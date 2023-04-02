В Испании игрок получил красную карточку во время разминки

Бразильский полузащитник «Жироны» Рейньер получил нелепую красную карточку во время вчерашнего матча Ла Лиги против «Эспаньола».
Футболист проводил разминку у бровки, как вдруг рядом с ним произошло столкновение двух игроков. Судья не зафиксировал там фол, что разозлило бразильца, который обратился к боковому и сказал ему, что он «ужасен».
Слова Рейньера были переданы главному арбитру. Тот принял решение удалить разминавшегося игрока.
Главный тренер «Жироны» Мичел отметил, что разочарован поступком Рейньера и применит к нему санкции.
Во время матча часто удаляются главный тренер, его помощники и запасные игроки из-за того, что бывают не согласны с судьями, при этом ведут себя несдержанно.
Нелепо? Да скорее всего тупо на эмоциях, а нелепо это нечто другое.
Во время матча часто удаляются главный тренер, его помощники и запасные игроки из-за того, что бывают не согласны с судьями, при этом ведут себя несдержанно.
Нелепо? Да скорее всего тупо на эмоциях, а нелепо это нечто другое.