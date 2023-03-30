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«Арсенал» — главный претендент на Райса

вчера, 12:54

Полузащитник Деклан Райс может перейти из «Вест Хэма» в «Арсенал».

Отмечается, что «канониры» являются главным претендентом на футболиста. Возможный вылет «молотобойцев» в Чемпионшип может заставить Райса покинуть клуб. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета полагает, что Райс впишется в состав и поднимет уровень игры коллектива. Райсу нравится, что Артета доверяет молодым игрокам.

Известно, что другие команды также следят за Райсом.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:02
Возвращение домой в Челси скорее всего не состоится. Если был бы нужен, то ещё летом выкупили бы, но предложения так и не поступило. Зимой же купили Энцо за большие деньги. Плюс в следующем сезоне получит разрешение на игры в АПЛ талантливейший Андрей Сантос, которого купили так же в январе.
Есть так же Канте (который готов продлить контракт), и Ковачич.
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:46, ред.
Уже практически все британские аналитики пишут, что Райс будет основной трансферной целью Арсенала во время летнего ТО. Есть даже слух, что якобы уже зимой были готовы выкупить Райса, но якобы сам игрок не согласился переходить, т.к. не хотел кидать команду в столь трудный момент (ВХЮ борется за сохранение прописки в АПЛ), если это правда, то респект Райсу за это!

Главный противник Арсенала в борьбе за Райса является другой Лондонский клуб Челси, которые будут готовы перебить любое предложение Арсенала, но тогда сам игрок будет решать куда ему переходить!
a9jh6df4jfpj
a9jh6df4jfpj
вчера в 13:41
В Арсенале сейчас очень перспективная атмосфера
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