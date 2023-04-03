Первое увольнение стало рекордным. «Челси» порвал с Поттером

Волшебства не случилось.
Премьер-Лига все-таки установила рекорд по количеству тренерских отставок за сезон. Увольнение Брендана Роджерса из «Лестера» прогнозировалось еще в первой части чемпионата, но ему удалось удержаться на посту. До минувшего тура. И, пожалуй, его увольнение стало бы самым обсуждаемым в Англии, если бы «Челси» не захватил лидерство в информационном поле, отправив в отставку Грэма Поттера и доведя количество увольнений до 13 в этом сезоне.
Один из худших
Сейчас караван всевозможных экспертов и специалистов начнет рассказывать о том, что увольнение Томаса Тухеля в сентябре прошлого года и назначение Поттера изначально было ошибочным. Чего далеко ходить, Джейми Каррагер уже заявил, что эта отставка была неизбежной, и он считал глупым решение менять Тухеля на Поттера.
Камни в сторону Грэма будут лететь еще долго. Последней каплей стало поражение «Челси» на «Стэмфорд Бридж» от «Астон Виллы» (0:2), после чего «синие» опустились на 11-е место в АПЛ и с 12-очковым отставанием от первой четверки. Поттер, действительно, оказался одним из худших тренеров за всю историю «Челси». В среднем в лиге под руководством англичанина клуб набирал 1,27 очка. Так плохо все складывалось только в 1996 году у Гленна Ходдла. Лишь 39 процентов матчей из 31 проведенного под руководством Поттера «Челси» выиграл. Это худший показатель в 21-м веке. 11 матчей из 31 Поттер проиграл.
Отсутствие прогресса
Придя к руководству клубом, Тодд Боэли, ключевой совладелец «Челси», решил выбрать стратегию работы на длинную дистанцию. Он сам об этом говорил, причем даже в тех случаях, когда вокруг Поттера уже кружили неприятные слухи, а болельщики скандировали призывы к отставке и слали угрозы Грэму и его семье, о чем уже рассказывал тренер. Боэли продолжал поддерживать Поттера до последнего.
Сама манера, в которой этот тренер был нанят, говорит о каком-то плане, зревшем в голове у Боэли. Он убрал Тухеля из клуба, когда тот занимал шестое место в турнирной таблице, что было неожиданностью для многих, а потом сразу же подписал пятилетний контракт с Поттером. К тому же вложил сумасшедшие деньги в трансферы. В летний период «Челси» потратил 255 миллионов фунтов, а в январе – еще 288 миллионов. Но новички не смогли дать нужного эффекта. А главное – команда не стала прогрессировать при Поттере, что и заставило боссов решиться на отставку.
У него был многообещающий старт в «Челси» с девятью матчами без поражений. Тогда уже заговорили про «волшебника». На этом отрезке была и серия из пяти побед подряд. Но все стало рассыпаться незадолго до перерыва на чемпионат мира. Падение продолжилось разгромом от «Брайтона» (1:4), поражениями от «Арсенала» и «Ньюкасла», вылетом от «Манчестер Сити» в Кубке Лиги.
После чемпионата мира «Челси» одолел «Борнмут» (2:0), но потом выиграл только три из следующих 13 встреч. В январе был болезненный вылет из Кубка Англии от «Манчестер Сити» с поражением со счетом 0:4. Даже выход в четвертьфинал Лиги чемпионов с нанесением поражения дортмундской «Боруссии» не снизил давление на Поттера на фоне неудач в АПЛ.
Среди всех постоянных тренеров «Челси» Поттер в 21-м веке руководил командой меньше остальных. Только Луис Фелипе Сколари (36 матчей), Андре Виллаш-Боаш (40 матчей) и Роберто Ди Маттео (42 матча) не смогли вместе с Поттером достичь отметки в 50 игр. Даже у Рафаэля Бенитеса в роли временного наставника было больше игр – 48.
Сложное решение
Источники в Англии утверждают, что инициаторами увольнения Поттера стали спортивные директора Пол Уинстенли и Лоуренс Стюарт. Совладельцы клуба Боэли и Бедад Эгбали поддержали это решение. Не в последнюю очередь сейчас оно было принято из-за освободившегося из «Баварии» Юлиана Нагельсманна, который интересен руководству «Челси». Но с ним контактов пока не было.
Боэли и Эгбали в совместном заявлении сказали, что сожалеют по поводу отставки Поттера, а также выразили ему уважение и всячески хвалили. Поговаривают, что тренеру сообщили об отставке на базе во время тренировки. При этом было достигнуто соглашение о «мирном» разрыве, при котором специалист не будет требовать компенсации за все оставшиеся годы работы по контракту, а ограничится меньшей суммой.
Временно исполнять обязанности главного тренера будет испанец Бруно Сальтор. Интересно, что это человек Поттера, пришедший с ним в штаб из «Брайтона». 42-летний Сальтор провел семь лет в качестве игрока в «Брайтоне», а в 2019 году завершил карьеру и начал тренерскую работу. Вряд ли он тогда думал, что через четыре года окажется у руля «Челси».
