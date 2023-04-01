Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыГермания. Бундеслига 2022/2023

«Бавария» вернула лидерство в Бундеслиге, обыграв «Боруссию»

вчера, 21:35
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Бавария» одержала победу над дортмундской «Боруссией» в матче 26-го тура Бундеслиги (4:2).

Автогол Грегора Кобеля на 13-й минуте игры вывел хозяев вперёд. Томас Мюллер на 18-й удвоил преимущество мюнхенцев, а на 23-й оформил дубль. Кингсли Коман на 51-й забил 4-й мяч баварцев. У «шмелей» на 72-й отличился Эмре Джан с пенальти, а также Дониэлл Мален на 90-й.

«Бавария» вернулась на 1-е место в чемпионате Германии, набрав 55 очков. «Боруссия» опустилась на 2-ю строчку, у команды 53 балла.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер «Баварии»
«Барселона» в гостях крупно обыграла «Эльче»
Вчера, 23:52
«Ювентус» с минимальным счётом обыграл «Верону»
Вчера, 23:43
«Астон Вилла» в гостях обыграла «Челси»
Вчера, 21:45
«Интер» дома уступил «Фиорентине»
Вчера, 20:59
Дубль Сергеева помог «Зениту» обыграть «Урал»
Вчера, 20:55
«Арсенал» в домашнем матче обыграл «Лидс»
Вчера, 18:55
Сортировать
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:57
Бавария как всегда опять на своем месте,с победой!
Karkaz
Karkaz
сегодня в 07:17
Теперь надо громить Сити
Capral
Capral
сегодня в 02:39
Нет нет- это не автогол, теперь уже точно.
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:20
После игры показали статистику, в прямом эфире,Кобель-автогол. Сам был очень удивлён
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 01:04
А кто Вам сказал, что засчитали как автогол? Я нашел немецкое видео, где говорится, что гол от Упамекано.
Capral
Capral ответ shur (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 00:34
Доброй ночи и Вам!
В инете не все можно перевести на русский, да и хлопотно это. Лучше владеть немецким. Извините, что не отвечаю Вам на немецком- Админ может забанить...
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 00:33
...бедный Никлас Зюле...!!!
shur
shur
сегодня в 00:28
...я всегда наблюдаю за Мюллером, при какой бы он власти не
играл... Данке, хэр Томас, вообще игру Баварии не представляю
без этого опытного хищника-озорника!!!
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 00:18
Нет, не смогу ответить. Извините. Откровенно признаюсь, с этим раньше не сталкивался...
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:15
Может вы, как житель Германии, ответите на впрос., почему первый гол, записан, как автогол, если мяч, без каких-либо помех влетел в ворота от ноги Упамекано?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:08
Нет. Только английским.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:04
Ну хорошо, посмотрим. Если будет интересная инфа- скину тебе. Ты немецким не владеешь?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:57, ред.
Я никогда здесь не завожусь. Этот сайт для меня - отдых. А на отдыхе есть место только для удовольствия. Как тут с этим у других юзеров, мне безразлично - это их дело.

По Сане.
Обедню он и не мог испортить, ведь вся команда наголову превосходила соперника. Речь от меня шла по поводу того, что много моментов он транжирил в нападении, что будет недопустимо в играх, где соперник будет зубастее..., и где за киксы, вроде бездарного паса на Мане, ТТ уже будет не подсра*ники Сане раздавать, а карать..., причём карать нещадно, ибо конкурент в команде у Лероя на его позиции (Гнабри) весьма крутой игрок. Весьма.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:48
Да, особых восторгов по Сане нет, но и обедню, он не испортил, как считает пресса.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:46
У меня к сожалению нет возможности лично задать вопрос Тухелю по Сане, но, если увижу интервью и непосредственно мнение Тухеля по Сане- обязательно тебе его предоставлю. А мнением немецких журналистов, все-таки пренебрегать не стоит- с их мнением считаются все в Германии..
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:42
Ты судишь по Сане по одному эпизоду, если я правильно понял. Журналисты считают, что он провел в целом хороший матч и не выпадал из общей схемы Тухеля. И не надо так заводиться, я к тебе ничего плохого не имею- это только дискуссия.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:34, ред.
Не понимаешь ?
Я вроде прямым текстом написал чем...
И потом..., мнение прессы меня мало волнует, когда сам вижу матч.
Вот ежли его за сегодняшнюю игру похвалит Тухель (в чём я сомневаюсь), тогда да, возьму свои слова обратно.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:28
А вот немецкая пресса довольно высоко оценила игру Сане, считает, что он цементировал игру Баварии. Не понимаю, чем он тебе не понравился.
112910415
112910415
вчера в 22:51
дальше тоже будет интересно
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:34, ред.
Мане сегодня вышел играть... Лучше бы вообще не выходил - жалко смотреть на игрока в таких безобразных кондициях. ТТ наверно думал взрастить в нём былую уверенность, но по игре и моральному состоянию сенегальца, эффект по моему был обратный.

