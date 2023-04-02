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«Лион» минимально переиграл ПСЖ

вчера, 23:51
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 1Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

ПСЖ уступил «Лиону» в поединке 29-го тура Лиги 1 (0:1).

Гол забил Брэдли Баркола на 56-й минуте. Гости могли выйти вперед на 39-й, но Александр Ляказетт не реализовал пенальти.

ПСЖ лидирует в чемпионате (66 очков), «Лион» идет на 9-й позиции (44 пункта).

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Все комментарии
jzmnw4ba4g72
jzmnw4ba4g72
сегодня в 01:52
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 01:32
    А причем здесь Леон? Это же мексиканский клуб.
    ABir
    ABir
    сегодня в 00:40
    И на старуху бывает проруха
    протон
    протон
    сегодня в 00:37
    Защита плохая у ПСЖ
    Очень понравилась оборона Лиона, грамотно закрыли Лео, так и пропала вся атака (забыл имя кэпа), но очень тупили и могли бы еще забивать
    Мбаппе вообще не видно, Лео в первом тайме делал моменты какие-то, потом пропал, явно оба уставшие после игр со сборными
    Хакими не понятно, что и как, если не может собраться с текущими проблемами, то зачем выходить, хотя может еще не разогнался с травмой
    Так и не понял, что там с Верратти.
    амурец
    амурец
    сегодня в 00:34
    Да уж, ПСЖ конечно смотрелся бледно, ну и липовый чемпион как обычно не о чем без липовых пенальти
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 00:23, ред.
    Прежде чем погружаться в обсуждение игры, пару о слов о тех парижских индивидах, кто освистывал аргентинца.
    Зачем эти столичные лягушкоеды вообще приходят на трибуны ? Им что вообще от футбола как такового надо ? Надо чтоб их тима крушила всех и вся п о с т о я н н о, невзирая на то, кто против Парижа играет ? ПСЖ кому в ЛЧ проиграл ? Питерскому Зениту что ли ?! Сила одолела силу, это закон плей офф ЛЧ - один клуб должен идти дальше, второй, увы, в пролете. Эти же имбецилы ... они подобны свиньям - тех если не накормишь, так они весь хлев разнесут и обос.рут десятикратно каждый угол ...

    Если же по итогу ситуации резюмировать, то беда ПСЖ не только в руководстве и отсутствии тренерской мысли, но и в низком уровне культуры болельщиков, отсутствии традиций и де-факто - адекватного парижского фан клуба.

    По игре.
    Говорил с начала сезона; говорю и теперь. Товарищ Верратти порядком задержался в основе клуба. И дело даже не в его умениях (а умеет он дофига в футболе), а в том, что он вносит своей манерностью в игру, и как эта манерность передаётся его менее маститым партнёрам по центру поля. Люди вокруг Марко просто перестают бороться за мяч, берегут ноги, уходят от борьбы и контактной игры... Отрадно для меня то, что эту точку зрения открыто понёс в массы великий Филипп Лам после игр с Баварией.

    Что до самого матча... Бывают такие моменты, когда ну просто нифига на поле не выходит..., не выходит у всех: у Мбаппе, у Месси, у Витиньо...,... Всё не так, всё не то.
    Лион же прекрасно настроился на игру и действовал безошибочно - по сопернику. Остается только гадать, почему с такой игрой "ткачи" болтаются в середине таблицы.
    b5rqjbmhf245
    b5rqjbmhf245
    сегодня в 00:16
    ПСЖ даже дома играет без огонька, итог поражение 0-1, печально!
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    сегодня в 00:07
    Нет мотивации... Никто и не хочет ноги ломать...
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 00:03, ред.
    Молодцы ребятушки ! Лион с Победой !
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 23:57
    Месси отомстил неадекватным болельщикам за неприятие его персоны.А Мбаппа сейчас помоется,оденется и побежит в народ,стучать на Леонтия и остальных ,за то,что они не так играют.Он-то ведь коренной француз,а эти чужаки всю мазу портят...
    Elliada
    Elliada
    вчера в 23:57
    ПСЖ был плох. Наверное, сказывается пауза на матчи сборных. В следующей игре оправданий быть не может. Запасные у ПСЖ просто смех. Одни дети, которые впервые вышли на поле. Зачем было избавляться от Икарди, Ди Марии, Паредеса и других, если никого взамен не купили?? Руководство ПСЖ это нечто
    Гость
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