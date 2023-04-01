«Астон Вилла» в гостях обыграла «Челси»

«Челси» потерпел поражение от «Астон Виллы» в матче 29-го тура АПЛ (0:2).
На 18-й минуте игры Олли Уоткинс счёт открыл, а на 56-й Джон МакГинн забил 2-й гол.
«Челси» занимает 11-е место в чемпионате Англии с 38 очками, «Астон Вилла» располагается на 9-й строчке, у команды 41 балл.
Я просто не понимаю, как можно не громить такую Виллу, что даёт столько пространства и так много ошибается в обороне. Вместо этого физрук сам потопил команду в защите, и теперь каждая контратака равна пропущенному.
Я просто не понимаю, как можно не громить такую Виллу, что даёт столько пространства и так много ошибается в обороне. Вместо этого физрук сам потопил команду в защите, и теперь каждая контратака равна пропущенному.