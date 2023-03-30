«Арсенал» — главный претендент на Райса

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вчера, 12:54

Полузащитник может перейти из «Вест Хэма» в «Арсенал».

Отмечается, что «канониры» являются главным претендентом на футболиста. Возможный вылет «молотобойцев» в Чемпионшип может заставить Райса покинуть клуб. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета полагает, что Райс впишется в состав и поднимет уровень игры коллектива. Райсу нравится, что Артета доверяет молодым игрокам.

Известно, что другие команды также следят за Райсом.