«Бавария» вернула лидерство в Бундеслиге, обыграв «Боруссию»

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вчера, 21:35

«Бавария» одержала победу над дортмундской «Боруссией» в матче 26-го тура Бундеслиги (4:2).

Автогол Грегора Кобеля на 13-й минуте игры вывел хозяев вперёд. Томас Мюллер на 18-й удвоил преимущество мюнхенцев, а на 23-й оформил дубль. Кингсли Коман на 51-й забил 4-й мяч баварцев. У «шмелей» на 72-й отличился Эмре Джан с пенальти, а также Дониэлл Мален на 90-й.

«Бавария» вернулась на 1-е место в чемпионате Германии, набрав 55 очков. «Боруссия» опустилась на 2-ю строчку, у команды 53 балла.