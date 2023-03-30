«Арсенал» — главный претендент на Райса

Полузащитник Деклан Райс может перейти из «Вест Хэма» в «Арсенал».
Отмечается, что «канониры» являются главным претендентом на футболиста. Возможный вылет «молотобойцев» в Чемпионшип может заставить Райса покинуть клуб. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета полагает, что Райс впишется в состав и поднимет уровень игры коллектива. Райсу нравится, что Артета доверяет молодым игрокам.
Известно, что другие команды также следят за Райсом.
Есть так же Канте (который готов продлить контракт), и Ковачич.
Есть так же Канте (который готов продлить контракт), и Ковачич.
Главный противник Арсенала в борьбе за Райса является другой Лондонский клуб Челси, которые будут готовы перебить любое предложение Арсенала, но тогда сам игрок будет решать куда ему переходить!
Главный противник Арсенала в борьбе за Райса является другой Лондонский клуб Челси, которые будут готовы перебить любое предложение Арсенала, но тогда сам игрок будет решать куда ему переходить!