«Краснодар» забил шесть голов «Химкам»

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вчера, 15:54

В матче 21-го тура РПЛ «Краснодар» в гостях разгромил «Химки» со счетом 6:0.

Голы забили Батчи (23-я минута), Джон Кордоба (47-я, 56-я), Кади (63-я), Алексей Ионов (78-я) и Никита Кривцов (86-я).

На 27-й минуте у «Химок» был удален Виталий Лысцов.

«Краснодар» набрал 32 очка и вышел на 7-е место. «Химки» 15-е с 13 баллами.