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«Милан» разгромил «Наполи», Леау оформил дубль

вчера, 23:41
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)0 : 4Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Наполи» разгромно проиграл «Милану» в матче 28-го тура Серии А (0:4).

Рафаэл Леау забил дебютный гол встречи на 17-й минуте. Браим Диас на 25-й удвоил преимущество команды. На 59-й Леау оформил дубль, а итоговый счет установил Алексис Салемакерс на 67-й минуте.

После поединка «Наполи» лидирует (71 пункт), «Милан» идет на 3-м месте (51 балл).

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 04:17
Ман Сити без Холланда смог, а вот Наполи без Витька, пропащие.
Давидофф Фармонов
Давидофф Фармонов ответ witynchik (раскрыть)
сегодня в 01:14
Ну ну посмотрим через неделю
witynchik
witynchik ответ Давидофф Фармонов (раскрыть)
сегодня в 01:06
Да,мы Россонери 💪 и с командой навсегда
Но не соглашусь с вами , Наполи не картонный чемпион,они показывают замечательный, стабильный футбол в этом сезоне и заслуживают чемпионство,а проступки бывают у всех . Может это хитрость Спалетти усыпить бдительность Милана перед матчем в ЛЧ. Кто знает,кто знает...
светлый-путь
светлый-путь
сегодня в 00:56
Спалетти показал свой днищенский уровень !
Давидофф Фармонов
Давидофф Фармонов ответ witynchik (раскрыть)
сегодня в 00:37
Спалетти тоже показал во всей красе на что способна его команда. Мне просто очень смешно читать такие ваше предсказание. Лидер чемпионата никогда так крупно не сливает матч. Милан сегодня обыграл картонного чемпиона по всем параметрам. Мы Россонери
амурец
амурец
сегодня в 00:35
Милан молодцы, так же надо и в ЛЧ сыграть
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:33
Красивая и заслуженная победа россонери, браво!
протон
протон
сегодня в 00:32
Милан везувием прошелся по Неаполю
Наполи такое чувство что сами слили, или после двух голов просто смирились и чисто для себя играли. Да и у Милана всё шло. Ну просто всё шло у Милана. Салемакерс так вообще "Марадону" поймал)
Что-то похожее могло быть в первом круге. На Сан Сиро Наполи отскочил, Милан запорол кучу моментов. В ЛЧ будет интересно эти качельные матчи плюс кубковый нерв
Победа Милана удивляет тех, кто не смотрит матчи Милана с Наполи.
Милан последние 5 ночных встреч доминировал и заслуживал побед. То, что не всегда выигрывали это вопрос другой.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:31
Репетиция перед матчем ЛЧ прошла успешно. Молодцы Милан. С победой!
ABir
ABir
сегодня в 00:27
Любой беспроигрышной серии рано или поздно приходит конец, но на длинной дистанции единичные поражения даже с крупным счетом большого значения не имеют
drug01
drug01
сегодня в 00:20
Такого итога от этой игры не ожидал. Но сама игра была интересная, жаль плохой итог...
witynchik
witynchik
сегодня в 00:12
Победа-это конечно хорошо,но в ЛЧ будет совсем другая картина.
Наполи без пяти минут чемпион,поэтому это поражение ни о чем не говорит.
Думаю ,зря Пиоли раньше времени показал Спалетти на ,что команда способна, теперь его не удивить,а вот Спалетти удивит Милан в матче ЛЧ. Я уверен в этом
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:04
Размялись перед ЛЧ... Каждый по своему...
Zhgoon
Zhgoon ответ Roman73 (раскрыть)
сегодня в 00:03
«Милан» и в первом матче был сильнее, просто не повезло тогда. Россонери может легко проиграть какому-нибудь «Кремонезе» и полсезона валять дурака, но для «Наполи» легкой прогулки не будет. Это как раз из категории «неудобный соперник». Плюс короткая лавка у обеих команд, поэтому еще и очень влияет везучесть на лазарет.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:01
Наполи задрожал перед Миланом.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 23:57
Игрокам «Милана» не сказали, что это матч Серии А. Они думали, что играют в ЛЧ. Вот и психанули.
По игре «Наполи» был реально беспомощен. Если Салемакерс дриблит всю защиту и забивает вратарю между ног, то тут явно что-то не так. Потому что он вообще такое не умеет.
Либо это хитрая задумка Спалетти, пожертвовать тремя ничего не значащими очками, чтобы усыпить бдительность Пиоли перед ЛЧ.
В любом случае игра была очень красивая. Атака на атаке, борьба, дриблинг на каждом шагу. Кайфанул.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:53
Неплохая разминка,неплохая,но неопалитанцам проиорать можно,конечно не усебя дома,но в лч надо выигрывать,делать выводы,и Милан молодцы!!
Loko57
Loko57
вчера в 23:52
Даже не могу определиться кто из них меня удивил))
Roman73
Roman73
вчера в 23:49
Хорошая оплеуха , не следовало так крупно проигрывать , можно и привыкнуть.
Рассматривать следует сцепку из трёх матчей , но теперь у Милана больше шансов , они поняли , что Наполи можно обыгрывать ,
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 23:47
Холодный душ перед Лигой Чемпионов тоже хорошо!
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