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«Краснодар» забил шесть голов «Химкам»

вчера, 15:54
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 6Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

В матче 21-го тура РПЛ «Краснодар» в гостях разгромил «Химки» со счетом 6:0.

Голы забили Батчи (23-я минута), Джон Кордоба (47-я, 56-я), Кади (63-я), Алексей Ионов (78-я) и Никита Кривцов (86-я).

На 27-й минуте у «Химок» был удален Виталий Лысцов.

«Краснодар» набрал 32 очка и вышел на 7-е место. «Химки» 15-е с 13 баллами.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:19
Краснодар атаковать умеет, факт !
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:57
Похоже Химкам хана.
Prichal
Prichal
вчера в 17:40
Химки в РПЛ свое отыграли.
Capral
Capral ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 17:27
У Химок, состав сильнее, чем у Торпедо. Другое дело, что в обеих командах омерзительное руководство. Но если Химкам простительно, то руководство Торпедо надо судить!!! Заявить команду в ПЛ с таким составом и фактически бросить её на произвол судьбы- это подло!!!
А ведь я помню, еще золотое, осеннее Торпедо-76!!! Романтичную игру, той команды!!! Нет слов, просто нет слов...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:19
Химки обречены. Вместе с Торпедо это две худшие команды РПЛ.
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 17:02
    Capral
    Capral
    вчера в 17:00
    Похоже, что у Гогниева, кредит доверия не меньше, чем у гандольера из Герты... И за шо такое?
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 16:38
    Одного никогда не понимал и не пойму. Ладно, если у команды что-то не получается, а у футболистов не хватает мастерства и т.д, Но трудиться на поле вы обязаны за те приличные деньги, которые получаете. Неужели трудно не отыграть, так отбегать "несчастные" 90 мин., чтобы после окончания матча ни в чём себя не упрекать, а вечером со спокойной душой лечь спать, пожелав близким приятных сновидений.
    Сегодняшняя "игра" ( именно что в кавычках ) "Химок" - настоящий плевок в душу болельщиков команды. Ни стыда, ни совести.
    Вылетайте к чёртовой ма-ери в первый дивизион или вообще ликвидируйтесь, и никто жалеть о вас не будет, кроме бездомных котов на вашей базе, которых, надеюсь, вы подкармливаете.
    shur
    shur
    вчера в 16:31
    " В «Химках» опровергли информацию о том, что клуб может закрыться".... а зря...!!!
    я из Химок
    я из Химок ответ СЫН ДЕДА (раскрыть)
    вчера в 16:29
    Спартак это отдельная песня и боль всех болельщиков! Как и некий игрок Садыгов! Но как говорится -что имеем с тем и живём!!! Из-за не имения нормального сильного спонсора, руководство "прогибается". Про руководство не буду говорить, но болельщиков это естественно не радует.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 16:28
    Вас же вроде они победили? Звёзды сошлись наверно, или химия?). После Сочи и Спартака прям сомнения.
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 16:28
    Красота, давно такого матча не было, чтобы прям 0-6, это мощно, Быыыыккиии красавчики!!
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ СЫН ДЕДА (раскрыть)
    вчера в 16:26
    Точно! Спартак просто обязан тренировать "Спартак"!!!
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 16:24
    Гоги своим переходом загнал сразу две команды под лавку,причём-в разных лигах.Талант,что скажешь! Или-"не в свои сани не садись".
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 16:23
    Удаление спорное, я бы не удалял, но желтую бы дал точно. Краснодар не доминировал то особо, здесь было скорее отсутствие Химок, чем доминация Быков. Отдельно я бы отметил голкипера ФК Химки, знаменитейшего Ван Дер Дырку. Каждый второй удар Быков в створ пролетал мимо вратаря в сетку ворот. Вперёд Быки, удачи Химкам не вылететь
    adekvat
    adekvat ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 16:22
    Еще поборятся не их день сегодня.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 16:17
    «Химкам» очень плохо. Очень плохо «Химкам». Плохо «Химкам» очень....У Гогниева всего ОДНА победа в семнадцати матчах и унылое предпоследнее место в чемпионате....
    СЫН ДЕДА
    СЫН ДЕДА ответ я из Химок (раскрыть)
    вчера в 16:16
    Не хочу вас обидеть, но кто пригласил этого Спартака тренировать команду? За какие заслуги? Я помню только одну - был побит в подтибунном в Грозном, когда за Краснодар играл. Выпросил. И, думаю, что не в первый раз.
    я из Химок
    я из Химок
    вчера в 16:09, ред.
    Чем меня радуют наши болельщики-коментаторы, так это тем, что попинать слабого и лежачего, это они с большим удовольствием! ПРИЧЁМ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ!!! Только и можете что ГЛУМИТЬСЯ!!! И громко орать, когда сами плюхи получаете!!! ТАК С ЧЕГО У НАС БЫТЬ НОРМАЛЬНОМУ ФУТБОЛУ, КОГДА , НЕТ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ЭТИКИ!!! ДОБИТЬ ПОБИТОГО И РАНЕНОГО - ЭТО ВАШЕ ВСЁ!!!!!!!!
    cska1948
    cska1948 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 16:07
    Эдуард Григорьевич и вам всех бдаг!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 16:05
    Химки, досвидос! В команде должно быть толковое руководство, иначе беда...
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 16:05
    Похоже ты прав.
    Будь здрав Володя.
    cska1948
    cska1948 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 16:02
    Похоже, что Химки прекратили борьбу за выживание в РПЛ.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 16:00
    Такой безвольной игры со стороны Химок давно не видел. Сами себе организовывали голы, вратарь и защита просто чудила. С такой игрой только в ФНЛ.
    я из Химок
    я из Химок
    вчера в 16:00, ред.
    Команда посыпалась. Быков с победой!Нооооо!!!! Кто бы чтобы не говорил, но судейство просто "радует"!!! Конкретное "закрывание" глаз с одной стороны, и "раздувание" нарушений с другой! Причём явное, средь бела дня, и на глазах у всех! Химки скорей всего и так бы проиграли, но когда противнику дают такие"костыли"!? Стыдно за команду, что плохо играет,и обидно что топят команду судейским беспределом и грубыми, существенными ошибками!
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 15:58, ред.
    На душе у Химок не зажита рана
    Пришли кранты клубу с потерей Юрана.
    Боженька все видит, Боженька все может -
    Только теперь Химкам и Он не поможет.
    СЫН ДЕДА
    СЫН ДЕДА
    вчера в 15:58
    Больше всего понравилось, когда во время игры включили полив. Говорит о многом. В большом чемпионате такого судью бы никогда свистеть не пускали бы.
    Vladimir808
    Vladimir808
    вчера в 15:58
    Это были настоящие Быки!!!
    С победой!!!
    Брулин
    Брулин
    вчера в 15:57
    Ирина Роднина: «На трезвую голову российский футбол смотреть невозможно, поэтому болельщики так хотят пиво на стадионах, видимо»
    MishaBigdan
    MishaBigdan
    вчера в 15:55
    добро пожаловать в ФНЛ
    Гость
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