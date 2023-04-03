Первое увольнение стало рекордным. «Челси» порвал с Поттером

1680506143

вчера, 10:15

Волшебства не случилось.

Премьер-Лига все-таки установила рекорд по количеству тренерских отставок за сезон. Увольнение Брендана Роджерса из «Лестера» прогнозировалось еще в первой части чемпионата, но ему удалось удержаться на посту. До минувшего тура. И, пожалуй, его увольнение стало бы самым обсуждаемым в Англии, если бы «Челси» не захватил лидерство в информационном поле, отправив в отставку Грэма Поттера и доведя количество увольнений до 13 в этом сезоне.

Один из худших

Сейчас караван всевозможных экспертов и специалистов начнет рассказывать о том, что увольнение Томаса Тухеля в сентябре прошлого года и назначение Поттера изначально было ошибочным. Чего далеко ходить, Джейми Каррагер уже заявил, что эта отставка была неизбежной, и он считал глупым решение менять Тухеля на Поттера.

Камни в сторону Грэма будут лететь еще долго. Последней каплей стало поражение «Челси» на «Стэмфорд Бридж» от «Астон Виллы» (0:2), после чего «синие» опустились на 11-е место в АПЛ и с 12-очковым отставанием от первой четверки. Поттер, действительно, оказался одним из худших тренеров за всю историю «Челси». В среднем в лиге под руководством англичанина клуб набирал 1,27 очка. Так плохо все складывалось только в 1996 году у Гленна Ходдла. Лишь 39 процентов матчей из 31 проведенного под руководством Поттера «Челси» выиграл. Это худший показатель в 21-м веке. 11 матчей из 31 Поттер проиграл.

Отсутствие прогресса

Придя к руководству клубом, Тодд Боэли, ключевой совладелец «Челси», решил выбрать стратегию работы на длинную дистанцию. Он сам об этом говорил, причем даже в тех случаях, когда вокруг Поттера уже кружили неприятные слухи, а болельщики скандировали призывы к отставке и слали угрозы Грэму и его семье, о чем уже рассказывал тренер. Боэли продолжал поддерживать Поттера до последнего.

Сама манера, в которой этот тренер был нанят, говорит о каком-то плане, зревшем в голове у Боэли. Он убрал Тухеля из клуба, когда тот занимал шестое место в турнирной таблице, что было неожиданностью для многих, а потом сразу же подписал пятилетний контракт с Поттером. К тому же вложил сумасшедшие деньги в трансферы. В летний период «Челси» потратил 255 миллионов фунтов, а в январе – еще 288 миллионов. Но новички не смогли дать нужного эффекта. А главное – команда не стала прогрессировать при Поттере, что и заставило боссов решиться на отставку.

У него был многообещающий старт в «Челси» с девятью матчами без поражений. Тогда уже заговорили про «волшебника». На этом отрезке была и серия из пяти побед подряд. Но все стало рассыпаться незадолго до перерыва на чемпионат мира. Падение продолжилось разгромом от «Брайтона» (1:4), поражениями от «Арсенала» и «Ньюкасла», вылетом от «Манчестер Сити» в Кубке Лиги.

После чемпионата мира «Челси» одолел «Борнмут» (2:0), но потом выиграл только три из следующих 13 встреч. В январе был болезненный вылет из Кубка Англии от «Манчестер Сити» с поражением со счетом 0:4. Даже выход в четвертьфинал Лиги чемпионов с нанесением поражения дортмундской «Боруссии» не снизил давление на Поттера на фоне неудач в АПЛ .

Среди всех постоянных тренеров «Челси» Поттер в 21-м веке руководил командой меньше остальных. Только Луис Фелипе Сколари (36 матчей), Андре Виллаш-Боаш (40 матчей) и Роберто Ди Маттео (42 матча) не смогли вместе с Поттером достичь отметки в 50 игр. Даже у Рафаэля Бенитеса в роли временного наставника было больше игр – 48.

Сложное решение

Источники в Англии утверждают, что инициаторами увольнения Поттера стали спортивные директора Пол Уинстенли и Лоуренс Стюарт. Совладельцы клуба Боэли и Бедад Эгбали поддержали это решение. Не в последнюю очередь сейчас оно было принято из-за освободившегося из «Баварии» Юлиана Нагельсманна, который интересен руководству «Челси». Но с ним контактов пока не было.

Боэли и Эгбали в совместном заявлении сказали, что сожалеют по поводу отставки Поттера, а также выразили ему уважение и всячески хвалили. Поговаривают, что тренеру сообщили об отставке на базе во время тренировки. При этом было достигнуто соглашение о «мирном» разрыве, при котором специалист не будет требовать компенсации за все оставшиеся годы работы по контракту, а ограничится меньшей суммой.

Временно исполнять обязанности главного тренера будет испанец Бруно Сальтор. Интересно, что это человек Поттера, пришедший с ним в штаб из «Брайтона». 42-летний Сальтор провел семь лет в качестве игрока в «Брайтоне», а в 2019 году завершил карьеру и начал тренерскую работу. Вряд ли он тогда думал, что через четыре года окажется у руля «Челси».

Первое увольнение

Интересно, что это первая отставка в карьере Поттера. До «Челси» он добивался успеха во всех трех клубах, где работал. Грэм взял шведский «Эстерсунд», когда тот выступал в четвертом дивизионе, и вывел клуб в элиту, добившись трех повышений в классе за пять сезонов, а также выиграв Кубок Швеции в 2017 году. В Лиге Европы он добрался до стадии плей-офф.

В сезоне-2018/19 Поттер принял предложение «Суонси Сити», заняв с ним десятое место в Чемпионшипе сразу после того, как клуб вылетел из АПЛ . Также в том сезоне Поттер достиг четвертьфинала Кубка Англии, где «лебеди» проиграли «Манчестер Сити» (2:3), хотя вели со счетом 2:0.

Тогда Поттера переманил «Брайтон», с которым в течение трех сезонов тренер добивался прогресса не только в игре, но и в результатах. В прошлом сезоне он привел клуб к историческому достижению – девятому месту в АПЛ , которое никогда не покорялось «чайкам». И тут появился «Челси», заплативший «Брайтону» 21 миллион фунтов за переход тренера.