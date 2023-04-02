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«Атлетико» одолел «Бетис»

вчера, 23:55
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

«Атлетико» переиграл «Бетис» в матче 27-го тура Ла Лиги (1:0).

Победный мяч на 86-й минуте забил Анхель Корреа.

После поединка «Атлетико» расположился на 3-й строчке (54 балла), «Бетис» занимает 5-ю позицию (45 баллов).

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:28
Атлетико победил с самым популярным для себя счётом.
2j597hjnmwhd
2j597hjnmwhd
сегодня в 01:28
Додавили всё ж таки)
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 00:35
Обидно проигрывать в самой концовки встречи.
протон
протон
сегодня в 00:33
Где же вы были 8 ле...6 месяцев, Атлетико?
А ведь забей Караско пенель Байеру, то сейчас были бы одними из фаворитов на победу в Кубке ЛЧ.
Ждём, что в след сезоне Атлетико продолжит мощную форму и поборется за Кубок ЛЧ и Ла Лиги.
sova147
sova147
сегодня в 00:12
Атлетико всё же вырвал победу, так продолжать играть, очень рад...
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 23:59
Браво Атлетико Мадрид!
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