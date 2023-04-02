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В Испании игрок получил красную карточку во время разминки

вчера, 10:50
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Бразильский полузащитник «Жироны» Рейньер получил нелепую красную карточку во время вчерашнего матча Ла Лиги против «Эспаньола».

Футболист проводил разминку у бровки, как вдруг рядом с ним произошло столкновение двух игроков. Судья не зафиксировал там фол, что разозлило бразильца, который обратился к боковому и сказал ему, что он «ужасен».

Слова Рейньера были переданы главному арбитру. Тот принял решение удалить разминавшегося игрока.

Главный тренер «Жироны» Мичел отметил, что разочарован поступком Рейньера и применит к нему санкции.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:56
Тут как говорится пострадал на ровном месте.
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:54, ред.
Понятное дело, что полузащитник "Жироны" был расстроен такой ситуацией и не согласен с решением судьи, но нужно себя как-то сдерживать, это же не дворовой футбол, здесь все твои высказывания учитываются. Страдаешь не только ты, но и твоя команда, которой ты не сможешь помочь в дальнейших матчах и на твоём кошельке это всё отразиться.
gxjzvyddu72h
gxjzvyddu72h
вчера в 11:24
Я то думал, что то серьёзное и интересное, а тут обычная ситуация, которая частенько бывает.
Во время матча часто удаляются главный тренер, его помощники и запасные игроки из-за того, что бывают не согласны с судьями, при этом ведут себя несдержанно.
Нелепо? Да скорее всего тупо на эмоциях, а нелепо это нечто другое.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:59
А что, так можно было!?
sova147
sova147
вчера в 10:57
По правилам судья был прав и это решение он принял
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