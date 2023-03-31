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Артета — лучший тренер месяца в Английской Премьер-Лиге

вчера, 14:56

Наставник «Арсенала» Микель Артета признан лучшим тренером месяца в АПЛ.

«Канониры» одержали в марте 4 победы в чемпионате с общим счетом 14:3. Это 4-й подобный приз испанца в этом сезоне. Рекорд принадлежит рулевому «Ливерпуля» Юргену Клоппу, который в сезоне 2019/20 5 раз брал этот приз.

Конкурентами Артеты в этот раз были Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Роберто Де Дзерби («Брайтон») и Унаи Эмери («Астон Вилла»).

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:51
Арсенал собрал практически все награды за март месяц!
Артета - лучний тренер
Сака - лучший игрок
Раймсдел - лучший сейв
И лишь только гол Риса Нельсона в вотора Борнмута не заслужил звания гола месяца, уступив игроку Вулверхэмптона....
Tex
Tex
вчера в 15:51
Буду рад, если гунеры наконец то возьмут АПЛ. Столько терпения и страданий должно рано или поздно окупиться)
Гость
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