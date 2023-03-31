Артета — лучший тренер месяца в Английской Премьер-Лиге

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вчера, 14:56

Наставник «Арсенала» признан лучшим тренером месяца в АПЛ .

«Канониры» одержали в марте 4 победы в чемпионате с общим счетом 14:3. Это 4-й подобный приз испанца в этом сезоне. Рекорд принадлежит рулевому «Ливерпуля» Юргену Клоппу, который в сезоне 2019/20 5 раз брал этот приз.

Конкурентами Артеты в этот раз были («Манчестер Сити»), («Брайтон») и («Астон Вилла»).