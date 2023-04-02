«Крылья Советов» и «Оренбург» поделили очки

В матче 21-го тура РПЛ «Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью 1:1.
Дмитрий Цыпченко на 7-й минуте вывел самарцев вперед. На 30-й Дмитрий Воробьев провел ответный мяч.
У «Оренбурга» 32 очка и 8-е место. У «Крыльев» 21 балл (12-е место).
|Крылья Советов1 : 1Оренбург
|Матч завершен
В матче 21-го тура РПЛ «Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью 1:1.
Дмитрий Цыпченко на 7-й минуте вывел самарцев вперед. На 30-й Дмитрий Воробьев провел ответный мяч.
У «Оренбурга» 32 очка и 8-е место. У «Крыльев» 21 балл (12-е место).