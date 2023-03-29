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Фергюсон и Венгер вошли в Зал славы Английской Премьер-Лиги

вчера, 12:43

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон и экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер включены в Зал славы Английской Премьер-Лиги.

81-летний Фергюсон является самым успешным тренером в истории АПЛ с 13 чемпионскими титулами. Он возглавлял «Юнайтед» с 1986 по 2013 год, на счету шотландца 528 побед в 810 матчах в турнире и 1752 очка. У 73-летнего Венгера 3 чемпионства с «канонирами», которыми он руководил с 1996 по 2018 год, 828 матчей в АПЛ, 476 побед, а также 199 ничьих.

Зал славы был открыт в 2021 году.

Фергюсон и Венгер вошли в Зал славы Английской Премьер-Лиги

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Все комментарии
youtomee
youtomee ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 00:21
конечно отсутствуют...АПЛ же только с 1992 года живет. Как тренеры Венгер и Фергюсон вроде первые
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:01
Заслужили. Они легенды для АПЛ. Их тренерское противостояние это целая эпоха.
shur
shur ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 22:21
    DXTK
    DXTK ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:57, ред.
    Если Фергюсон и Венгер только что вошли, Самое интересное, кто же уже там был? попробую угадать Клопп, Гвардиола и Моуриньо наверно.

    PS Я удивлюсь если в зале славы отсутствует Кенни Далглиш, и сэр Бобби Робсон,
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ shur (раскрыть)
    вчера в 19:50
    А где феноменальная победная поступь "Спартака"???
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 19:49
    Вошли и ...вышли.
    Shafterhopf
    Shafterhopf
    вчера в 18:15
    Странно, что только сейчас. Я думал они уже давно там.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 14:42
    Две легенды благодаря которым многие влюбились в МЮ и Арсенал! Оба тренера оставили след в развитие АПЛ! Венгер и вовсе единственный тренер, который победил в АПЛ не проиграв ни разу за сезон! Изменил весь Британский футбол и сделал его более комбинационным и как принято говорить "романтичным"....
    f33c9vxse2pt
    f33c9vxse2pt
    вчера в 14:30
    По-моему они должны уже там быть давно
    shur
    shur
    вчера в 13:57, ред.
    ...90 -тые, полные диких перемен в Стране, беспредел, распил
    Союза и в тоже время, в Старушке Англии где то в Манчестере,благо показывали по ТВ это шедевральное шествие манкунианцев во
    главе нами всеми многоуважаемым сэром Алексом! Заслужено,чтобы помнили и гордились,на века!!!
    ДСА
    ДСА
    вчера в 13:38
    Придумали очередной музей.
    Karjalan Hunger
    Karjalan Hunger
    вчера в 12:56
    Только в 2023 ?
    drug01
    drug01
    вчера в 12:51
    Эти два тренера оплот футбола Англии и их место там заслуженно
    Capral
    Capral
    вчера в 12:48
    Поздно вошли. Такие тренеры- давно должны были быть в Зале Славы!!!
    Гость
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