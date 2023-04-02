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«Крылья Советов» и «Оренбург» поделили очки

вчера, 15:56
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

В матче 21-го тура РПЛ «Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью 1:1.

Дмитрий Цыпченко на 7-й минуте вывел самарцев вперед. На 30-й Дмитрий Воробьев провел ответный мяч.

У «Оренбурга» 32 очка и 8-е место. У «Крыльев» 21 балл (12-е место).

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Источник: soccer.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 18:28
Договорняк однозначно !
sova147
sova147
вчера в 17:58
Игра была весёлая, ничейный результат всех устроил....
Palgrist
Palgrist
вчера в 17:39
Хороший, живой матч.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:29
Могли ещё забивать обе команды. Ничья справедливый результат.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:28
Бились-бились,но в итоге сравнялись...
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 16:15
В этом матче нельзя упрекнуть ни одну команду в недостатке желания. Бились хорошо, но "Крылья", как и в Оренбурге, лучше играли в футбол, пусть и не с таким явным преимуществом. По такой игре Оренбургу можно быть довольным одним очком.
cska1948
cska1948
вчера в 16:05
По сравнению с игрой в Химках, в Самаре хоть борьба была. Чувствовалось, что ни одна из команд очки терять не хочет и как следствие, боевая ничья.
YVG
YVG
вчера в 16:02
Результат справедливый.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:01
Моментов было много подвела реализация - голов могло быть больше.
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