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Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»

вчера, 18:13

Спартак Гогниев покинул пост главного тренера клуба «Химки».

В последнем матче под руководством специалиста подмосковный клуб проиграл «Краснодару» (0:6).

«Химки» занимают 15-е место в РПЛ.

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Аспект
Аспект ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 08:47, ред.
Гогниев, Гулиев, Глушаков... Я бы в эту кучу еще добавил и Газпрем. Ничего общего не видите? Тогда подскажу: одна большая буква. Или это случайность? )))
Shafterhopf
Shafterhopf
сегодня в 08:21
Интересно какая следующая команда будет учиться хороводы водить.
я из Химок
я из Химок
сегодня в 06:45
Поздно! Это надо было делать раньше!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:30
Похоже, тренерская работа − это не для него)))
Байкал-38
Байкал-38 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 04:56
Так я вам задал же вопрос: "А из Алании его погнали наверное за то, что он симпатичный футбол поставил?".
Но вы даже не представили свою версию его увольнения, а сразу начали в чём то меня обвинять.
"Помимо тупой тактики" у Гогниева был ещё и конфликт с руководством, что ещё раз доказывает, что он очень конфликтный человек.
Вы сами то подумайте, Гогниев не вылезает из конфликтов из-за своего характера, а вы говорите, что все вокруг виноваты, а Гогниев один "Д’Артаньян".

