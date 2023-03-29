Дзюба — лучший игрок марта в РПЛ

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вчера, 11:57

Нападающий «Локомотива» признан лучшим игроком РПЛ в марте.

В число претендентов также входили его партнёр по команде Максим Глушенков, Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьёв («Оренбург») и Фёдор Чалов ( ЦСКА ).

Дзюба выиграл награду в каждом из трёх голосований — у него три голоса среди комментаторов «Матч Премьер», два голоса у экспертов РПЛ вместе с Тюкавиным, а также футболист обошёл Чалова в голосовании болельщиков.

На счету форварда в марте хет-трик в матче с «Ростовом» (3:1), гол и результативная передача в игре с «Краснодаром» (3:2).

Для Артёма эта награда стала четвёртой в карьере (при нынешнем формате голосования). Ранее он признавался лучшим в октябре 2019-го, сентябре 2020-го и сентябре 2021 года. В эти периоды нападающий выступал за «Зенит».