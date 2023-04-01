«Ювентус» с минимальным счётом обыграл «Верону».

«Ювентус» обыграл «Верону» в матче 28-го тура Серии А (1:0).
Единственный гол хозяев забил Моизе Кин на 56-й минуте встречи.
Туринцы занимают 7-е место в чемпионате Италии с 44 очками, «Верона» — 18-я с 19 баллами.
«Ювентус» обыграл «Верону» в матче 28-го тура Серии А (1:0).
Единственный гол хозяев забил Моизе Кин на 56-й минуте встречи.
Туринцы занимают 7-е место в чемпионате Италии с 44 очками, «Верона» — 18-я с 19 баллами.
Конечно же поздравляю всех болельщиков Юве с Победой ! Но если кто смотрел этот матч, можно смело сказать, что Юве отмучился , когда прозвучал финальный свисток с итоговым счётом 1:0 . Сама игра , если это действо можно вообще назвать игрой , просто не о чём . И статистика матча тому яркое подтверждение. Как может команда играя на своём поле с явным аутсайдером который уже одной ногой находится в Серии В , сделать всего два удара в створ ворот. И за весь матч 90 минут времени удалось создать всего одну единственную толковую комбинацию ,которая завершилась взятием ворот . Повторюсь, - единственную !((( Такое ощущение сложилось, что комментатор матча, единственный фанат гения Аллегри, который рассказывал весь матч о гениальности главного тренера Юве, о его супер способностях . Да по большому счёту Серия А из топ чемпионата потихонечку становится обычным средним чемпионатом , происходит деградация итальянского футбола. В чемпионате Италии вообще не осталось ни одного топ тренера . И тому яркое подтверждение игра сборной Италии в последние годы . Ну вот как-то так, если в кратце , это моё субъективное мнение.
Всем Добра
Конечно же поздравляю всех болельщиков Юве с Победой ! Но если кто смотрел этот матч, можно смело сказать, что Юве отмучился , когда прозвучал финальный свисток с итоговым счётом 1:0 . Сама игра , если это действо можно вообще назвать игрой , просто не о чём . И статистика матча тому яркое подтверждение. Как может команда играя на своём поле с явным аутсайдером который уже одной ногой находится в Серии В , сделать всего два удара в створ ворот. И за весь матч 90 минут времени удалось создать всего одну единственную толковую комбинацию ,которая завершилась взятием ворот . Повторюсь, - единственную !((( Такое ощущение сложилось, что комментатор матча, единственный фанат гения Аллегри, который рассказывал весь матч о гениальности главного тренера Юве, о его супер способностях . Да по большому счёту Серия А из топ чемпионата потихонечку становится обычным средним чемпионатом , происходит деградация итальянского футбола. В чемпионате Италии вообще не осталось ни одного топ тренера . И тому яркое подтверждение игра сборной Италии в последние годы . Ну вот как-то так, если в кратце , это моё субъективное мнение.
Всем Добра