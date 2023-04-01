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«Ювентус» с минимальным счётом обыграл «Верону»

вчера, 23:43
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 0Логотип футбольный клуб ВеронаВеронаМатч завершен

«Ювентус» обыграл «Верону» в матче 28-го тура Серии А (1:0).

Единственный гол хозяев забил Моизе Кин на 56-й минуте встречи.

Туринцы занимают 7-е место в чемпионате Италии с 44 очками, «Верона» — 18-я с 19 баллами.

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер «Ювентуса»
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Все комментарии
ballak144
ballak144 ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
сегодня в 09:25
когда перестанет фартить шарлатану, тогда посмотрю что вы на это напишите, а также когда вылетят из ЛЕ, причем без шансов
ОПС
ОПС
сегодня в 09:08
Как то не очень солидно. Значит не было настроя.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 07:04
Три очка набрал и ладно.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:41
И одного года достаточно для победы.
adekvat
adekvat ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 06:18
В последнее время постоянно чудит.
112910415
112910415
сегодня в 05:44
на зубах, через силу очки набирают
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 04:12
Этот Ювентус страдает от травм,и к тому же они готовились на Интер а с Вероной меньшей кровью,а так же сам Макс Аллегри предпочитает результат нежели красивую игру
zooveterinar
zooveterinar ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 02:38
По мне,так нормально,с нашим рпл несравнить,в конце правда просели,но и гостей понять можно,в сериюВ нехочется,а оно-то дно тянет!!!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:52
Ювентус победил в своем излюбленном стиле. Молодцы. Зона ЛЧ все ближе.
drug01
drug01
сегодня в 00:35
Ювентус с трудом добывает победы, нет свежести но очки важны
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:18
«Ювентус» с минимальным счётом обыграл «Верону».
Конечно же поздравляю всех болельщиков Юве с Победой ! Но если кто смотрел этот матч, можно смело сказать, что Юве отмучился , когда прозвучал финальный свисток с итоговым счётом 1:0 . Сама игра , если это действо можно вообще назвать игрой , просто не о чём . И статистика матча тому яркое подтверждение. Как может команда играя на своём поле с явным аутсайдером который уже одной ногой находится в Серии В , сделать всего два удара в створ ворот. И за весь матч 90 минут времени удалось создать всего одну единственную толковую комбинацию ,которая завершилась взятием ворот . Повторюсь, - единственную !((( Такое ощущение сложилось, что комментатор матча, единственный фанат гения Аллегри, который рассказывал весь матч о гениальности главного тренера Юве, о его супер способностях . Да по большому счёту Серия А из топ чемпионата потихонечку становится обычным средним чемпионатом , происходит деградация итальянского футбола. В чемпионате Италии вообще не осталось ни одного топ тренера . И тому яркое подтверждение игра сборной Италии в последние годы . Ну вот как-то так, если в кратце , это моё субъективное мнение.
Всем Добра
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:48
Юве выиграл на классе, правда в самой концовке немного чудил.
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