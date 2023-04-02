«Атлетико» одолел «Бетис»

«Атлетико» переиграл «Бетис» в матче 27-го тура Ла Лиги (1:0).
Победный мяч на 86-й минуте забил Анхель Корреа.
После поединка «Атлетико» расположился на 3-й строчке (54 балла), «Бетис» занимает 5-ю позицию (45 баллов).
«Атлетико» переиграл «Бетис» в матче 27-го тура Ла Лиги (1:0).
Победный мяч на 86-й минуте забил Анхель Корреа.
После поединка «Атлетико» расположился на 3-й строчке (54 балла), «Бетис» занимает 5-ю позицию (45 баллов).
А ведь забей Караско пенель Байеру, то сейчас были бы одними из фаворитов на победу в Кубке ЛЧ.
Ждём, что в след сезоне Атлетико продолжит мощную форму и поборется за Кубок ЛЧ и Ла Лиги.
А ведь забей Караско пенель Байеру, то сейчас были бы одними из фаворитов на победу в Кубке ЛЧ.
Ждём, что в след сезоне Атлетико продолжит мощную форму и поборется за Кубок ЛЧ и Ла Лиги.