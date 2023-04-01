«Барселона» в гостях крупно обыграла «Эльче»

«Эльче» потерпел поражение от «Барселоны» в матче 27-го тура Ла Лиги (0:4).
Гостей вперёд на 20-й минуте игры вывел Роберт Левандовски. Ансу Фати на 56-й увеличил преимущество каталонцев. Левандовски на 66-й оформил дубль. Ферран Торрес на 70-й забил 4-й мяч.
«Эльче» занимает 20-е место в чемпионате Испании, на счету команды 13 очков. «Барселона» лидирует в турнире, имея в активе 71 балл.
Дальше одни середняки до Атлетико. Реал в кубке, Жирона и Хетафе в Лиге. Потом матч против Атлетико, потом Вальекано, Бетис, осасуна, Сосьедад, Вальядолид, Мальорка и Сельта. Из всех матчей только 2-3 потенциально опасные. А это минус 9 очков в потенциале остаётся запас. Но лучше конечно уверенно забирать!
Дальше одни середняки до Атлетико. Реал в кубке, Жирона и Хетафе в Лиге. Потом матч против Атлетико, потом Вальекано, Бетис, осасуна, Сосьедад, Вальядолид, Мальорка и Сельта. Из всех матчей только 2-3 потенциально опасные. А это минус 9 очков в потенциале остаётся запас. Но лучше конечно уверенно забирать!
Нужно с таким же счётом обыграть в ответном матче кубка Испании Реал.
Нужно с таким же счётом обыграть в ответном матче кубка Испании Реал.