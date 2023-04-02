В Испании игрок получил красную карточку во время разминки

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вчера, 10:50

Бразильский полузащитник «Жироны» получил нелепую красную карточку во время вчерашнего матча Ла Лиги против «Эспаньола».

Футболист проводил разминку у бровки, как вдруг рядом с ним произошло столкновение двух игроков. Судья не зафиксировал там фол, что разозлило бразильца, который обратился к боковому и сказал ему, что он «ужасен».

Слова Рейньера были переданы главному арбитру. Тот принял решение удалить разминавшегося игрока.

Главный тренер «Жироны» Мичел отметил, что разочарован поступком Рейньера и применит к нему санкции.