернётся обязательно, покажет переполненному стадиону кубок мира!)
rbbt7yx5b8n9
rbbt7yx5b8n9
вчера в 18:58
Уже столько накопил, что мог бы бесплатно поиграть, ещё и денег Барселоне занять на становление
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 18:58
Неееет уж !
Пусть доплачивает!
Elliada
Elliada
вчера в 18:56
Не верю. Понимаю, зачем Барселоне нужен Месси, но зачем Месси нужна Барселона??? Все трофеи выиграны, все рекорды установлены. Он не вернется. В ближайшее время появится новость, что он продлил контракт с ПСЖ.
112910415
112910415
вчера в 18:47
тема обретает реальные черты ... неожиданно !
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:36
Решил последний гвоздь вколотить…чтобы уже окончательно не стало Барселоны.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 18:15
"Ну в конверте - так в конверте"

(с) Л. Месси
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:09
Часть денег будет проходить мимо кассы.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:07
Это опять журналист что-то перепутал !)))
shur
shur
вчера в 17:56, ред.
...возвращение,как проводы на пенсию, станет ли лучше и кому,
тому кто в тройке был лидером (Хави,Иньеста, Месси), которой уже нет, команде которая заиграла и без этой тройки,команда нуждающаяся в молодёжи, а не в тихоходе...?!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 17:55
Бред Жерара... Что скажет Пике?..
shur
shur ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 17:51
...толково рассудил старина...!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:19
Месси готов снизить зарплату это понятно. Но за сколько будет играть Месси учитывая экономику Барсы сейчас? Да, можно продать Феррана за 50 и будут деньги на зарплату Месси, НО это не выход... Ну за хлеб и соль ( с точки зрения Месси ) можно и вернуть . С финансовой стороны это будет отличный ход , правда в игровом не уверен . Надеюсь Хави понимает что делает , если конечно Лео перейдёт. Поживём увидим , так как летом у Лапорты и компании будет много работы - возвращение игроков с аренд , сокращение зарплат , некоторые продажи и так далее .

Ну а так что, может не надо? Только научились играть без него....это конечно мой любимый игрок...но после ЧМ мотивации у него ноль.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:13
На сто долларов, разве что, ровно столько стоит его любовь к барсе
5z8dzq2ccr89
5z8dzq2ccr89
вчера в 17:10
Нахватал походу гном у арабов уже полные карманы
Гость
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