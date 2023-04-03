Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»

Спартак Гогниев покинул пост главного тренера клуба «Химки».
В последнем матче под руководством специалиста подмосковный клуб проиграл «Краснодару» (0:6).
«Химки» занимают 15-е место в РПЛ.
Спартак Гогниев покинул пост главного тренера клуба «Химки».
В последнем матче под руководством специалиста подмосковный клуб проиграл «Краснодару» (0:6).
«Химки» занимают 15-е место в РПЛ.
Его погнали за результаты и откровенно тупую тактику.
Алания вышла в ФНЛ и в первый сезон стало играть "с шашками на голо", что стало откровением для всех, просто никто не ожидал такой прыти и многие просто не знали как будет играть Алания.
На следующий сезон все поняли как играть против такой тактики и начали их ловить на этом.
Откровенно тупая тактика. Руководство Алании это не устроило.
Гулиев, Глушаков... а чем лучше неадекват Гогниев?
Он как игроком был порой не адекватным, таким и тренером остался, с возрастом мудрости точно не прибавилось, отсюда его постоянные дисквалификации.
Какими бы не были Гулиев и Глушаков, но они что то раньше ни одного тренера "раз на раз" не вызывали, а Гогниева Гулиев вызывал. Так может всё дело в Гогниеве?
Так, что пока Гогниев в команде, причём не важно в какой, такие конфликты неизбежны.
Самая большая его проблема, что он не авторитет ни для кого, а разговаривает как быдло с игроками. Так, что из него никогда не получится нормального тренера.
Его погнали за результаты и откровенно тупую тактику.
Алания вышла в ФНЛ и в первый сезон стало играть "с шашками на голо", что стало откровением для всех, просто никто не ожидал такой прыти и многие просто не знали как будет играть Алания.
На следующий сезон все поняли как играть против такой тактики и начали их ловить на этом.
Откровенно тупая тактика. Руководство Алании это не устроило.
Гулиев, Глушаков... а чем лучше неадекват Гогниев?
Он как игроком был порой не адекватным, таким и тренером остался, с возрастом мудрости точно не прибавилось, отсюда его постоянные дисквалификации.
Какими бы не были Гулиев и Глушаков, но они что то раньше ни одного тренера "раз на раз" не вызывали, а Гогниева Гулиев вызывал. Так может всё дело в Гогниеве?
Так, что пока Гогниев в команде, причём не важно в какой, такие конфликты неизбежны.
Самая большая его проблема, что он не авторитет ни для кого, а разговаривает как быдло с игроками. Так, что из него никогда не получится нормального тренера.
Возьмите в Химки сейчас Моуриньо и без материальных вливаний, измениться что?
И пригласите того же уволенного Гогниева, но со спонсором, например Газпромом... Богданович в Уфе без газового магната кем был? А сейчас? Мну не уверен, что Спартак Гогниев не привел бы к чемпионству Зенит...
Грубо конечно, но где то эволюцию здесь искать надо - или берем ТОП игроков и лепим чемпиона или синтезируем свою академию, базу, школы.... как у Галицкого в Краснодаре...
А смена тренеров...
Возьмите в Химки сейчас Моуриньо и без материальных вливаний, измениться что?
И пригласите того же уволенного Гогниева, но со спонсором, например Газпромом... Богданович в Уфе без газового магната кем был? А сейчас? Мну не уверен, что Спартак Гогниев не привел бы к чемпионству Зенит...
Грубо конечно, но где то эволюцию здесь искать надо - или берем ТОП игроков и лепим чемпиона или синтезируем свою академию, базу, школы.... как у Галицкого в Краснодаре...
А смена тренеров...