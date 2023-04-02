«Милан» разгромил «Наполи», Леау оформил дубль

1680468086

вчера, 23:41

«Наполи» разгромно проиграл «Милану» в матче 28-го тура Серии А (0:4).

Рафаэл Леау забил дебютный гол встречи на 17-й минуте. Браим Диас на 25-й удвоил преимущество команды. На 59-й Леау оформил дубль, а итоговый счет установил Алексис Салемакерс на 67-й минуте.

После поединка «Наполи» лидирует (71 пункт), «Милан» идет на 3-м месте (51 балл).