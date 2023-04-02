ЦСКА победил «Факел» в матче Премьер-Лиги

«Факел» уступил ЦСКА в поединке 21-го тура РПЛ (0:2).
Счет открыл Фёдор Чалов на 21-й минуте с пенальти. Иван Обляков на 77-й удвоил преимущество команды.
После матча коллектив из Воронежа занимает 14-ю строчку (17 пунктов), москвичи идут на 4-м месте (38 очков).
Пи.Си. Уже и бронза для Спартака горит…
Пи.Си. Уже и бронза для Спартака горит…
Игра у армейцев бей беги. Радует молодежь которая старается на поле. Думаю им нужно чаще играть. А Караскаль ничего на поле не показал, правильно что сидит на скамейке. А в общем догоняем Ростов и Спартак
Игра у армейцев бей беги. Радует молодежь которая старается на поле. Думаю им нужно чаще играть. А Караскаль ничего на поле не показал, правильно что сидит на скамейке. А в общем догоняем Ростов и Спартак
в контр атаке забил второй мяч. Обляков лучший игрок матча, Игоря с очередным СУХАРЁМ. Так держать ЦСКА !!!
в контр атаке забил второй мяч. Обляков лучший игрок матча, Игоря с очередным СУХАРЁМ. Так держать ЦСКА !!!