Первое увольнение
Интересно, что это первая отставка в карьере Поттера. До «Челси» он добивался успеха во всех трех клубах, где работал. Грэм взял шведский «Эстерсунд», когда тот выступал в четвертом дивизионе, и вывел клуб в элиту, добившись трех повышений в классе за пять сезонов, а также выиграв Кубок Швеции в 2017 году. В Лиге Европы он добрался до стадии плей-офф.
В сезоне-2018/19 Поттер принял предложение «Суонси Сити», заняв с ним десятое место в Чемпионшипе сразу после того, как клуб вылетел из АПЛ. Также в том сезоне Поттер достиг четвертьфинала Кубка Англии, где «лебеди» проиграли «Манчестер Сити» (2:3), хотя вели со счетом 2:0.
Тогда Поттера переманил «Брайтон», с которым в течение трех сезонов тренер добивался прогресса не только в игре, но и в результатах. В прошлом сезоне он привел клуб к историческому достижению – девятому месту в АПЛ, которое никогда не покорялось «чайкам». И тут появился «Челси», заплативший «Брайтону» 21 миллион фунтов за переход тренера.
Забавно, что если бы таблица составлялась после ухода Поттера в «Челси», то есть с сентября 2022 года, то «Брайтон» бы занимал четвертое место в АПЛ. Так что клуб продолжил процветать под началом Роберто Де Дзерби, который ведет «Брайтон» в еврокубки.
Орали же - Дадим время, посмотрите на Арсенал там Артета провалился, но ему дали время, пересроить команду, Поттеру мы тоже дадим, подписав с ним контракт на пять лет. И что теперь??????.......
Так что не важно кто будет следующим, его будет ждать тоже самое. Кто-то уже заговорил о Нагельсманне, но мне кажется немец точно трижды подумает прежде чем туда соваться, если убирают двух тренеров за один сезон, нечто подобное мы видим в Саутгемптоне, а игра не меняется.
Тут очень много вопросов кому накупили Мудрика, Мадуеке, Фернандеса, Феликса, , Бадьяшиля, + Стерлинга, Обамиянга, Кукурелью, Фофана и тд 500 лямов за два ТО можно считать выкинули в мусорный бачок потратив на двух тренеров. придет третий ему тоже накупят?
Поттер провалился? ну вроде бы прошли в 1/4 финала ЛЧ, проползли да не важно. Какой ни какой но итог был. в Чемпионате вроде не во всех матчах Челси смотрелся хуже соперников, даже где проиграли, они сами много упускали моментов забить,
Надеюсь Поттер сумел их хоть на бабки поиметь, жаль что он не такой матерый как Конте или Моуриньо, а то бы сейчас с круглой суммой остался бы.
А куда теперь Поттера? я бы попробовал бы в Саутгемптон у клуба точно сейчас нету нормального тренера а Грэм имеет опыт да и бывший игрок, тем более у него получается тренировать не плохо южные клубы. а северные команды бесятся от жира.
PS Самое интересно, то как сильно все нахваливали Поттера перед его назначением, а теперь будут тупо искать отмазы или как у нас говорят переобуваться прямо в воздухе.
Орали же - Дадим время, посмотрите на Арсенал там Артета провалился, но ему дали время, пересроить команду, Поттеру мы тоже дадим, подписав с ним контракт на пять лет. И что теперь??????.......
Так что не важно кто будет следующим, его будет ждать тоже самое. Кто-то уже заговорил о Нагельсманне, но мне кажется немец точно трижды подумает прежде чем туда соваться, если убирают двух тренеров за один сезон, нечто подобное мы видим в Саутгемптоне, а игра не меняется.
Тут очень много вопросов кому накупили Мудрика, Мадуеке, Фернандеса, Феликса, , Бадьяшиля, + Стерлинга, Обамиянга, Кукурелью, Фофана и тд 500 лямов за два ТО можно считать выкинули в мусорный бачок потратив на двух тренеров. придет третий ему тоже накупят?
Поттер провалился? ну вроде бы прошли в 1/4 финала ЛЧ, проползли да не важно. Какой ни какой но итог был. в Чемпионате вроде не во всех матчах Челси смотрелся хуже соперников, даже где проиграли, они сами много упускали моментов забить,
Надеюсь Поттер сумел их хоть на бабки поиметь, жаль что он не такой матерый как Конте или Моуриньо, а то бы сейчас с круглой суммой остался бы.
А куда теперь Поттера? я бы попробовал бы в Саутгемптон у клуба точно сейчас нету нормального тренера а Грэм имеет опыт да и бывший игрок, тем более у него получается тренировать не плохо южные клубы. а северные команды бесятся от жира.
PS Самое интересно, то как сильно все нахваливали Поттера перед его назначением, а теперь будут тупо искать отмазы или как у нас говорят переобуваться прямо в воздухе.