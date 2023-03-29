Дзюба — лучший игрок марта в РПЛ

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в марте.
В число претендентов также входили его партнёр по команде Максим Глушенков, Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьёв («Оренбург») и Фёдор Чалов (ЦСКА).
Дзюба выиграл награду в каждом из трёх голосований — у него три голоса среди комментаторов «Матч Премьер», два голоса у экспертов РПЛ вместе с Тюкавиным, а также футболист обошёл Чалова в голосовании болельщиков.
На счету форварда в марте хет-трик в матче с «Ростовом» (3:1), гол и результативная передача в игре с «Краснодаром» (3:2).
Для Артёма эта награда стала четвёртой в карьере (при нынешнем формате голосования). Ранее он признавался лучшим в октябре 2019-го, сентябре 2020-го и сентябре 2021 года. В эти периоды нападающий выступал за «Зенит».
Я думаю что иногда сам Артём является инициатором какого либо конфликта, тем самым ему просто надо взбодриться и кому-нибудь, что либо доказать.
Выгнали в аренду в Ростов, нате получите, такая же история была из Зенита в Арсенал. Из-за скандала мог не оказаться на ЧМ 2018, но там стал героем нации.
И таких примеров ещё много можно привести.
Теперь когда его уже точно все списали и отправили на пенсию, когда Карпин вроде бы смог вздохнуть спокойно от того, что Дзюба не тянет на сборную и мол уже никто не посмеет его упрекнуть, Артём опять всех уделал.
Давайте честно признаемся, что у нас просто нет пока лучше нападающего чем Дзюба, даже если учесть, что ему уже 34, а летом стукнет 35.
Смотрел я на сборную Карпина, нападение просто... как бы мягко сказать? Жалкое и несостоятельное.
Если бы не молодой Пиняев, то скорее всего был бы очередной позор, но зато Карпин своих убогих любимцев в сборную тянет.
Я думаю что иногда сам Артём является инициатором какого либо конфликта, тем самым ему просто надо взбодриться и кому-нибудь, что либо доказать.
Выгнали в аренду в Ростов, нате получите, такая же история была из Зенита в Арсенал. Из-за скандала мог не оказаться на ЧМ 2018, но там стал героем нации.
И таких примеров ещё много можно привести.
Теперь когда его уже точно все списали и отправили на пенсию, когда Карпин вроде бы смог вздохнуть спокойно от того, что Дзюба не тянет на сборную и мол уже никто не посмеет его упрекнуть, Артём опять всех уделал.
Давайте честно признаемся, что у нас просто нет пока лучше нападающего чем Дзюба, даже если учесть, что ему уже 34, а летом стукнет 35.
Смотрел я на сборную Карпина, нападение просто... как бы мягко сказать? Жалкое и несостоятельное.
Если бы не молодой Пиняев, то скорее всего был бы очередной позор, но зато Карпин своих убогих любимцев в сборную тянет.