«Лион» минимально переиграл ПСЖ

ПСЖ уступил «Лиону» в поединке 29-го тура Лиги 1 (0:1).
Гол забил Брэдли Баркола на 56-й минуте. Гости могли выйти вперед на 39-й, но Александр Ляказетт не реализовал пенальти.
ПСЖ лидирует в чемпионате (66 очков), «Лион» идет на 9-й позиции (44 пункта).
Зачем эти столичные лягушкоеды вообще приходят на трибуны ? Им что вообще от футбола как такового надо ? Надо чтоб их тима крушила всех и вся п о с т о я н н о, невзирая на то, кто против Парижа играет ? ПСЖ кому в ЛЧ проиграл ? Питерскому Зениту что ли ?! Сила одолела силу, это закон плей офф ЛЧ - один клуб должен идти дальше, второй, увы, в пролете. Эти же имбецилы ... они подобны свиньям - тех если не накормишь, так они весь хлев разнесут и обос.рут десятикратно каждый угол ...
Если же по итогу ситуации резюмировать, то беда ПСЖ не только в руководстве и отсутствии тренерской мысли, но и в низком уровне культуры болельщиков, отсутствии традиций и де-факто - адекватного парижского фан клуба.
По игре.
Говорил с начала сезона; говорю и теперь. Товарищ Верратти порядком задержался в основе клуба. И дело даже не в его умениях (а умеет он дофига в футболе), а в том, что он вносит своей манерностью в игру, и как эта манерность передаётся его менее маститым партнёрам по центру поля. Люди вокруг Марко просто перестают бороться за мяч, берегут ноги, уходят от борьбы и контактной игры... Отрадно для меня то, что эту точку зрения открыто понёс в массы великий Филипп Лам после игр с Баварией.
Что до самого матча... Бывают такие моменты, когда ну просто нифига на поле не выходит..., не выходит у всех: у Мбаппе, у Месси, у Витиньо...,... Всё не так, всё не то.
Лион же прекрасно настроился на игру и действовал безошибочно - по сопернику. Остается только гадать, почему с такой игрой "ткачи" болтаются в середине таблицы.
Зачем эти столичные лягушкоеды вообще приходят на трибуны ? Им что вообще от футбола как такового надо ? Надо чтоб их тима крушила всех и вся п о с т о я н н о, невзирая на то, кто против Парижа играет ? ПСЖ кому в ЛЧ проиграл ? Питерскому Зениту что ли ?! Сила одолела силу, это закон плей офф ЛЧ - один клуб должен идти дальше, второй, увы, в пролете. Эти же имбецилы ... они подобны свиньям - тех если не накормишь, так они весь хлев разнесут и обос.рут десятикратно каждый угол ...
Если же по итогу ситуации резюмировать, то беда ПСЖ не только в руководстве и отсутствии тренерской мысли, но и в низком уровне культуры болельщиков, отсутствии традиций и де-факто - адекватного парижского фан клуба.
По игре.
Говорил с начала сезона; говорю и теперь. Товарищ Верратти порядком задержался в основе клуба. И дело даже не в его умениях (а умеет он дофига в футболе), а в том, что он вносит своей манерностью в игру, и как эта манерность передаётся его менее маститым партнёрам по центру поля. Люди вокруг Марко просто перестают бороться за мяч, берегут ноги, уходят от борьбы и контактной игры... Отрадно для меня то, что эту точку зрения открыто понёс в массы великий Филипп Лам после игр с Баварией.
Что до самого матча... Бывают такие моменты, когда ну просто нифига на поле не выходит..., не выходит у всех: у Мбаппе, у Месси, у Витиньо...,... Всё не так, всё не то.
Лион же прекрасно настроился на игру и действовал безошибочно - по сопернику. Остается только гадать, почему с такой игрой "ткачи" болтаются в середине таблицы.