Непонятен восторг некоторых от игры Сане. Пас на Комана прошёл за счёт гениального фейка Мюллера, поэтому заслуга Лероя постольку поскольку. Ну а неуверенные действия на партнёра на пас один в один, а также уйма запоротых моментов при выходе на ворота БД в большинстве, так и вовсе говорят о том, что Сане далёк от своей лучшей версии.
Вот Горецка и Киммих в центре действительно красавцы. Думаю их противостояние с Брюйне и Гюндоганом будет в ЛЧ эпичным.
Коман, Дэвис и Упамекано также у "роттен" шикарно играют..., создавая моторику и давая этой немецкой пружине дополнительный импульс .

P.S. В общем и целом...красивый дебют Тухеля и радужные перспективы как в чемпионате, так и в ЛЧ.
ABir
ABir
вчера в 22:32
Мюнхенцы очень легко и непринужденно показали, кто является основным претендентом на чемпионство в Германии
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:20, ред.
В этом году удалось посмотреть оба матча Бавария - Боруссия Д. Еще после первого мата был не в восторге от игры желтых. Не смотря на боевую ничью (2-2), БД не убедил в том, что может составить конкуренцию Мюнхену. Ничья произошла из-за низкой концентрации Баварии, а не благодаря классной игре Шмелей. Ответная игра все расставила по местам. Это погром, хотя Дортмунд и забил два гола. Терзич немецкий аналог Семака, который кто угодно, но не тренер топ-клуба.

Бавария должна была забить шесть. Во втором тайме сначала Сане отдал пас на Мане, хотя мог забить сам, а потом Мусиала не справился с выходом 1 на 1.
Бавария снова идет к очередному чемпионству и не думаю, что есть хоть один клуб способный это предотвратить.
drug01
drug01
вчера в 22:17
Бавария сегодня играла красиво и её победа была заслуженна....
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:05
Мощно Бавария провела первый тайм и счастье для Дортмунда, что мюнхенцы стали заигрываться, иначе счет был бы куда более крупным! Томас Тухель начал с очень уверенной победы! Видно было как сильно заряжены были игроки. А Лерой Сане вообще был одним из лучших на поле, при Нагельсмане был сам не свой, а тут вытворял все что хотел! Еще раз поздравлю Баварию и конкретно ТТ с победой! А Дортмунду быстрее забыть эту игру, и продолжать погоню за Баварией!
Capral
Capral
вчера в 21:50
Любая команда, с любым новым тренером- всегда начинает с победы, или, почти всегда. Тухель- замечательный тренер, фантазийный, креативный, постоянно совершенствующийся и ищущий новое в футболе!!! Бавария- сильнее Дортмунда, однозначно, и победила заслуженно. Первый гол- конечно комичный, но не он определил судьбу матча. Ладно, пойду, почитаю, что немцы пишут. Представляю, какой будет шухер...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:50
Ожидаемо легко Бавария разобралась с Дортмундом. Каждый год они это делают. В Бундеслиге нет интриги.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:46
Вполне заслуженно , так как соперник который "разваливается" после первого курьёзного гола лидером по определению на данный момент быть не может!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:46
Сомнений нет - Бавария Чемпион.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 