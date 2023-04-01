«Астон Вилла» в гостях обыграла «Челси»

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вчера, 21:45

«Челси» потерпел поражение от «Астон Виллы» в матче 29-го тура АПЛ (0:2).

На 18-й минуте игры Олли Уоткинс счёт открыл, а на 56-й Джон МакГинн забил 2-й гол.

«Челси» занимает 11-е место в чемпионате Англии с 38 очками, «Астон Вилла» располагается на 9-й строчке, у команды 41 балл.