P.S. "товарищи" ушедшие в бан за оскорбления меня не интересуют.
112910415
112910415
сегодня в 04:37
что-то пошло не так, видимо
TheBoLt
TheBoLt ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 02:22
Это в меньшинстве было. И красная карточка не заслужена была. Да, команда в зоне риска, да, есть вопросы к тактике. А может это вопросы к руководству клуба, а не к тренеру? Ну да ладно, я за ними не слежу, но я бы не стал считать матч с Краснодаром как последнюю каплю. Вратаря им надо толкового, а не эту Дырку, который пропускал каждый второй удар от Краснодара. Я бы посмотрел вратарей в ФНЛ, там в первой половине таблицы много хороших
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:32, ред.
После 0:6 на своём поле любой тренер, не только Гогниев, обязан подать в отставку. Если он мужчина, конечно. Гогниев мужик, какой бы он ни был человек или тренер.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:20
Гогниеву надо немного отдохнуть от футбола,чтото ему не прёт совсем!
Gahi
Gahi ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:10
Возможно Ваша версия тоже имеет место быть. Как мы знаем реакция замещения протекает между простыми и сложными веществами, при этом атомы простого вещества замещают атомы одного из элементов в сложном веществе. Но не удивлюсь возвращению в который раз Сергея Юрана в команду, после чего остаётся вспомнить народные слова "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!" Удачи Вам и хорошего настроения.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:01
Ни в коем разе не беру на себя роль аналитика, но одна мысль постоянно сверлит мой желчный разум - зачем меняют тренера? А когда его брали, после предыдущего, на что рассчитывали? По большому счёту тренеры. примерно все равны и правильно понимают основы построения футбольного процесса. но вот обеспечение этого процесса "доп. средствами" у всех команд разное...
Возьмите в Химки сейчас Моуриньо и без материальных вливаний, измениться что?
И пригласите того же уволенного Гогниева, но со спонсором, например Газпромом... Богданович в Уфе без газового магната кем был? А сейчас? Мну не уверен, что Спартак Гогниев не привел бы к чемпионству Зенит...
Грубо конечно, но где то эволюцию здесь искать надо - или берем ТОП игроков и лепим чемпиона или синтезируем свою академию, базу, школы.... как у Галицкого в Краснодаре...
А смена тренеров...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 21:48
Исходя из указанных Вами типов хим. реакций к процессу в Химках больше всего подходит "замещение"!) А вот для эволюции в природе важен естественный отбор на основе наследственной изменчивости, что и служит движущей силой вышеуказанного процесса..., а хим. реакции не столь важны, поскольку они идут строго по определенным законам и отхождение от них полностью недопустимо... Например, окислительно восстановительные реакции протекают строго согласно валентности элементов...,
Что необходимо Химкам из Вашего предложения...? Трудно ответить, даже с учетом биосинтеза... Наверное ответ надо искать в построении симбиоза между тренером и командой, с исключением даже элементов паразитизма.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:55
В Алании он так себя не вёл. И я не оправдываю его, а сказал лишь то, что в Химках остальные не лучше ничем
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:50
За его этап в Алании ты абсолютно не осведомлён и говоришь наугад. товарищ тебе ответил, но ушёл в бан судя по всему. Я промолчу. Только не пойму, почему неаргуменированный коммент сделали лучшим?
adekvat
adekvat ответ светлый-путь (раскрыть)
вчера в 20:32
Зачем выгоняли?
Gahi
Gahi
вчера в 20:30
Без химических реакций была бы невозможна эволюция в природе. Так и в клубе "Химки" очередная химическая реакция это отставка тренера. И какому химическому типу реакции это отнести если есть типы соединения, разложения, замещения и обмена. Но видимо пора уже в "Химках" найти такое соединение в котором усилие нового тренера и желание футболистов команды было бы соединится. Чтобы закончить эволюционный процесс и уверенно идти к намеченной цели с хорошими результатами. Удачи
dok66
dok66
вчера в 20:15
Химки кидает из огня , да в полымя . Полымя оказалась только хуже . Даже интересно , кто следующий .
Сп62
Сп62
вчера в 20:14
Мавр сделал своё дело, Мавр может уйти.
Capral
Capral ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 20:08
У Гогниева нет футбольной философии. Он не понимает или не хочет понимать, что футбол- это не только атака. Гогниев живет атакой, а остальное его не волнует. Возможно, с возрастом это пройдет. И ведет он себя несолидно- кричит, прыгает как мальчишка... Южный темперамент- это одно, а поведение, другое.
Glosser
Glosser
вчера в 20:02
Теперь можно и Талалаева поставить.
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 20:01
Лучше шварца, он классно с судьями работает.
Храневец
Храневец
вчера в 19:49
Кобелева пригласите ,терять уже нечего !
drug01
drug01
вчера в 19:38
Слишком много давали ему шансов, когда видели результаты..... А Химки жаль!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 19:10, ред.
А из Алании его погнали наверное за то, что он симпатичный футбол поставил?
Его погнали за результаты и откровенно тупую тактику.
Алания вышла в ФНЛ и в первый сезон стало играть "с шашками на голо", что стало откровением для всех, просто никто не ожидал такой прыти и многие просто не знали как будет играть Алания.
На следующий сезон все поняли как играть против такой тактики и начали их ловить на этом.
Откровенно тупая тактика. Руководство Алании это не устроило.
Гулиев, Глушаков... а чем лучше неадекват Гогниев?
Он как игроком был порой не адекватным, таким и тренером остался, с возрастом мудрости точно не прибавилось, отсюда его постоянные дисквалификации.
Какими бы не были Гулиев и Глушаков, но они что то раньше ни одного тренера "раз на раз" не вызывали, а Гогниева Гулиев вызывал. Так может всё дело в Гогниеве?
Так, что пока Гогниев в команде, причём не важно в какой, такие конфликты неизбежны.
Самая большая его проблема, что он не авторитет ни для кого, а разговаривает как быдло с игроками. Так, что из него никогда не получится нормального тренера.
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 19:01
Юран нарасхват !
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:49
Он поставил довольно симпатичный футбол в Алании. Вёл себя адекватно. Вот и пригласили. Но не вышло. Он конечно виноват. Но когда такие как Глушаков отказываются ездить на сборы с клубом, значит не всё там в порядке с дисциплиной. Или этот бывший спартаковец-неадекват Гулиев? То человека избил, то с Гогниевым сцепился. Явно же, что когда в команде такие игроки, будут конфликты. По итогу Глушакова убрали. Но другие остались. Я бы не винил одного Гогниева.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:40
Может,он и сделал то,для чего его нанимал работодатель???
Вещий
Вещий ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 18:32
Добра Вам!

Исправьте еще у harut, Борислав, Волхв, Добрыня.....
5gqrcvnac9a3
5gqrcvnac9a3
вчера в 18:28
Будущее Гогниева!
протон
протон
вчера в 18:25
Божович - идеальный кандидат на вакантную должность
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