ЦСКА победил «Факел» в матче Премьер-Лиги

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вчера, 18:30

«Факел» уступил ЦСКА в поединке 21-го тура РПЛ (0:2).

Счет открыл Фёдор Чалов на 21-й минуте с пенальти. Иван Обляков на 77-й удвоил преимущество команды.

После матча коллектив из Воронежа занимает 14-ю строчку (17 пунктов), москвичи идут на 4-м месте (38 очков).