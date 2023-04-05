В РФС прокомментировали слова главы УЕФА о возможности снятия бана с России

В РФС отреагировали на слова президента УЕФА Александера Чеферина о возможности снятия бана с России в международных матчах.
«Сложность решения этой задачи по допуску российских клубов и сборных очевидна. Переговоры продолжаются. Как только будут приняты конкретные решения и определены дальнейшие шаги, об этом будет официально объявлено», — сообщили в службе коммуникаций РФС. Также там отметили, что продолжают контакты с УЕФА и ФИФА в рамках рабочей группы для формирования дорожной карты по возвращению российских сборных и клубов к соревнованиям.
Чем больше возмущений среди болельщиков, руководства, попыток построить мосты, тем больше идёт подпитки для враждебной среды.
Все решится там на других полях.
Чем больше возмущений среди болельщиков, руководства, попыток построить мосты, тем больше идёт подпитки для враждебной среды.
Все решится там на других полях.