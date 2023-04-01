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«Барселона» в гостях крупно обыграла «Эльче»

вчера, 23:52
ЭльчеЛоготип футбольный клуб Эльче0 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Эльче» потерпел поражение от «Барселоны» в матче 27-го тура Ла Лиги (0:4).

Гостей вперёд на 20-й минуте игры вывел Роберт Левандовски. Ансу Фати на 56-й увеличил преимущество каталонцев. Левандовски на 66-й оформил дубль. Ферран Торрес на 70-й забил 4-й мяч.

«Эльче» занимает 20-е место в чемпионате Испании, на счету команды 13 очков. «Барселона» лидирует в турнире, имея в активе 71 балл.

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Стадион «Мартинес Валеро»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер «Барселоны»
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Все комментарии
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:11
Левандовски просыпается только в матчах с Эльче, Жиронами да Пльзенями. Где соперники чуть посильнее - стабильно спит
Elliada
Elliada
сегодня в 07:56
Левандовски как всегда с аутсайдерами забивает. В матче с Реалом пропадет как всегда
4pr2qxkd6b88
4pr2qxkd6b88
сегодня в 07:51
Барса уверенно идёт к чемпионству
Василий 50
Василий 50
сегодня в 07:01
Когда Месси возьмут, перестанут так часто выигрывать.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:43
Легко предсказуемый результат получился.
ABir
ABir
сегодня в 06:07
Заслуженная и ожидаемая победа каталонцев
112910415
112910415
сегодня в 05:46
будут чемпионами, однозначно !
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 05:22
Хорошо и без гнома получается,еще и чемпионами станут!!!
протон
протон
сегодня в 05:12
Я рад победе! Наконец Левандовски проснулся, Фати и Феранн Торрес забили, вся команда сыграла хорошо. Но всё равно я бы не сказал, что по этому матчу можно судить об игре ,например, Фати и Торреса, ведь это был Эльче. Нужно дождаться более серьезного соперника.
Дальше одни середняки до Атлетико. Реал в кубке, Жирона и Хетафе в Лиге. Потом матч против Атлетико, потом Вальекано, Бетис, осасуна, Сосьедад, Вальядолид, Мальорка и Сельта. Из всех матчей только 2-3 потенциально опасные. А это минус 9 очков в потенциале остаётся запас. Но лучше конечно уверенно забирать!
Rupertt
Rupertt
сегодня в 04:30
Молодцы, каталонцы, так держать, надо показать, что Лео, не просто так к вам возвращается.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 04:28
Наконец-то Фати гол забил. Рад за него. Надеюсь теперь у него попрет.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:32
Было бы удивительно если бы этого не произошло. Встречались первая и последняя команды в турнирной таблицы.
3ton
3ton
сегодня в 01:31
Уверенная победа ))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:47
Барса на всех парах мчит к чемпионству!
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:34
Отлично! Не почувствовали хозяев.
Нужно с таким же счётом обыграть в ответном матче кубка Испании Реал.
uumazevqkkn2
uumazevqkkn2
сегодня в 00:31
Левандовский хорошо вошёл в игру два гола и уверенная победа Барселоны не было открытием
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 00:29
Ух ты,да ведь "Барселона"-практически "Локомотив"!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:56
Эльче с последнего места,они уже смирились с вылетом!
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