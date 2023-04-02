«Милан» разгромил «Наполи», Леау оформил дубль

«Наполи» разгромно проиграл «Милану» в матче 28-го тура Серии А (0:4).
Рафаэл Леау забил дебютный гол встречи на 17-й минуте. Браим Диас на 25-й удвоил преимущество команды. На 59-й Леау оформил дубль, а итоговый счет установил Алексис Салемакерс на 67-й минуте.
После поединка «Наполи» лидирует (71 пункт), «Милан» идет на 3-м месте (51 балл).
По игре «Наполи» был реально беспомощен. Если Салемакерс дриблит всю защиту и забивает вратарю между ног, то тут явно что-то не так. Потому что он вообще такое не умеет.
Либо это хитрая задумка Спалетти, пожертвовать тремя ничего не значащими очками, чтобы усыпить бдительность Пиоли перед ЛЧ.
В любом случае игра была очень красивая. Атака на атаке, борьба, дриблинг на каждом шагу. Кайфанул.
По игре «Наполи» был реально беспомощен. Если Салемакерс дриблит всю защиту и забивает вратарю между ног, то тут явно что-то не так. Потому что он вообще такое не умеет.
Либо это хитрая задумка Спалетти, пожертвовать тремя ничего не значащими очками, чтобы усыпить бдительность Пиоли перед ЛЧ.
В любом случае игра была очень красивая. Атака на атаке, борьба, дриблинг на каждом шагу. Кайфанул.
Наполи без пяти минут чемпион,поэтому это поражение ни о чем не говорит.
Думаю ,зря Пиоли раньше времени показал Спалетти на ,что команда способна, теперь его не удивить,а вот Спалетти удивит Милан в матче ЛЧ. Я уверен в этом
Наполи без пяти минут чемпион,поэтому это поражение ни о чем не говорит.
Думаю ,зря Пиоли раньше времени показал Спалетти на ,что команда способна, теперь его не удивить,а вот Спалетти удивит Милан в матче ЛЧ. Я уверен в этом
Наполи такое чувство что сами слили, или после двух голов просто смирились и чисто для себя играли. Да и у Милана всё шло. Ну просто всё шло у Милана. Салемакерс так вообще "Марадону" поймал)
Что-то похожее могло быть в первом круге. На Сан Сиро Наполи отскочил, Милан запорол кучу моментов. В ЛЧ будет интересно эти качельные матчи плюс кубковый нерв
Победа Милана удивляет тех, кто не смотрит матчи Милана с Наполи.
Милан последние 5 ночных встреч доминировал и заслуживал побед. То, что не всегда выигрывали это вопрос другой.
Наполи такое чувство что сами слили, или после двух голов просто смирились и чисто для себя играли. Да и у Милана всё шло. Ну просто всё шло у Милана. Салемакерс так вообще "Марадону" поймал)
Что-то похожее могло быть в первом круге. На Сан Сиро Наполи отскочил, Милан запорол кучу моментов. В ЛЧ будет интересно эти качельные матчи плюс кубковый нерв
Победа Милана удивляет тех, кто не смотрит матчи Милана с Наполи.
Милан последние 5 ночных встреч доминировал и заслуживал побед. То, что не всегда выигрывали это вопрос другой.