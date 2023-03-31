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Бывшему игроку системы «Ньюкасла» запретили посещать все стадионы в Англии

вчера, 09:54

Экс-футболисту из системы «Ньюкасла» Энди Ферреллу запретили посещать все стадионы в Англии.

Феррелл стал одним из четырех человек, которым запрещено посещать все стадионы в стране. Причиной стало участие в драке 12 ноября прошлого года с болельщиками «Челси».

Помимо этого, всем четверым запрещено находиться в пределах установленного радиуса вокруг домашней арены «Ньюкасла» в дни матчей. Они также не имеют права находиться в радиусе мили от любого стадиона в Англии, где идет матч «Ньюкасла» или национальной команды Англии.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ ytbr7vbudy67 (раскрыть)
вчера в 10:35
А он так желал победы "петле", даже советовал не тратить баллы, а сберечь их на финальную группу "Яшина".
Но как говориться не судьба
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:23
Фигасе он накосячил! Сурово они с ним...
Гость
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