Фергюсон и Венгер вошли в Зал славы Английской Премьер-Лиги

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон и экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер включены в Зал славы Английской Премьер-Лиги.
81-летний Фергюсон является самым успешным тренером в истории АПЛ с 13 чемпионскими титулами. Он возглавлял «Юнайтед» с 1986 по 2013 год, на счету шотландца 528 побед в 810 матчах в турнире и 1752 очка. У 73-летнего Венгера 3 чемпионства с «канонирами», которыми он руководил с 1996 по 2018 год, 828 матчей в АПЛ, 476 побед, а также 199 ничьих.
Зал славы был открыт в 2021 году.
PS Я удивлюсь если в зале славы отсутствует Кенни Далглиш, и сэр Бобби Робсон,
PS Я удивлюсь если в зале славы отсутствует Кенни Далглиш, и сэр Бобби Робсон,
Союза и в тоже время, в Старушке Англии где то в Манчестере,благо показывали по ТВ это шедевральное шествие манкунианцев во
главе нами всеми многоуважаемым сэром Алексом! Заслужено,чтобы помнили и гордились,на века!!!
Союза и в тоже время, в Старушке Англии где то в Манчестере,благо показывали по ТВ это шедевральное шествие манкунианцев во
главе нами всеми многоуважаемым сэром Алексом! Заслужено,чтобы помнили и гордились,на века!!!