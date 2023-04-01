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«Астон Вилла» в гостях обыграла «Челси»

вчера, 21:45
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

«Челси» потерпел поражение от «Астон Виллы» в матче 29-го тура АПЛ (0:2).

На 18-й минуте игры Олли Уоткинс счёт открыл, а на 56-й Джон МакГинн забил 2-й гол.

«Челси» занимает 11-е место в чемпионате Англии с 38 очками, «Астон Вилла» располагается на 9-й строчке, у команды 41 балл.

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Все комментарии
Мелкий 4
Мелкий 4 ответ Some1 Some11 (раскрыть)
сегодня в 12:03
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 09:06
    Челси превращается в посредственный клуб !
    Shafterhopf
    Shafterhopf
    сегодня в 07:28
    Челси в этом сезоне и так с проблемами в игре, еще и без тренера остались. Повезет если с Реалом не будет два разгрома.
    Karkaz
    Karkaz
    сегодня в 07:21
    А где восторженные комментарии в поддержку Поттера?)
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:27
    всё ниже, всё хуже ...
    3ton
    3ton
    сегодня в 01:30, ред.
    Смотрю Челси чисто из-за Мудрика .
    Бездарный футболист для топ уровня.
    Мяч отскакивает , как от дерева.
    Отмыли деньги и показуха.
    Очередной легкий соперник для Реала с кучей проблем
    Ливерпуль хоть забивает , а эти по праздникам 😄😄
    simon_3d
    simon_3d ответ IKER-RAUL (раскрыть)
    сегодня в 00:25
    Вот только Брайтону он уже вряд ли нужен, там и без него дела в порядке
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 00:02
    Эмери даёт результат, Поттер хочет обратно в Брайтон)
    46vr6j99jzkd
    46vr6j99jzkd
    вчера в 23:48
    Пенсионеры совсем разучились играть, так низко давно не падали
    Мысыктар
    Мысыктар
    вчера в 23:46
    еП Чие руководство вообще в 0? ну увольте вы его. ну не может же это быть намеренно!?
    светлый-путь
    светлый-путь
    вчера в 23:24
    Челси без русских денег ничто !
    INGUSH
    INGUSH
    вчера в 23:13
    Какую скорость показал Мудрик ?
    протон
    протон
    вчера в 23:06
    Боули видимо с ума сходит, видя результаты Поттера. Только вот назад хода нет. Тухель уже в Баварии и видимо надолго. Как можно было назначить в Челси необстрелянного тренера, каким является Поттер? С таким же успехом могли бы и подобного тренера из четвёртого дивизиона взять.
    Я просто не понимаю, как можно не громить такую Виллу, что даёт столько пространства и так много ошибается в обороне. Вместо этого физрук сам потопил команду в защите, и теперь каждая контратака равна пропущенному.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 23:03
    Не, не стремятся, там уже место забил дядя Юра- все не поместятся...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 23:01, ред.
    Сдаётся мне, что тандем Боэли/Поттер стремятся в книгу Гинесса по каким-нибудь спортивным антирекордам, не иначе.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 22:51
    Перебрали очковый запас в начале сезона , а то бы в следующем сезоне могли уже играть и быть в десятке Чемпионшипа !) Абрамович с Грановской тихо покуривают где-то в пабе .
    Some1 Some11
    Some1 Some11
    вчера в 22:46
    Эх, а я надеялся, что Челси сливочное отребье выбьет из ЛЧ, но с такой игрой...(
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 22:28, ред.
    Поттер крут! 💪🏽 очередной рекорд! С 2011 года Астон Вилла не могла обыграть Челси на СБ
    Capral
    Capral ответ Rupertt (раскрыть)
    вчера в 22:27
    Вы, как-то, недавно, и Тухеля унижали, говорили, что он, нигде долго не задерживается. А он, вместе с тем- выигрывал ЛЧ, КЧМ, СК!!! Ничего себе, так, временщик, правда? Поттер конечно далеко не Тухель, но уже и Тухелю от вас досталось...
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 22:25
    Все-таки Поттера уволят. Хотя и неплохой тренер. Но невозможно ошибаться столько раз подряд
    sova147
    sova147
    вчера в 22:15
    11 место Челси соответствует игре этой команды.... Можно вспомнить только нашего Абрамовича
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 22:09
    Там если что Нагельсмам пока еще свободен! Состав и ресурсы у Челси отличные, может пора просто треннра поменять и все наладится?!
    SHEARER
    SHEARER
    вчера в 22:02
    Неожиданного ничего нет!
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 21:56
    Испанский стыд, тренера уволить, какое ЛЧ, срочно в Чемпионшип на переобучение.
    allemz
    allemz
    вчера в 21:49
    Эмеришка не промах, сдаваться - не про него
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 21:47
    Челси продолжает чудить!
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