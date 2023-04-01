«Бавария» вернула лидерство в Бундеслиге, обыграв «Боруссию»

«Бавария» одержала победу над дортмундской «Боруссией» в матче 26-го тура Бундеслиги (4:2).
Автогол Грегора Кобеля на 13-й минуте игры вывел хозяев вперёд. Томас Мюллер на 18-й удвоил преимущество мюнхенцев, а на 23-й оформил дубль. Кингсли Коман на 51-й забил 4-й мяч баварцев. У «шмелей» на 72-й отличился Эмре Джан с пенальти, а также Дониэлл Мален на 90-й.
«Бавария» вернулась на 1-е место в чемпионате Германии, набрав 55 очков. «Боруссия» опустилась на 2-ю строчку, у команды 53 балла.
Бавария должна была забить шесть. Во втором тайме сначала Сане отдал пас на Мане, хотя мог забить сам, а потом Мусиала не справился с выходом 1 на 1.
Бавария снова идет к очередному чемпионству и не думаю, что есть хоть один клуб способный это предотвратить.
Бавария должна была забить шесть. Во втором тайме сначала Сане отдал пас на Мане, хотя мог забить сам, а потом Мусиала не справился с выходом 1 на 1.
Бавария снова идет к очередному чемпионству и не думаю, что есть хоть один клуб способный это предотвратить.