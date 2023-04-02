«Краснодар» забил шесть голов «Химкам»

В матче 21-го тура РПЛ «Краснодар» в гостях разгромил «Химки» со счетом 6:0.
Голы забили Батчи (23-я минута), Джон Кордоба (47-я, 56-я), Кади (63-я), Алексей Ионов (78-я) и Никита Кривцов (86-я).
На 27-й минуте у «Химок» был удален Виталий Лысцов.
«Краснодар» набрал 32 очка и вышел на 7-е место. «Химки» 15-е с 13 баллами.
А ведь я помню, еще золотое, осеннее Торпедо-76!!! Романтичную игру, той команды!!! Нет слов, просто нет слов...
А ведь я помню, еще золотое, осеннее Торпедо-76!!! Романтичную игру, той команды!!! Нет слов, просто нет слов...