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Дзюба — лучший игрок марта в РПЛ

вчера, 11:57

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в марте.

В число претендентов также входили его партнёр по команде Максим Глушенков, Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьёв («Оренбург») и Фёдор Чалов (ЦСКА).

Дзюба выиграл награду в каждом из трёх голосований — у него три голоса среди комментаторов «Матч Премьер», два голоса у экспертов РПЛ вместе с Тюкавиным, а также футболист обошёл Чалова в голосовании болельщиков.

На счету форварда в марте хет-трик в матче с «Ростовом» (3:1), гол и результативная передача в игре с «Краснодаром» (3:2).

Для Артёма эта награда стала четвёртой в карьере (при нынешнем формате голосования). Ранее он признавался лучшим в октябре 2019-го, сентябре 2020-го и сентябре 2021 года. В эти периоды нападающий выступал за «Зенит».

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 21:28
это говорит только о уровне чемпионата и игроков
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:59, ред.
Если Дзюбу гонять из команды в команду он и до 40-ка лет может хет-трики лепить......благо уровень Лиги позволяет...

Дзюба на контракте - мирно гуляющий вокруг центрального круга человек от которого иногда рикошетом Халки-Малкомы забивали голы....
Дзюба без контракта - в арендах-подработках - страшно мотивированный обитающий в штрафной соперника удивительно результативный тип...

Как бы там ни было...удачи ему...
Интересно наблюдать за его разноклубными преображеньями...
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:54
Я всегда видел, что Дзюба сильный нападающий, но большинство почему то здесь сомневались в его проф способностях.
112910415
112910415
вчера в 18:39
здесь и сейчас Дзюба успешен !
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:17
И лучший игрок месяца в сборной
makkie
makkie
вчера в 17:05
Ну всё, начался пиар игрочишки из всех щелей.
Весной тянут Локо повыше из болота РПЛ, а параллельно восстанавливают статус Дзюбы - негоже ему быть обсмеянцем и неудачником )))
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 16:36
Кокорин сейчас покруче Дзюбы будет. Всё же 11 мячей в европейском и более престижном на сегодня чемпионате, чем РПЛ)
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:04
Рано Дзюбе на пенсию уходить. Пусть поиграет
adekvat
adekvat
вчера в 15:27
Неправда были в марте игроки посильнее.
Jon718875
Jon718875
вчера в 15:23
Да нуууууууууу!
alexando1974
alexando1974
вчера в 15:14
А в сборную один хрен невозьмёт Карпуша)))))
Джефри Лайкер
Джефри Лайкер
вчера в 15:01
Это просто позор какой-то. Локомотивским болелам - рано не радоваться. От стыков, может и спасëт. Но после ухода выльет ушат грязи на клуб. Плюс все знают его, мягко говоря, склочный характер - впереди ещë много скандалов, связанных с ним.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:50
Перестал попусту языком молоть, стал полностью отдавать себя любимой игре, и результат налицо.
Я и во время его всем известных выкрутасов отзывался о Артёме, как о футболисте, положительно. Рад, что не ошибся в нём. Ещё больше рад, что человек взялся за ум.
dok66
dok66
вчера в 14:26
Посмотрим , кто будет лучшим в июне . Почему то кажется , что Дзюба даже в номинантах не будет . А в марте - это такая лотерея .
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:40
Приняли правильное решение,хорошо сыграл.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:37
Тут особо и не поспоришь.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:19
Интересно во сколько ему обошлось голосование "экспертов" и комментаторов. И те и другие не бескорыстны. Плохи наши дела, если у нас такой футболист становится лучшим. Это уже позор
Сп62
Сп62
вчера в 13:17
Реинкарнация Артёма произошла вопреки всем предсказаниям.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:10
Дзюба особо эффективен когда весь мир против него.
Я думаю что иногда сам Артём является инициатором какого либо конфликта, тем самым ему просто надо взбодриться и кому-нибудь, что либо доказать.
Выгнали в аренду в Ростов, нате получите, такая же история была из Зенита в Арсенал. Из-за скандала мог не оказаться на ЧМ 2018, но там стал героем нации.
И таких примеров ещё много можно привести.
Теперь когда его уже точно все списали и отправили на пенсию, когда Карпин вроде бы смог вздохнуть спокойно от того, что Дзюба не тянет на сборную и мол уже никто не посмеет его упрекнуть, Артём опять всех уделал.
Давайте честно признаемся, что у нас просто нет пока лучше нападающего чем Дзюба, даже если учесть, что ему уже 34, а летом стукнет 35.
Смотрел я на сборную Карпина, нападение просто... как бы мягко сказать? Жалкое и несостоятельное.
Если бы не молодой Пиняев, то скорее всего был бы очередной позор, но зато Карпин своих убогих любимцев в сборную тянет.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:00
На безрыбье и рак рыба ! ))))
dvt9zd3rgm2s
dvt9zd3rgm2s
вчера в 12:54
Очень рад за него, его упорство и характер....
89q7qcmerhv7
89q7qcmerhv7
вчера в 12:40
Дзюбу рано списали.
YVG
YVG
вчера в 12:38
А в сборной Соболев феерит.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Владимир 77 (раскрыть)
вчера в 12:36
Валера на 2 месте а Дзюба на 11! Кто еще локти кусает!
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 12:34
Дзюбу срочно в сборную !
lotsman
lotsman
вчера в 12:34
Дзюба решил показать, на что он ещё способен.))
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 12:33
Дожились! И кто его интересно выбрал?! Рука руку моет!)))
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:33
На закате карьеры и такое достижение сойдёт.
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 12:22
Где то в Ростове Валера локти кусает
izrafel
izrafel
вчера в 12:14
Дзюба страшен, когда мотивирован....Эх, Валера...:)))

Я все думал как Дзюба мог стать лучшим игроком матча в 1й кубковой игре Локо-Спартак...оказывается там голосовали через телегу, ботов нагнали и все, Дзюба "лучший" игрок, скорее всего также и тут....
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