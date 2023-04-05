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В РФС прокомментировали слова главы УЕФА о возможности снятия бана с России

вчера, 19:13

В РФС отреагировали на слова президента УЕФА Александера Чеферина о возможности снятия бана с России в международных матчах.

«Сложность решения этой задачи по допуску российских клубов и сборных очевидна. Переговоры продолжаются. Как только будут приняты конкретные решения и определены дальнейшие шаги, об этом будет официально объявлено», — сообщили в службе коммуникаций РФС. Также там отметили, что продолжают контакты с УЕФА и ФИФА в рамках рабочей группы для формирования дорожной карты по возвращению российских сборных и клубов к соревнованиям.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 08:24
Спасибо, прежде всего, за интеллигентный ответ. Когда прокручивал в голове сказанное вчера, предположил, что информация о невозможности вступления РФС в АКФ была давнишней. Только на днях её в очередной раз озвучили в СМИ. Наложилось одно на другое, и я мог ошибиться.
Ironigor
Ironigor ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 01:21
Подожду , я не тороплюсь. Но я ничего подобного не нашёл. Везде он говорит, что переход в АФК возможен без проблем. УЕФА НЕ РАЗРЕШАЕТ ИГРАТЬ, НО И НЕ ХОЧЕТ РАССТАВАТЬСЯ С РОССИЕЙ
Ещё в мае президент РФС Александр Дюков исключал переход в АФК, но уже в ноябре позиция президента стала меняться. Первым об этом дал понять главный тренер сборной России Валерий Карпин, который после товарищеских игр со сборнными Узбекистана (0:0) и Таджикистана (0:0) заявил, что лучше играть в Азиатской конфедерации, чем не играть вообще. Комментируя его слова, Дюков же подтвердил, что позиции членов исполкома совпадают с точкой зрения главного тренера.

Однако каких-либо видимых шагов по переходу в Азию РФС не предпринимал. И вот, когда стало казаться, что в союзе окончательно смирились со своей судьбой и не настроены на большие перемены, Дюков выступил с чёткими заявлениями. Разберём главные тезисы с его пресс-конференции.

● «Перспектив возвращения в европейские соревнования мы не видим» (здесь и далее – цитата по ТАСС).

● «Вероятность принять нас в Азиатскую конфедерацию более чем высокая. Нужно большинство голосов».
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:49
Я убираю все комментарии за последние дни, поэтому ничего конкретного сказать не могу. Сегодня постараюсь найти. Если не найду, извинюсь. Но память мне пока не изменяет, и я уверен в существовании информации, на которую сослался. Причём информации на этом сайте. Может, админы мне помогут ? Буду благодарен.
Ironigor
Ironigor ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:00
Где это он два дня назад давал интервью, про невозможности перехода в АФК ??? Перелопатил весь интернет, такого я не нашёл.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:29
Опустим два последних абзаца вашего комментария. К вам вопрос по первому: когда и где Дюков произнёс слова по поводу вероятности перехода в АКФ ? О практической невозможности такого перехода он высказался в интервью два дня назад. Может, я что-то упустил ?
Ironigor
Ironigor ответ youtomee (раскрыть)
вчера в 23:03
Деградация происходит без действия. Про Европу можно забыть на ближайшие годы , что впрочем ясно как день. А не играть вообще, это и есть полный крах , как клубного футбола и внутреннего чемпионата, так и всех сборных включая и женский футбол . А теперь о Азиатской конференции, ты хочешь сказать что сборные Японии, Австралии , Кореи и т.д , это плохие сборные и плохой у них внутренний чемпионат ??? Так я тебе посоветую посмотреть чемпионаты этих стран , особенно Японии где играет куча классных легионеров, а так же чемпионат Австралии, которые совершенно не уступают российскому чемпионату , если даже не лучше. А последний чемпионат мира ты тоже не смотрел, как там эти сборные играли ??? Так что уж точно лучше играть в Азиатской конференции, чем ждать у моря погоды, где даже не видно света в конце тоннеля.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:55
КАк говорил тов.Троцкий : "Ни в*йны,ни мира,а армию распустить!". И продолжать платить всяческие взносы в кассу двух шараг,пляшущих под дубку СШВПЧ.
Ironigor
Ironigor ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:46
Дюков, - «Вероятность принять нас в Азиатскую конфедерацию более чем высокая. Нужно простое большинство голосов».
● «У нас есть информация, что ФИФА не будет возражать против перехода».

