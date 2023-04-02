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ЦСКА победил «Факел» в матче Премьер-Лиги

вчера, 18:30
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Факел» уступил ЦСКА в поединке 21-го тура РПЛ (0:2).

Счет открыл Фёдор Чалов на 21-й минуте с пенальти. Иван Обляков на 77-й удвоил преимущество команды.

После матча коллектив из Воронежа занимает 14-ю строчку (17 пунктов), москвичи идут на 4-м месте (38 очков).

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oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:35, ред.
«Факел» — ЦСКА: в ворота воронежцев ошибочно не назначен пенальти

На 82-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Факел» — ЦСКА (0:2) арбитр Павел Кукуян, который находился на значительном удалении от места событий, ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота воронежской команды. Судья, оказавшийся едва ли не в центральном круге, не увидел, что вратарь Илья Свинов, не сыграв в мяч, ударил руками Максима Мухина по правому голеностопу. Этого было достаточно, чтобы сбить соперника, чье падение получилось естественным — без подкручивания в полете «штопора».

Видеоарбитр Игорь Панин провел проверку и не вмешался в действия Кукуяна. В итоге Свинов ошибочно избежал пенальти и желтой карточки.
Судьи продолжают принимать странные решения в чемпионате.
Получается судьи спасли Факел от разгромного счета 0:3
Сп62
Сп62
вчера в 21:28
Пенальти был нормальный, но второй тайм - это ужас. Как будто кто-то подменяет армейцев. Если ничего не изменится, то нас догнать им будет трудно.
Ali_Hazard
Ali_Hazard ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:27
Какой-то странный факт. Спартак этот Факел 4:1 в Воронеже размотал
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:53
Главное Ростов вдесятером держит победу....)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:52
Факел молодцы.
Сбавили обороты после выдуманного пенальти - зачем зря тратить силы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:44
В конкурсе на самый левый пенальти сто пудов победил бы сегодняшний Кукуян и его корешки на ВАРе...

Ни Обляков...ни Чалов..не подошли к судье...не сказали..."Вы ошибаетесь, нарушения не было, мы хотим победить честно."
Джефри Лайкер
Джефри Лайкер
вчера в 20:04
Доброго времени суток всем. Ужасный второй тайм. Плюс к этому, если лучший игрок матча - Обляков, тогда тушите свет. Я думал, он внебрачный сын ВМГ, но ошибался. По ходу дела, Федотов тоже чего-то там (нецензурное, удалено модератором) мутил. Это приговор.
adekvat
adekvat
вчера в 19:54
Таким темпом скоро легендарный Спартак обойдут.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:29
ЦСКА первая команда, которая выиграла в Воронеже. И это факт.
Будь здрав Анатолий.
Сп62
Сп62 ответ Олег Орешкин (раскрыть)
вчера в 19:21
Если не получать удовольствия от игры, а получать его только от счёта, то можно включать трансляцию матча в его начале и в его конце и радоваться.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 19:13
Коней с победой!
lotsman
lotsman
вчера в 19:08
ЦСКА с победой. Но игра не понравилась.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:05
Надо до конца чемпионата пройти без поражений, и будет нам счастье! 😜
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:59
Спасибо командам за игру . Болельщиков ЦСКА с Победой !
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:46
Зрелищная игра, первый тайм возили хозяев, гол назревал и был реализован Фёдором. Второй тайм на равных, но ЦСКА показал хорошую игру в обороне и
в контр атаке забил второй мяч. Обляков лучший игрок матча, Игоря с очередным СУХАРЁМ. Так держать ЦСКА !!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:45
Судья решил подарить победу и подарил. Любой пеналь в начале игры левый, во все века.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:43
Володя, пора приаыенуть, что у них все победы их клубов разгромные, а у ЦСКА с грехом пополам. А кто в Воронеже выиграл легко? Никто
Олег Орешкин
Олег Орешкин
вчера в 18:39
Если долго мучиться что нибудь получиться. К сожалению ничего не меняется.
Игра у армейцев бей беги. Радует молодежь которая старается на поле. Думаю им нужно чаще играть. А Караскаль ничего на поле не показал, правильно что сидит на скамейке. А в общем догоняем Ростов и Спартак
MishaBigdan
MishaBigdan
вчера в 18:38
судья тинтобрас!
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:38
Всех болельщиков ЦСКА с победой! Если Чалов с Обляковым забивают, то должны выигрывать! Вовремя Зайнутдинов восстановился, остальным травмированным скорейшего выздоровления. Результат нормальный. Но хроническая проблема второго тайма по-прежнему осталась....

Пи.Си. Уже и бронза для Спартака горит…
cska1948
cska1948 ответ Sylpheed (раскрыть)
вчера в 18:38
С каким горем?
fanatcska94
fanatcska94
вчера в 18:37
Факел включился во втором тайме и возил гостей целый тайм. Но класс есть класс, а он у ЦСКА выше, есть такие мастера как Карраскаль.
Обляков трудяга
Чалов - пижон.
Игорь Владимирович - скала.
cska1948
cska1948
вчера в 18:37
Почему-то тяжёлый второй тайм, но всё закончилось благополучно.
Всех красно-синих с победой!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:36
По делу.35 минут бессмысленного и беспощадного преимущества "Факела" во втором тайме,на практике оставило Игоря практически без работы,ибо защита худо-бедно справилась.
Конь Красно-Синий
Конь Красно-Синий ответ Sylpheed (раскрыть)
вчера в 18:36
С фигали? Все по делу
Sylpheed
Sylpheed
вчера в 18:35
С горем пополам)))
blitz
blitz
вчера в 18:34
С победой ЦСКА!
Брулин
Брулин
вчера в 18:34
Игра на таком поле с Факелом больше на регби похоже) Низом вообще не сыграть) Борьба, борьба, борьба)
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