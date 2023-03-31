Бывшему игроку системы «Ньюкасла» запретили посещать все стадионы в Англии

1680245660

вчера, 09:54

Экс-футболисту из системы «Ньюкасла» запретили посещать все стадионы в Англии.

Феррелл стал одним из четырех человек, которым запрещено посещать все стадионы в стране. Причиной стало участие в драке 12 ноября прошлого года с болельщиками «Челси».

Помимо этого, всем четверым запрещено находиться в пределах установленного радиуса вокруг домашней арены «Ньюкасла» в дни матчей. Они также не имеют права находиться в радиусе мили от любого стадиона в Англии, где идет матч «Ньюкасла» или национальной команды Англии.