● «100 процентов клубов РПЛ за переход, при условии, что он состоится».
youtomee
youtomee ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:40, ред.
Так в Азии он тоже деградирует. РФС сейчас в таком положении, что любое активное действие сделает только хуже. Если они скажут, что мы остаемся в Европе в любом случае, они будут под давлением, что это может продлиться очень долго и тд. Если они скажут, что мы переходим в Азию (а вернуться потом будет нелегко), то это явный шаг на уровень ниже по всем аспектам. Они пешки и заложники ситуации. Они ….. остановить не могут, поэтому будут до последнего вести переговоры, оттягивая время и на их месте ничего лучшего и не придумаешь.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:21
"Опять двадцать пять" ( про переход в Азиатскую конфедерацию ). Была во времена СССР на радио "Маяк" юмористическая программа под таким названием.
Сколько можно педалировать эту тему ? В сотый раз ( а может, тысячный ) повторю, что переход практически невозможен, о чём пару дней назад ясно сказал в интервью Глава РФС Дюков. Он не назвал причин, но они ясны, как день, - большинство членов этой организации будет против.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:30
Этим они нас уверяют, что они работают и очень важным делом заняты, а по о сути дармоеды
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:23
Надул он вас,суля продвижения темы,и оба надуют ещё много раз.Но вы держитесь и никуда не дёргайтесь,прихлебатели.
Rupertt
Rupertt
вчера в 20:22
РФС просто даёт людям ложные надежды.
shlomo
shlomo
вчера в 20:21
Да они просто 16и.... и других слов у меня просто нет...
Ironigor
Ironigor ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 20:10
Всё получится. Там почти все уже готовы принять Россию. Там голосование идёт большенством голосов. Так что если даже Япония и Австралия будут против , это никак не скажется на принятии России.
112910415
112910415
вчера в 19:56
они и тут умудряются имитировать деятельность ?!
sova147
sova147
вчера в 19:46
Надо отстаивать свою точку зрения на обстановку, будем наблюдать
zooveterinar
zooveterinar ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:39
Да,совершенно верно,а наши чинуши ,в азию не хотят,денег наверное меньше,меньше им воровать соответственно,азиаты могут и не позволить,восток дело тонкое!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:34
Вопрос абсолютно нерешаемый.
Сп62
Сп62 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:29
А что, Азиатская федерация не в ФИФА?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:28
Они от этого получают кайф. Им хорошо, что болельщики волнуются, переживают. В этом они для себя видят в будущем дивиденды. Даже, если все прекратится они будут держать страну, спорт на поводке. В этом абсолютно нет сомнения. Эта хре*ь тянется давно, с окончания Олимпиады в Сочи. Несмотря на то, что переворот был устроен раньше.
Чем больше возмущений среди болельщиков, руководства, попыток построить мосты, тем больше идёт подпитки для враждебной среды.
Все решится там на других полях.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:26
Чеферин чётко и ясно высказался по этой теме . Пока не закончатся военные действия на Украине, никаких позитивных подвижек в этом направлении не будет. А что не ясно товарищам из РФС ??? А чего вы товарищи чиновники (ждуны) ещё хотите добиться или чего ожидаете услышать от УЕФА и ФИФА ??? Может пора уже начать искать выходы из этой ситуации и переходить в Азиатскую конфедерацию, пока весь наш футбол окончательно не деградирует .
fr8vk5p8q9we
fr8vk5p8q9we
вчера в 19:17
А может взять и послать этого чефирщика с его уефа?
Они уже испугались, что мы в Азию уйдём, так что пусть боятся.
Гость
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