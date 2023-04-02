«Лион» минимально переиграл ПСЖ

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вчера, 23:51

ПСЖ уступил «Лиону» в поединке 29-го тура Лиги 1 (0:1).

Гол забил Брэдли Баркола на 56-й минуте. Гости могли выйти вперед на 39-й, но Александр Ляказетт не реализовал пенальти.