Месси готов снизить зарплату ради перехода в «Барселону»

Нападающий ПСЖ Лионель Месси готов пойти на уступки ради возвращения в «Барселону». Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро.
Месси готов получать зарплату, которая соответствует экономической ситуации «Барселоны». Люди в клубе, которые были против его возвращения, поняли, что переход Лео станет большим финансовым вливанием.
Ну а так что, может не надо? Только научились играть без него....это конечно мой любимый игрок...но после ЧМ мотивации у него ноль.
Ну а так что, может не надо? Только научились играть без него....это конечно мой любимый игрок...но после ЧМ мотивации у него ноль.
Он всего достиг в футболе. Для него сейчас играть за 10 или за 30 млн нет значения.
За собой он приведёт инвесторов, которых так не хватает клубу, придут деньги.
Какие могут быть сомнения в его игре, если он недавно выиграл ЧМ, стал самым полезным игроком турнира, за ПСЖ он второй игрок. За Барсу будет рвать на поле!
Отыграет два сезона и закончит европейскую карьеру в Барселоне! Вернётся обязательно, покажет переполненному стадиону кубок мира!)
Он всего достиг в футболе. Для него сейчас играть за 10 или за 30 млн нет значения.
За собой он приведёт инвесторов, которых так не хватает клубу, придут деньги.
Какие могут быть сомнения в его игре, если он недавно выиграл ЧМ, стал самым полезным игроком турнира, за ПСЖ он второй игрок. За Барсу будет рвать на поле!
Отыграет два сезона и закончит европейскую карьеру в Барселоне! Вернётся обязательно, покажет переполненному стадиону кубок мира!)