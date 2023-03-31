Артета — лучший тренер месяца в Английской Премьер-Лиге

Наставник «Арсенала» Микель Артета признан лучшим тренером месяца в АПЛ.
«Канониры» одержали в марте 4 победы в чемпионате с общим счетом 14:3. Это 4-й подобный приз испанца в этом сезоне. Рекорд принадлежит рулевому «Ливерпуля» Юргену Клоппу, который в сезоне 2019/20 5 раз брал этот приз.
Конкурентами Артеты в этот раз были Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Роберто Де Дзерби («Брайтон») и Унаи Эмери («Астон Вилла»).
Артета - лучний тренер
Сака - лучший игрок
Раймсдел - лучший сейв
И лишь только гол Риса Нельсона в вотора Борнмута не заслужил звания гола месяца, уступив игроку Вулверхэмптона....
Артета - лучний тренер
Сака - лучший игрок
Раймсдел - лучший сейв
И лишь только гол Риса Нельсона в вотора Борнмута не заслужил звания гола месяца, уступив игроку Вулверхэмптона....