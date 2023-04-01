«Барселона» в гостях крупно обыграла «Эльче»

1680382344

вчера, 23:52

«Эльче» потерпел поражение от «Барселоны» в матче 27-го тура Ла Лиги (0:4).

Гостей вперёд на 20-й минуте игры вывел Роберт Левандовски. Ансу Фати на 56-й увеличил преимущество каталонцев. Левандовски на 66-й оформил дубль. Ферран Торрес на 70-й забил 4-й мяч.

«Эльче» занимает 20-е место в чемпионате Испании, на счету команды 13 очков. «Барселона» лидирует в турнире, имея в активе 71 балл.