Фергюсон и Венгер вошли в Зал славы Английской Премьер-Лиги

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вчера, 12:43

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» и экс-наставник «Арсенала» включены в Зал славы Английской Премьер-Лиги.

81-летний Фергюсон является самым успешным тренером в истории АПЛ с 13 чемпионскими титулами. Он возглавлял «Юнайтед» с 1986 по 2013 год, на счету шотландца 528 побед в 810 матчах в турнире и 1752 очка. У 73-летнего Венгера 3 чемпионства с «канонирами», которыми он руководил с 1996 по 2018 год, 828 матчей в АПЛ , 476 побед, а также 199 ничьих.

Зал славы был открыт в 2021 году.