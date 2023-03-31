Пиняев — лучший игрок «Локомотива» в марте

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вчера, 19:59

Нападающий «Локомотива» признан лучшим игроком команды в марте.

За футболиста проголосовали 867 человек (57,8%). Игрок провёл 4 матча в прошлом месяце, забив гол в матче с «Ахматом».

Вторым в голосовании стал форвард Артём Дзюба, за него отдали голос 363 человека (24,2%). Замкнул тройку полузащитник Дмитрий Баринов — 113 голосов, (7,5%). 4-е место занял вратарь Илья Лантратов — 89 голосов (5,9%), на 5-й и 6-й позициях расположились нападающий Максим Глушенков — 44 голоса (2,9%) и полузащитник Артём Карпукас — 25 голосов (1,7%).

Всего был отдан 1501 голос.