Дзюба стал игроком месяца в РПЛ. Это многое рассказало об Артёме и чемпионате

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сегодня, 14:23

Опытный реваншист вернулся к победам.

Обошел молодых форвардов

Дзюба оставил позади других героев марта. Воробьёв из «Оренбурга» заменил Писарского, забивал «Спартаку» ударом пяткой. Глушенков помогал Артёму побеждать в «Локомотиве». Отметили Тюкавина и Чалова. Нападающий «Динамо» оставлял Смолова на скамейке, забил «Крыльям Советов» и «Краснодару». Причем важно отметить, что реализовал два удара в створ чужих ворот из двух.

А Чалов отреагировал на поражение ЦСКА от Бердыева. Фёдор отличился против «Крыльев Советов» и забил победный мяч «Зениту». Немного странно, что не хватило места в номинации Малкому. Видать, его дубли аутсайдерам не впечатлили экспертов. А вот Дзюба обошел молодых коллег по атаке, хотя представляет клуб, которому нужна еще парочка побед, чтобы окончательно оторваться от зоны стыков.

На счету Артёма хет-трик в ворота второй команды в лиге, «Ростова». А после не самого удачного для Дзюбы матча против «Ахмата», когда победу принес Пиняев, а доигрывали вдевятером, ветеран помог «Локомотиву» устроить камбэк с «Краснодаром». Уступали 0:2, но успешные действия Дзюбы на острие привели к голам. Стал героем новой команды и получил престижный приз по итогам месяца в РПЛ .

Поменял настрой «Локомотива»

Отношение к Дзюбе в футбольной России оправдано. Не тот человек, с которым пойдешь в разведку. И не тот, кому отдашь крестить детей. Но нельзя оценивать его игру предвзято. Дзюба умеет позитивно влиять на коллективы, если всем доволен. У него намного больше опыта, чем почти у всех в основе «Локомотива», где теперь нет Гильерме, Чорлуки, Мануэла Фернандеша, Денисова и Жоау Мариу. Немцы успешно развалили команду и новую не создали.

Москвичам надо пересесть с дрезины – та самая тележка для перемещения по рельсам, на современный электропоезд. И хотя Дзюба едва не достался «Торпедо», где тогда еще были Геркус и Талалаев, в итоге руководители РЖД одобрили его трансфер в более статусный клуб. Хотя тоже с плохими осенними результатами. Но еще в прошлом году фиксировали, что по цифровым характеристикам «Локомотив» не второй «Рубин», чтобы пророчить катастрофу.

До сих пор Галактионов не застрахован от зоны стыков, но результаты пришли. А игра у богатого клуба пока хромает. Были ошибки, часто работали без мяча. Но с Дзюбой появилась уверенность, потерянная за последние годы. Спортивная наглость Артёма часто была его оружием. «Локомотиву» не хватало такого ветерана. Баринов был соавтором камбэка с «горожанами», но без Дзюбы волевых людей на поле было меньше. Артём забил четыре мяча после пяти ударов в створ.

Дзюба как пример для молодежи

Во-первых, пример, как не нужно поступать. Касается личной жизни, записи интимных видео, которые потом непонятно кому отправляешь. Касается подачи себя в публичном пространстве. Многочисленные словесные выпады не сделали Артёма любимчиком публики. Во-вторых, как стоит реагировать, если карьера складывается не так, как хотелось. «Спартак» провалил дело Дзюбы. Российский форвард в молодости не был бездарным, но его потенциал не раскрыли.

Отчасти из-за характера, но работящим бойцом Артём был почти всегда. Подтвердят это в «Томи» и «Ростове». Не стал бы лучшим снайпером в истории РПЛ человек, который не работает над собой. В 34 года Дзюба не может бежать так, как в дни игры с Халком и Данни. Но в «Зените» прошел большой путь. Опыт дружбы с Азмуном пригодился сейчас, поскольку Пиняев и Глушенков не классические вингеры, оба захотят себе права Мане и Салаха рядом с Фирмино.

Также Дзюба давно развил природную сильную сторону – игру головой. Даже в почтенном возрасте будет выигрывать много мячей как после забросов вперед, так и в результате позиционных атак, когда таковые у «Локомотива» появятся. Кто-то скажет, что это примитивный подход, но Галактионов выбирает победы, а не красоту. «Локомотиву» улыбалась удача, но игра по схемам «3-5-2» и «4-2-3-1» возможна как раз благодаря появлению опытного форварда.

Артём подчеркнул уровень чемпионата

Успех Дзюбы говорит нам, что в РПЛ теперь меньше класса и больше свободы для нападающих. И это отражено в голевой статистике. Артём хорошо открывается в штрафной площади, удачно играл головой. 4 гола и 1 ассист в трех матчах – классный результат. Особенно если рядом нереализованный пенальти против «Краснодара». С другой стороны, добился успеха игрок, который не проходил в состав четвертой команды чемпионата Турции.

Три команды с шансами на финиш в первой пятерке уступили «Локомотиву». Значит, в РПЛ явно продолжается трансформация. Ее частью остаются ветераны. Дзюбе, Промесу, Нобоа, Смолову, Берише, Песьякову, Полозу и Бикфалви за тридцать. Они помнят чемпионаты, где сопротивление было другим. Зато появление в номинации рядом с Дзюбой молодых ребят, вроде Чалова, Тюкавина и Глушенкова, показывает направление движения.

Артём передаст свой опыт молодым игрокам «Локомотива». И кто умный, тот не повторит его знаменитые ошибки. Начиная с главной. Дзюбе стоило попробовать себя в Англии, когда был заметно моложе. Скорее всего, после чемпионата мира. Тогда его впервые и в последний раз любила публика. Успех в АПЛ мог повысить статус, пусть даже в составе скромного клуба. Но Артём оказался непригодным для конкуренции и не учился жить за рубежом.